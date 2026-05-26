Pep olmasa da sorun yok! Guardiola, Etihad Stadyumu’ndaki 10 yıllık parlak dönemini noktalarken Erling Haaland, Man City için “en büyük kupalar” hedefini belirledi
Kazanan zihniyetini korumak
Manchester City, tarihinin en başarılı teknik direktörüne veda ederken önemli bir geçiş dönemine giriyor. Guardiola’nın ayrılışı, kulübün 20 büyük kupa kazandığı altın bir dönemin sonunu işaret ediyor; ancak Haaland, teknik direktörün yokluğunda standartların düşmemesini sağlamaya kararlı.
City'nin hem FA Cup hem de Carabao Cup'ı kazandığı, ancak lig şampiyonluğunu kıl payı kaçırdığı sezonu değerlendiren Haaland, önlerindeki zorluklar konusunda samimi konuştu. Haaland, "İnişli çıkışlı bir sezon oldu" dedi.
"Dürüst olalım ve bunu söyleyelim. Ama yine de, çabalamaya devam edeceğiz. Kazanabileceğimiz en büyük kupaları kazanmak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Çünkü hepimizin istediği şey bu."
- AFP
Şampiyonlar için üçlü darbe
Bu yaz Etihad Stadyumu'ndan ayrılan tek önemli isim Guardiola değil. Kulüp, soyunma odasının iki önemli ismi olan kaptan Bernardo Silva ve savunmanın kilit oyuncusu John Stones'un yokluğuna da hazırlanıyor.
Haaland, ikiliye övgüde bulunarak, takıma uyum sağlamasına ne kadar katkıda bulunduklarını kabul etti. Haaland, "Elbette Bernardo ve John ile dört sezon birlikte oynamak büyük bir zevkti" diye ekledi. "Ve tabii ki Pep, birlikte birçok kupa kazandık, dürüst olalım ve bunu söyleyelim. Bernardo ve John ile birlikte oynamaktan gerçekten çok mutluyum çünkü onlar harika futbolcular, ama daha da önemlisi içten içe harika insanlar."
Etihad efsanelerine saygı duruşu
Bu kitlesel ayrılış, pek çok kişinin City’nin hakimiyet döneminin sonuna yaklaşıp yaklaşmadığını sorgulamasına neden oldu; ancak Haaland, bu anı, elde edilen başarıları kutlarken aynı zamanda geleceğe umutla bakmak için bir fırsat olarak görüyor.
Haaland, ayrılan takım arkadaşlarına duyduğu saygıyı, onların etkisinden bahsederken açıkça ortaya koydu: “Pep de dahil olmak üzere, harika bir yolculuktu. Hepimiz herkes için gerçekten mutlu ve gururlu olmalıyız çünkü harika bir yolculuktu. Onlar olmadan zor olacağını biliyorum, ama mücadeleye devam etmeliyiz.”
"Onlar olmadan da mücadeleye devam etmeliyiz. Şimdi onları kutlamanın zamanı. Kulübün büyük efsaneleri oldukları için mutlu olmalıyız, çünkü gerçekten öyleler. Kalbimin derinliklerinden söylüyorum, onlar harika oyuncular, harika insanlar, harika kişilerdir. Onlarla oynamış olmaktan çok mutluyum."
City'de yeni bir sayfa açılıyor
Guardiola, Silva ve Stones'un ayrılışları bir dönemin sonunu temsil etse de, Haaland'ın açıklamaları takımın şimdiden bir sonraki aşamaya odaklandığını gösteriyor. City, uzun süredir birlikte çalıştığı teknik direktörünün yokluğunda geleceğe yön verirken, Norveçli oyuncunun gol ve kupa peşindeki bitmek bilmeyen azmi, kulübün odak noktası olmaya devam ediyor. Kulübün önündeki asıl zorluk ise, bu mücadele ruhunu yeni bir hakimiyet dönemine dönüştürmek.