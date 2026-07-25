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Per Mertesacker, eski Arsenal akademi direktörünün DFB’de önemli bir göreve getirilmesi ve Jürgen Klopp’un atanmasının ardından motivasyonunu açıkladı
Alman efsanesinin yeni bir bölümü
Alman futbolunun merkezinde gerçekleşen önemli bir yeniden yapılanma kapsamında, Mertesacker, DFB’nin yeni Spor Genel Müdürü olarak atandı. Son yıllarda Arsenal’in akademisini yönetme konusundaki çalışmalarıyla geniş çapta takdir toplayan eski Arsenal kaptanı, görevi resmi olarak Ocak 2027’de devralacak. Ataması, milli takım için büyük bir heyecan dalgasının yaşandığı bir dönemde gerçekleşti ve Klopp’un DFB’nin yeni baş antrenörü olarak duyurulduğu tarihi açıklamayla aynı zamana denk geldi.
Mertesacker, görevinden ayrılacak olan Andreas Rettig’in yerine geçecek ve milli takımlar ile DFB Akademisi’ni yönetmekle görevlendirilecek. 41 yaşındaki Mertesacker, sosyal medya hesaplarından bu atama ile ilgili heyecanını ve minnettarlığını dile getirdi. Bu adımı bir nevi eve dönüş olarak nitelendiren Mertesacker, on yıl boyunca futbolcu olarak hizmet ettikten sonra milli takım yapısının hâlâ kalbinde özel bir yeri olduğunu vurguladı. Mertesacker’in, Münih’te Sırbistan ile oynanacak Nations League maçı sonrasında ZDF’deki mevcut medya görevlerinden ayrılması bekleniyor.
Ulusal başarı için ortak motivasyon
Eski stoper, bu büyük sorumluluk gerektiren görevi kabul etme nedenlerini ayrıntılı olarak açıkladı ve Almanya’nın gelecek nesil yeteneklerini yetiştirme arzusuna vurgu yaptı. Mertesacker, Instagram’da şöyle yazdı: “Alman futbolu, milyonlarca insan için her zaman bir tutku olmuştur ve öyle kalacaktır. Nesilleri birbirine bağlar ve sonsuza dek hatırlanacak anlar yaratır. Şimdi 2027'den itibaren DFB'de sorumluluk üstlenme fırsatı bulursam, bu beni büyük bir tevazu ile doldurur. Alman futbolunu ve özellikle gençleri geliştirmek çok büyük bir görev ve benim motivasyonum da tam olarak budur. Güveniniz için teşekkür ederim. Birçok harika insanla birlikte Alman futbolunu geleceğe taşımak için sabırsızlanıyorum."
Mertesacker, kariyerindeki istikrara değinerek, kendisini bu prestijli pozisyona götüren yolu da değerlendirdi. Şöyle ekledi: "Geçmişime baktığımda, her şeyden önce bir süreklilik görüyorum: TSV Pattensen, Hannover 96, Werder Bremen, Arsenal Londra – beni şekillendiren dört kulüp. Ve milli takım formasını gururla giydiğim on yıl." Hem Bundesliga’da hem de Premier League’de edindiği engin deneyim, Arsenal’deki son dönemdeki idari başarılarıyla birleşince, onu federasyonun iddialı gelecek planları için öne çıkan bir aday haline getirdi.
Toni Kroos destek mesajı gönderdi
Bu haber, eski takım arkadaşları tarafından, özellikle de orta saha ustası Toni Kroos tarafından övgüyle karşılandı. 2010 ile 2014 yılları arasında milli takımda Mertesacker ile 31 kez forma giyen efsanevi Real Madrid yıldızı, hemen tebriklerini iletti. İkili, Brezilya'da futbolun zirvesine birlikte ulaşmıştı ve Kroos, eski takım arkadaşının bu görev için doğru kişi olduğuna açıkça güveniyor. Kroos, Instagram üzerinden bu atamayı desteklemek için kamuoyuna seslendi ve sadece "İyi şanslar, Uzun boylu" yazdı.
Almanya milli takımında 104 kez forma giyen Mertesacker, bu göreve zengin bir deneyim birikimi getiriyor. Seçkin uluslararası kariyerinde 2006, 2010 ve 2014 yıllarında üç Dünya Kupası'nda yer alan Mertesacker, Brezilya'da kupayı kaldırarak bu kariyerinin zirvesine ulaştı. Ayrıca iki Avrupa Şampiyonası'nda da yer alan Mertesacker, Euro 2008'de finale yükselirken, Euro 2012'de kadroda yer aldı. Kulüp düzeyinde ise eski savunma oyuncusu, Arsenal ile üç kez FA Kupası’nı, Werder Bremen ile ise bir kez DFB-Pokal şampiyonluğunu kazanarak istikrarlı bir başarı grafiği sergilemiştir.
- AFP
Klopp dönemi artık tam anlamıyla başlıyor
Mertesacker, Alman futbolu için kritik bir dönemeçte göreve başlıyor; milli takım, Paraguay’a karşı 32’li turda elenerek sona eren hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası kampanyasının ardından Julian Nagelsmann’ın yerine geçen Klopp yönetiminde yaralarını sarmaya çalışıyor. Bu erken elenme, Almanya'nın büyük turnuvalardaki kötü gidişatını uzattı. Almanya, 2018 ve 2022 Dünya Kupaları'nda grup aşamasında elenmiş, Euro 2020'de son 16 turunda mağlup olmuş ve Euro 2024'te kendi evinde çeyrek finalde elenmişti.
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