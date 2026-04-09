Fransız spor gazetesi L'Equipe'nin haberine göre, orta saha oyuncusu dizindeki sakatlığın ardından hâlâ ağrı hissettiği ve risk almak istemediği için sahaya çıkmamayı kendisi tercih etmiş.
Perde arkasında iç çekişme mi var? PSG'nin yıldız oyuncusu, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool FC'ye karşı oynamayı reddettiği anlaşılıyor
Bu durum ise kulüp yetkilileri arasında şüphe uyandırıyor; zira kulübün kendi taramalarında, 30 yaşındaki oyuncuyu etkileyebilecek herhangi bir kalıcı hasar izine rastlanmamıştı. Kulüp içinde, Ruiz’in aslında maçlarda süre alabilecek kadar formda olduğu düşünülüyor.
Buna göre, İspanya'nın Avrupa Şampiyonu oyuncusu geçen Cuma günü Ligue 1'de FC Toulouse ile oynanan maçta forma giyebilirdi, ancak yine de teknik direktör Luis Enrique'nin kadrosunda yer almadı. Şimdi de Reds karşısında kadroda yer almadı.
- AFP
Fabian Ruiz, PSG'de neredeyse üç aydır sakat
Ruiz, 20 Ocak'ta Sporting ile oynanan Şampiyonlar Ligi grup aşaması maçında dizinde nispeten hafif bir çürük yaşamıştı; ancak iltihaplanma ve diğer komplikasyonlar nedeniyle sahalara dönüş tarihi sürekli ertelendi.
30 yaşındaki oyuncu, şu ana kadar Fransız başkent kulübü için tüm turnuvalarda toplam 15 maçı kaçırdı ve ne zaman sahalara dönebileceği hâlâ belirsizliğini koruyor. "Oyuncuyu beklemeliyiz, bir sorun yok. Oyuncuları mümkün olduğunca çabuk sahalara döndürmeye çalışıyoruz," diye açıkladı teknik direktörü Luis Enrique geçtiğimiz günlerde.
Ruiz, daha önce Enrique'nin takımında ilk 11'in değişmez ismiydi ve sadece sonbaharda yaşadığı bir kasık sakatlığı nedeniyle birkaç maçı kaçırmıştı. 2025/26 sezonunda toplamda 24 resmi maçta 2 gol ve 3 asist kaydetti.