Pep’in yerine kim geçecek? Guardiola’nın geleceğine dair spekülasyonlar sürerken, Girona teknik direktörü Manchester City’deki göreve ‘hazır’ olduğunu vurguluyor
City Football Group’un yükselen yıldızı
Michel, Etihad Stadyumu’nda Guardiola’nın halefi olarak öne çıkan en güçlü iç aday haline geldi. Girona’yı İspanya’nın ikinci liginden Şampiyonlar Ligi’ne taşıyan 50 yaşındaki teknik adam, City Football Group’un küresel kulüp ağında en göze çarpan isimlerden biri oldu.
CFG felsefesini derinlemesine anlaması, onu İngiliz devine taktiksel olarak mükemmel bir uyum sağlıyor. Michel, City'nin yeteneklerini geliştirme konusunda şimdiden önemli bir rol oynuyor ve son zamanlarda Arjantinli genç yıldız Claudio Echeverri ile çalışarak Manchester yönetimi ile bağlarını daha da güçlendirdi.
Michel, Manchester City ile ilgili haberleri memnuniyetle karşılıyor
İspanyol teknik adam, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir basın etkinliğinde geleceği hakkında son derece samimi açıklamalarda bulundu. Estadio Deportivo aracılığıyla La Otra Grada programına konuk olan Michel, Avrupa futbolunun en üst seviyesinde kendini sınama arzusunu hiç saklamadı.
Tribuna'nın aktardığına göre Michel, "Hazırım, kendimi herhangi bir takımı çalıştırmaya hazır görüyorum. Man City'dekilerin de aynı şekilde düşündüğünü bilmiyorum. Elbette ortam aynı değil, ancak uyum sağlama yeteneğim var ve denemek istiyorum" dedi.
Guardiola’nın geleceği hâlâ en önemli konu
Guardiola’nın uzun vadeli geleceğine dair spekülasyonların bir türlü dinmek bilmediği bir dönemde, Michel’in bu açıklamalarının zamanlaması özellikle dikkat çekicidir. Şampiyonlar Ligi’nden erken elenmesinin ardından bir geçiş dönemi yaşayan City, yıllardır hazırlığı süren halefiyet planını yakında uygulamaya koymak zorunda kalabilir.
Michel, Real Madrid'in teknik direktörlüğü konusuna da değinerek, kulüp efsanesi Raul'u Los Blancos'un gelecekteki adayı olarak destekledi, ancak asıl dikkatleri çeken, City'nin teknik direktörlüğüne hazır olmasıydı. Yoğun baskı altında başarılı olabileceğini ve mütevazı bir bütçeyle sonuç alabileceğini kanıtlayan İspanyol teknik adam, Guardiola dönemi sonunda sona erdiğinde, aday listesinin en başında yer alacağını garantiledi.
Şimdi ne olacak?
Michel, geleceği hakkında karar vermeden önce, Girona ile sezonu güçlü bir şekilde tamamlamaya odaklanacak. Blanquivermells, 28 maçta topladığı 34 puanla şu anda La Liga'da 12. sırada yer alıyor ve ilk beşin 10 puan gerisinde. Takım, geçen hafta sonu Athletic Club'ı 3-0 mağlup ettikten sonra bu ivmeyi sürdürmeyi hedefliyor ve Cumartesi günü Osasuna deplasmanına hazırlanıyor.
