Sky Sport'un haberine göre, Maza, City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'nın ilgisini çekmiş durumda. Ayrıca, Premier Lig'den başka kulüplerin de 20 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ettiği belirtiliyor.
Çeviri:
Pep Guardiola yine Bundesliga'da hamle mi yapacak? Bayer Leverkusen, Manchester City'nin milli bir oyuncu için yapacağı teklifi ciddiye almalı
Skyblues'un Maza'yı transfer etme yarışında olası bir avantajı: Bu yetenekli oyuncu, City'nin 2025'in başında SGE'den transfer ettiği eski Frankfurtlu Omar Marmoush ile aynı menajerlik ajansı tarafından temsil ediliyor.
Geçtiğimiz yıllarda Guardiola, Bundesliga'da birkaç kez daha sansasyonel transferler gerçekleştirdi. 2023'te Josko Gvardiol, tam 90 milyon euroya RB Leipzig'den Manchester'a transfer oldu; bir yıl önce ise City, o dönem BVB'nin golcüsü Erling Haaland'ı kadrosuna katmayı başarmıştı.
Bernardo Silva'nın kulüpten ayrılacak olması nedeniyle City, önümüzdeki sezon orta saha için yeni kanlara ihtiyaç duyuyor. Portekizli oyuncu 2017'den beri bir döneme damgasını vurdu, ancak süresi dolan sözleşmesi uzatılmayacak.
- Getty Images Sport
Bayer Leverkusen, uzun vadede Ibrahim Maza'ya güveniyor – Atlético ve Milan da ilgileniyor mu?
Maza, geçen yaz 12 milyon euro transfer ücreti karşılığında ikinci lig takımı Hertha BSC'den Leverkusen'e transfer olmuştu. Bayer'de hücumcu orta saha oyuncusu kısa sürede bir sonraki gelişim aşamasına geçti, ilk 11'in vazgeçilmez bir parçası haline geldi ve Leverkusen kadrosunda artık onun yokluğu düşünülemez hale geldi. Maza, Werkself formasıyla bugüne kadar oynadığı 38 maçta 5 gol ve 6 asist kaydetti.
Maza'nın Bayer ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve İngiltere'den gelen cazip tekliflere rağmen, Renanya'da Cezayir milli takım oyuncusunu uzun vadede takımda tutmaya büyük ilgi var. Bu nedenle Leverkusen'in sportif direktörü Simon Rolfes, Mart ortasında Sport1'in"Doppelpass" programında, yaz aylarında BVB'den bedelsiz ayrılacak olan ve halen Dortmund'da forma giyen Julian Brandt'ın olası bir dönüşünü şu anlamlı sözlerle reddetti: "Bu pozisyonda Ibo Maza gibi önümüzdeki yıllarda mükemmel bir gelişme gösterecek harika bir oyuncumuz var. Bu nedenle Julian bizim için gündemde olmayacak."
Geçtiğimiz haftalarda, AC Milan ve Atletico Madrid gibi iki uluslararası üst düzey kulüp daha Maza ile anılmıştı. Bu bağlamda, Leverkusen'in, yıldız oyuncusunun olası bir ayrılığı hakkında görüşmelere ancak 45 milyon euro tutarında teklifler geldiğinde hazır olacağı belirtilmişti.
İbrahim Maza, Cezayir ile Dünya Kupası'nda ses getirmek istiyor
Yaz aylarında düzenlenecek Dünya Kupası'nda Maza, değerini daha da artırabilir. Berlin doğumlu oyuncu, U18'den U20'ye kadar DFB forması giymişti, ancak daha sonra Cezayir Futbol Federasyonu'na transfer oldu. Babası bu Kuzey Afrika ülkesinden, annesi ise Vietnamlı.
Maza, Ekim 2024'te Cezayir formasıyla ilk kez sahaya çıktı ve birkaç ay önce Afrika Kupası'nda gösterdiği güçlü performanslarla, yaklaşan Dünya Kupası için Cezayir'in büyük umutlarından biri haline geldi. Maza ve arkadaşları, son şampiyon Arjantin ve güçlü Avusturya ile birlikte zorlu bir gruba düştü; grup aşamasındaki diğer rakip ise Ürdün.
- AFP
İbrahim Maza: Bu sezonki istatistikleri
Oyunlar
38
Gol
5
Asist
6
Sarı kart
3