Geçmişte Real Madrid taraftarları, Pep Guardiola'nın takımlarıyla oynanan maçlarda sık sık Katalanlara karşı hakaret içeren tezahüratlar yapardı. Ancak Çarşamba günü Real Madrid ile Manchester City arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında bu durumun tekrarlanmaması için Blancos'un kendisi önlem alacak.
Çeviri:
Pep Guardiola yüzünden: Real Madrid yetkilileri, kendi taraftarlarına sert bir uyarıda bulundu
İspanyol gazetesi Marca'nın haberine göre, Real Madrid kulüp yetkilileri ile çeşitli taraftar gruplarının temsilcileri arasında bir toplantı yapıldığı belirtiliyor. Toplantıda taraftarlara Guardiola'ya yönelik hakaret içeren tezahüratlardan kaçınmaları gerektiği açıkça belirtilmiş.
55 yaşındaki Guardiola, eski rakibi FC Barcelona'nın teknik direktörlüğü yaptığı için birçok Madrid taraftarı tarafından son derece sevilmiyor. 2025 yılında Guardiola'ya yönelik tezahüratlar para cezasına ve taraftarların stadyuma kısmen alınmaması tehdidine yol açmıştı.
Hitler selamı skandalının ardından: Real taraftarları şartlı tahliye edildi
Real taraftarları şu anda özellikle gündemde. Benfica maçında bir taraftar defalarca Hitler selamı yaparak skandal yarattı. Adam hemen stadyumdan atıldı ve üyelik kartını kaybetti. Yine de UEFA, Real'e 15.000 euro para cezası verdi ve bir yıllık deneme süresi belirledi. Bir başka olayda ise taraftarların kısmi men cezası ile karşı karşıya kalması söz konusu.
Geçtiğimiz yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ve Real Madrid arasında defalarca karşılaşmalar yaşandı. 2024/25 sezonunda Madrid ekibi playofflarda üstünlük sağladı ve iki maçın toplamında 6-3 galip geldi. Bir yıl önce de City, çeyrek finalde Real'e yenilmişti. Ancak bu sezon Manchester City, en azından lig aşamasında Nico O'Reilly ve Erling Haaland'ın golleriyle 2-1 galip gelerek rövanşı aldı.
Real Madrid - Manchester City: Son 16 turu maçlarına genel bakış
Tarih Maç başlangıcı Ev sahibi takım Deplasman takımı 11 Mart 21 Real Madrid Manchester City 17 Mart 21 Manchester City Real Madrid
