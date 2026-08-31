Kasım 2017'de City formasıyla A takımındaki ilk maçına çıkan Foden, yaklaşık dokuz yıldır Etihad Stadyumu'ndaki birinci takım yapılanmasının parçası. City adına 372 maça çıkan oyuncu, 110 gol attı ve altı Premier League şampiyonluğu ile Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere 20 kupa kazandı.

Çıkışını yaptığı dönemde, Manchester United ve İngiltere efsanesi Wayne Rooney'den bu yana İngiliz futbolunun gördüğü en parlak yeteneklerden biri olarak değerlendiriliyordu. Stockport doğumlu oyuncu, sokakta oynarken şekillenen özgüvenini profesyonel seviyeye taşıyan bir başka sıra dışı yetenekti.

Foden, Katalan teknik adam Guardiola yönetiminde bir süre parladı ve 2023-24 sezonunda 27 kez fileleri havalandırdı, ancak son yıllarda etkisi biraz azaldı; bu da iki kez PFA Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazanan ismin, Thomas Tuchel'in 2026 Dünya Kupası kadrosunda kendine yer bulamamasına yol açtı.

Hayal kırıklığıyla başlayan bir yaz dönemi, daha sonra Manchester'da yeni bir sözleşme ve İtalyan taktik adam Maresca yönetiminde önemli bir rol getirdi. Maresca, daha önce Etihad'da Guardiola'nın yardımcısı olarak görev yaptığı dönemden onu iyi tanıyor.