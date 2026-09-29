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Çeviri:

Perez beyaz bayrağı mı çekiyor? Laporta, Negreira davasını Real Madrid'e karşı çeviriyor!

FEATURES
Barcelona - Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
İspanya

Juan Laporta'nın, Barcelona'nın Florentino Perez'den maruz kaldığı en sert saldırıya cevap vermek için Negreira davasının detayları üzerine yeni bir mücadeleye girmesine gerek yoktu; ancak o, karşı karşıya gelişi medyadaki açıklamalar penceresinden yargı koridorlarına taşıyarak Real Madrid başkanı için daha karmaşık ve çok daha rahatsız edici bir yolu tercih etti.

Yıllarca tartışma, Barcelona'nın eski Hakem Teknik Komitesi Başkan Yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira ile ilişkili şirketlere ödediği paralar etrafında dönerken, Perez şimdi kendisini 25 Kasım'da belirlenmiş bir mahkeme randevusu karşısında buldu; bunun arka planında ise Katalan kulübünü yolsuzlukla, hakemleri zengin etmekle ve hakem kararlarından her zaman yararlanmakla suçladığı açıklamalar yer alıyor.

Barcelona bu davada Perez'den yalnızca özür dilemesini istemiyor; belirli açıklamalardan geri adım atmasını ya da suçlamalarına dayanak yaptığı hakemleri, maçları ve olayları belirtmesini talep ediyor. Aksi takdirde Katalan kulübü, Real Madrid başkanı aleyhine cezai dava açacak.

  • Nigrira davası nereden başladı?

    Davanın kökeni, Negreira ve oğluyla bağlantılı şirketlerin yıllar boyunca Barcelona'dan aldığı ödemelere dayanıyor. Soruşturmalar, incelenen dönemde 7 milyon euroyu aşan meblağlara işaret ediyor. O dönemde Negreira, Hakemler Teknik Komitesi Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu; bu da onunla İspanya'nın büyük kulüplerinden biri arasındaki mali ilişkiyi geniş çaplı bir soruşturmanın konusu haline getirdi.

    Barcelona, paranın hakemler hakkında teknik raporlar ve danışmanlık hizmetleri karşılığında ödendiğini, hakem avantajı elde etme amacı taşımadığını söylüyor. Nitekim kulübün, bu hizmetlerin ürünü olduğunu belirttiği yüzlerce rapor ve materyal mevcut. Ancak soruşturmalar, bu çalışmaların gerçek değeri ve kulüp içinde ne ölçüde kullanıldığı konusunda sorular doğurdu; özellikle bazı teknik direktörlerin bunlardan haberdar olmadıklarını ya da bunları kullanmadıklarını belirtmesinin ardından.

    İspanya Jandarması'nın bir raporunda, soruşturmanın o aşamada 7,5 milyon euroyu aşan bir meblağın gerçekten Barcelona'nın sözünü ettiği danışmanlık hizmetlerine tahsis edildiğini kanıtlamadığı belirtildi. Rapor ayrıca, bu raporların kulübün birimleri tarafından kullanıldığına dair açık bir iz bulunmadığına işaret etti; bununla birlikte Negreira ile bağlantılı şirketlerin fonlarından, nihai varış yeri tam olarak belirlenemeyen nakit çekme işlemleri kaydedildi. Aynı zamanda rapor, paranın gerçekten hakem kararlarını satın almak için kullanıldığını kesin olarak ortaya koymadı; bunu yalnızca soruşturmanın varsayımları arasında ele aldı.

    İşte iki hususu birbirinden ayırmanın önemi burada yatıyor: Ödemelerin varlığı ve bunların soruşturulması sabit bir gerçek; ancak Barcelona'nın hakemleri ya da maçları satın aldığının kanıtlanması başka bir şey ve bunu yargı kesin bir hükümle sonuçlandırmış değil.

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  • Soruşturmalar aslında ne söyledi?

    Perez'in açıklamalarını hukuki açıdan daha hassas hâle getiren nokta işte budur.

    Zira soruşturma, bugüne kadar Barcelona'nın maç sonuçlarını değiştirmek amacıyla hakemlere ödeme yaptığını söyleyen bir yargı kararı ortaya koymadı. Aksine, bir dizi hakemin Sivil Muhafızlar önündeki ifadesi, müsabaka üzerinde doğrudan bir etki olduğunu kanıtlamadı; bununla birlikte bazıları, Barcelona'nın Negreira ile olan ilişkisinden sportif bir menfaat elde etmek istemiş olabileceğine inandığını dile getirdi. Buna karşılık diğer hakemler ise böyle bir etkinin mümkün olmadığını veya fiilen gerçekleşmediğini söyledi.

    Daha da önemlisi, 2026'da ortaya çıkan bir İspanya Vergi Dairesi raporu, elinde Barcelona'nın parasının hakemlere gittiğine veya maç sonuçlarını etkilemek için kullanıldığına dair bir kanıt bulunmadığını belirtti; aynı zamanda Negreira'nın hesaplarından tekrarlanan nakit çekimlere ve bu paraların bir kısmının nihai amacının netleştirilemediğine dikkat çekti.

    Ayrıca Barcelona mahkemesi, Mayıs 2024'te davadan rüşvet suçlamasını düşürdü; zira Negreira'nın, rüşvet suçunun uygulanabilmesi için gereken kamu görevlisi sıfatını taşımadığı sonucuna varıldı; sportif yolsuzlukla ilgili hat üzerindeki soruşturma ise sürüyor.

    Yani tablo ne "Barcelona masumdur ve her şey bitti" ne de "Barcelona'nın hakemleri satın aldığı kanıtlandı" şeklindedir; çünkü hukuki gerçek çok daha karmaşıktır ve Laporta'nın attığı adıma ağırlığını veren de tam olarak budur.




  • perez - laportaChatGPT

    Laporta, Perez'e karşı masayı devirdi

    Florentino Perez, Negreira davasıyla ilgili çekincelerini dile getirmekle ya da bazı soru işaretlerine dikkat çekmekle yetinmedi; açıklamalarında bunun çok daha ötesine geçerek Barcelona ile hukuki karşılaşmanın merkezine oturabilecek kesin ifadeler kullandı.

    Real Madrid başkanı, Negreira davasında yaşananları "sistematik yolsuzluk" olarak niteledi ve bunu "tarihin en büyük skandalı" diye tanımlamaya kadar götürdü; bu, dosyayla ilgili konuşurken kendisinden çıkan en güçlü ifadelerden biri oldu.

    Ancak iş bununla da sınırlı kalmadı. Perez, hakemlerin Real Madrid'in tarihi üzerinde oluşturduğu iddia edilen etkiden söz ederek kulübün çok daha fazla sayıda lig şampiyonluğu kazanabileceğini vurguladı ve açık bir şekilde, hakem kararları nedeniyle Real Madrid'in elinden 7 lig şampiyonluğunun "çalındığını" söyledi. Ayrıca Barcelona'nın hakemlerden "her zaman faydalandığını" ifade etti; bu açıklamalar, tüm meseleyi Katalan kulübü ile Negreira arasındaki ilişkinin niteliğine dair yalnızca birtakım sorular çerçevesinde değil, doğrudan suçlamalar çerçevesine yerleştiriyor.

    İşte Laporta burada üzerine inşa edilebilecek bir nokta buldu.

    Barcelona, Negreira davasıyla ilgili her fatura, her rapor ve her anlatım üzerine bitmek bilmeyen bir medya savaşına girmek yerine, Perez'in açıklamalarını bizzat mercek altına aldı ve kendisinden, "yalan ve kulübün itibarına zarar verici" olarak gördüğü ifadelerden geri adım atmasını talep etti.

    Daha da önemlisi, Barcelona'nın tutumu daha da rahatsız edici bir sorunun kapısını aralıyor: Eğer Real Madrid başkanı yaşananların "sistematik yolsuzluk" olduğu ve Barcelona'nın hakemlerden faydalandığı iddiasında ısrarcıysa, bu suçlamalara dair somut deliller nerede? Bu hakemler kimler? Sonuçlarının etkilendiğini düşündüğü maçlar hangileri?

    İşte bu noktada "tarihin en büyük skandalı" ve "çalınan 7 lig şampiyonluğu" gibi ifadeler mücadelede özel bir önem kazanıyor; çünkü bunlar Perez'in söyleminde ne kadar kesin bir dil kullanıldığını ortaya koyuyor ve Barcelona'nın tartışmayı, yalnızca bir davanın, soruşturmaların ve şüphelerin varlığından, Real Madrid başkanının bu açıklamaları üzerine inşa ettiği olguları kanıtlayabilme kapasitesine taşıma denemesine imkân tanıyor.

    Bu adım, Barcelona'nın Negreira davasını kendi lehine sonuçlandırdığı anlamına gelmiyor; ancak iki tarafın mücadeledeki konumunu geçici olarak değiştirdi.

    Tek soru "Barcelona, Negreira ile ne yapıyordu?" olmaktan çıktı; artık bizzat Perez'in peşini bırakmayan yeni bir soru var: Barcelona hakkında söylediği her şeyi kanıtlayabilecek mi, yoksa kesin ifadelerinin bir kısmı, soruşturmaların ve yargının şimdiye kadar kanıtladıklarının ötesine mi geçti?

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  • Perez geri adım atacak mı?

    25 Kasım'da iki taraf, Madrid mahkemeleri önünde bir "uzlaşma oturumu"nda karşı karşıya gelecek. Bu, Barcelona'nın hakaret suçlamasıyla cezai şikâyette bulunma olasılığından önce gelen usule ilişkin bir adım.

    Katalan kulübünün talepleri karşılanmazsa, anlaşmazlık yeni bir yargı aşamasına geçebilir.

    İşte bu noktada geri adım atmak, Perez'in önündeki seçeneklerden biri hâline geliyor. Zira İspanyol hukuku hakareti, bu isnadın yalan olduğunu bilerek ya da gerçeğe karşı pervasız bir umursamazlıkla bir suç isnat etmek olarak tanımlıyor; buna karşılık, karşı tarafa isnat ettiği suçu ispatlaması hâlinde sanığa cezadan kurtulma imkânı tanıyor.

    Laporta'nın seçtiği hukuki hamlenin zekâsı da işte buradan anlaşılabilir. Kendisi Negreira davasını tek bir hamleyle silmeye çalışmadı ve davayla ilgili her şeyin Barcelona'ya karşı bir komplodan ibaret olduğunu ispatlamaya ihtiyaç duymadı; aksine odağı daha dar ve daha belirli bir noktaya kaydırdı: Soruşturmaların ispatladığı olgular ile Perez'in kesinleşmiş gerçeklermiş gibi ilan ettiği suçlamalar arasındaki fark.

    Bu karşı karşıya gelişte en dikkat çekici olansa, Barcelona'nın yeni mücadelesinden yararlanmak için Negreira davasını kazanmasına gerek olmaması.

    Perez'in açıklamalarının resmî bir uzlaşma oturumuna taşınması bile bambaşka bir yol açıyor ve Katalan kulübüne, Real Madrid başkanını kastettiği şeyi tam olarak belirlemeye zorlama fırsatı veriyor.

    Geri adım atmak, karşı karşıya gelişi tırmanmadan önce sona erdirmenin olası senaryolarından biri olabilir; ancak Perez açıklamalarının arkasında durursa, Barcelona onu suçlamaları yönelten saldırganın konumundan, bu suçlamaları açıklaması ve ispatlaması istenen kişinin konumuna taşımayı zaten başarmış olacak.

    İki taraf arasındaki mücadelenin en büyük paradoksu da burada yatıyor: Negreira davası Barcelona'nın parasına dair bir hikâye olarak başladı, ancak geçici olarak Florentino Perez'in açıklamalarına dair bir hikâyeye dönüşebilir.

    Böylece şunu söylemek mümkün: Laporta, Negreira dosyasını kapatmadı ve Barcelona davayla ilişkili tüm şüphelerden aklandığına dair bir karar elde etmedi; ancak eski cephenin üzerine yeni bir hukuki cephe açmayı ve Real Madrid başkanının açıklamalarını bizzat teste tabi tutmayı başardı.

    25 Kasım oturumu beklenirken, en dikkat çekici soru sadece Perez'in Negreira hakkında ne söyleyeceği değil, şu: Suçlamalarını aynı üslupla sürdürecek mi, yoksa açıklamalar savaşı açık bir yargı mücadelesine dönüşmeden önce geri adım atmayı mı seçecek?

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