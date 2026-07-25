Per Mertesacker, eski Arsenal akademi direktörünün DFB’de önemli bir göreve getirilmesi ve Jürgen Klopp’un atanmasının ardından motivasyonunu açıkladı

Alman futbolunun merkezinde gerçekleşen önemli bir yeniden yapılanma kapsamında, Mertesacker, DFB’nin yeni Spor Genel Müdürü olarak atandı. Son yıllarda Arsenal’in akademisini yönetme konusundaki çalışmalarıyla geniş çapta takdir toplayan eski Arsenal kaptanı, görevi resmi olarak Ocak 2027’de devralacak. Ataması, milli takım için büyük bir heyecan dalgasının yaşandığı bir dönemde gerçekleşti ve Klopp’un DFB’nin yeni baş antrenörü olarak duyurulduğu tarihi açıklamayla aynı zamana denk geldi.

Mertesacker, görevinden ayrılacak olan Andreas Rettig’in yerine geçecek ve milli takımlar ile DFB Akademisi’ni yönetmekle görevlendirilecek. 41 yaşındaki Mertesacker, sosyal medya hesaplarından bu atama ile ilgili heyecanını ve minnettarlığını dile getirdi. Bu adımı bir nevi eve dönüş olarak nitelendiren Mertesacker, on yıl boyunca futbolcu olarak hizmet ettikten sonra milli takım yapısının hâlâ kalbinde özel bir yeri olduğunu vurguladı. Mertesacker’in, Münih’te Sırbistan ile oynanacak Nations League maçı sonrasında ZDF’deki mevcut medya görevlerinden ayrılması bekleniyor.