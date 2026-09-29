Perez beyaz bayrağı mı çekiyor? Laporta, Negreira davasını Real Madrid'e karşı çeviriyor!

Florentino Perez, Negreira davasıyla ilgili çekincelerini dile getirmekle ya da bazı soru işaretlerine dikkat çekmekle yetinmedi; açıklamalarında bunun çok daha ötesine geçerek Barcelona ile hukuki karşılaşmanın merkezine oturabilecek kesin ifadeler kullandı.

Real Madrid başkanı, Negreira davasında yaşananları "sistematik yolsuzluk" olarak niteledi ve bunu "tarihin en büyük skandalı" diye tanımlamaya kadar götürdü; bu, dosyayla ilgili konuşurken kendisinden çıkan en güçlü ifadelerden biri oldu.

Ancak iş bununla da sınırlı kalmadı. Perez, hakemlerin Real Madrid'in tarihi üzerinde oluşturduğu iddia edilen etkiden söz ederek kulübün çok daha fazla sayıda lig şampiyonluğu kazanabileceğini vurguladı ve açık bir şekilde, hakem kararları nedeniyle Real Madrid'in elinden 7 lig şampiyonluğunun "çalındığını" söyledi. Ayrıca Barcelona'nın hakemlerden "her zaman faydalandığını" ifade etti; bu açıklamalar, tüm meseleyi Katalan kulübü ile Negreira arasındaki ilişkinin niteliğine dair yalnızca birtakım sorular çerçevesinde değil, doğrudan suçlamalar çerçevesine yerleştiriyor.

İşte Laporta burada üzerine inşa edilebilecek bir nokta buldu.

Barcelona, Negreira davasıyla ilgili her fatura, her rapor ve her anlatım üzerine bitmek bilmeyen bir medya savaşına girmek yerine, Perez'in açıklamalarını bizzat mercek altına aldı ve kendisinden, "yalan ve kulübün itibarına zarar verici" olarak gördüğü ifadelerden geri adım atmasını talep etti.

Daha da önemlisi, Barcelona'nın tutumu daha da rahatsız edici bir sorunun kapısını aralıyor: Eğer Real Madrid başkanı yaşananların "sistematik yolsuzluk" olduğu ve Barcelona'nın hakemlerden faydalandığı iddiasında ısrarcıysa, bu suçlamalara dair somut deliller nerede? Bu hakemler kimler? Sonuçlarının etkilendiğini düşündüğü maçlar hangileri?

İşte bu noktada "tarihin en büyük skandalı" ve "çalınan 7 lig şampiyonluğu" gibi ifadeler mücadelede özel bir önem kazanıyor; çünkü bunlar Perez'in söyleminde ne kadar kesin bir dil kullanıldığını ortaya koyuyor ve Barcelona'nın tartışmayı, yalnızca bir davanın, soruşturmaların ve şüphelerin varlığından, Real Madrid başkanının bu açıklamaları üzerine inşa ettiği olguları kanıtlayabilme kapasitesine taşıma denemesine imkân tanıyor.

Bu adım, Barcelona'nın Negreira davasını kendi lehine sonuçlandırdığı anlamına gelmiyor; ancak iki tarafın mücadeledeki konumunu geçici olarak değiştirdi.

Tek soru "Barcelona, Negreira ile ne yapıyordu?" olmaktan çıktı; artık bizzat Perez'in peşini bırakmayan yeni bir soru var: Barcelona hakkında söylediği her şeyi kanıtlayabilecek mi, yoksa kesin ifadelerinin bir kısmı, soruşturmaların ve yargının şimdiye kadar kanıtladıklarının ötesine mi geçti?