Pep olmasa da sorun yok! Guardiola, Etihad Stadyumu’ndaki 10 yıllık parlak dönemini noktalarken Erling Haaland, Man City için “en büyük kupalar” hedefini belirledi

Manchester City, tarihinin en başarılı teknik direktörüne veda ederken önemli bir geçiş dönemine giriyor. Guardiola’nın ayrılışı, kulübün 20 büyük kupa kazandığı altın bir dönemin sonunu işaret ediyor; ancak Haaland, teknik direktörün yokluğunda standartların düşmemesini sağlamaya kararlı.

City'nin hem FA Cup hem de Carabao Cup'ı kazandığı, ancak lig şampiyonluğunu kıl payı kaçırdığı sezonu değerlendiren Haaland, önlerindeki zorluklar konusunda samimi konuştu. Haaland, "İnişli çıkışlı bir sezon oldu" dedi.

"Dürüst olalım ve bunu söyleyelim. Ama yine de, çabalamaya devam edeceğiz. Kazanabileceğimiz en büyük kupaları kazanmak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Çünkü hepimizin istediği şey bu."