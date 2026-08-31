Getty/GOAL
Çeviri:
Pep Guardiola yönetimindeki "çok yıpratıcı" dönemin ardından Phil Foden için "büyük fırsat": Enzo Maresca'nın, Manchester City yıldızını herkesin olmasını düşündüğü oyuncuya dönüştüreceğine inanılıyor
Foden, Manchester City ile 20 kupa kazandı
Kasım 2017'de City formasıyla A takımındaki ilk maçına çıkan Foden, yaklaşık dokuz yıldır Etihad Stadyumu'ndaki birinci takım yapılanmasının parçası. City adına 372 maça çıkan oyuncu, 110 gol attı ve altı Premier League şampiyonluğu ile Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere 20 kupa kazandı.
Çıkışını yaptığı dönemde, Manchester United ve İngiltere efsanesi Wayne Rooney'den bu yana İngiliz futbolunun gördüğü en parlak yeteneklerden biri olarak değerlendiriliyordu. Stockport doğumlu oyuncu, sokakta oynarken şekillenen özgüvenini profesyonel seviyeye taşıyan bir başka sıra dışı yetenekti.
Foden, Katalan teknik adam Guardiola yönetiminde bir süre parladı ve 2023-24 sezonunda 27 kez fileleri havalandırdı, ancak son yıllarda etkisi biraz azaldı; bu da iki kez PFA Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazanan ismin, Thomas Tuchel'in 2026 Dünya Kupası kadrosunda kendine yer bulamamasına yol açtı.
Hayal kırıklığıyla başlayan bir yaz dönemi, daha sonra Manchester'da yeni bir sözleşme ve İtalyan taktik adam Maresca yönetiminde önemli bir rol getirdi. Maresca, daha önce Etihad'da Guardiola'nın yardımcısı olarak görev yaptığı dönemden onu iyi tanıyor.
- Getty
Guardiola'nın ayrılığının ardından Foden için yeni bir başlangıç
Foden, transfer yapmak zorunda kalmadan arzuladığı yeni başlangıcı buldu. Eski City orta saha oyuncusu Hamann da, ToonieBet iş birliğiyle GOAL'e, uzun süre aynı yerde kalmanın ortaya çıkardığı zorluklarla ilgili şunları söyledi: “Bence bu onun için muhtemelen en büyük fırsat ya da orada olan veya orada kalan oyuncular için en büyük fırsatlardan biri. Çünkü her zaman onun [Pep'in] bir şekilde onlara olan sevgisini yitirdiği dönemler varmış gibi görünüyordu.
“Olağanüstü bir oyuncu. A takıma çıktığında herkes onun City ve İngiltere için ana oyuncu olacağını düşünüyordu. Mesela Dünya Kupası'na bile gitmedi. Bu yüzden, bence son birkaç sezonda ilk 11'de başlamadığı çok fazla dönem oldu.
“Dolayısıyla bu şimdi onun için bir fırsat. Çünkü hepimiz biliyoruz ki Pep ne kadar iyi olursa olsun, onun için oynamak çok yıpratıcı olabiliyor. Bu kadar uzun süre oynadığınızda bazen başka bir ses duymak çok tazeleyici ve çok iyi geliyor.
“Bu yüzden bence, evet, bu teknik direktör için de belki bu çocuğu yanına çekme ve ‘şimdi bu senin fırsatın, altı, yedi, sekiz yıl önce herkesin olacağını düşündüğü oyuncuya dönüşmeni istiyorum’ deme fırsatı. Bu onun için büyük bir fırsat ve o da gereken adımı atacak.”
Maresca, Foden'ın sunabilecekleri konusunda heyecanlı
Maresca, artık 26 yaşında olan ve yeniden tamamen motive görünmeye başlayan Foden hakkında şunları söyledi: “Çok ama çok iyi görünüyor ve kulüp içindeki insanlar, son bir iki yılla kıyaslandığında Phil'in moral açısından ve antrenmanlarda gösterdikleri açısından tamamen farklı bir oyuncu olduğunu söylüyor. Bizim istediğimiz de bu. Phil akademiden, bu kulübün içinden çıktı, bu yüzden herkes için onun giderek daha iyiye gittiğini görmek güzel.”
Şöyle ekledi: “Liderlerden biri olup olamayacağını bilmiyorum. Ama kesin olan şu ki, birçok oyuncu ayrıldığı için kişilik, liderlik ve bu tür konularda bir adım öne çıkması gerekiyor. Ama tekrar söylüyorum, ilk günden beri çalışma şekli beni çok mutlu ediyor, çok memnun ediyor; ayrıca tavrı da, yani ruh hali de iyi, mutlu, iyi durumda.”
- Getty
Manchester City 2026-27: Foden şu ana kadar iki asist yaptı
Bernardo Silva ile Rodri'nin ayrılmasının ardından kaptanlık görevi için seçenekler değerlendirilirken, Foden hazırlık döneminde zaman zaman kaptanlık pazubandını taktı ve Bournemouth ile Crystal Palace'a karşı art arda alınan galibiyetlerde iki asist yaparak diri bir görüntü sergiledi.
Hem kulübünde hem de milli takımda sık sık kanatlarda görev yapması istenen Foden, City hücumunun sağında forma giyiyor. Ancak Maresca, zaman zaman altyapıdan yetişen yıldızı 10 numara rolünde kullanmak istediğini kabul etti; burada düzenli forma için gizemli Fransız Rayan Cherki ile rekabet ediyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun