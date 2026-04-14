Pep Guardiola yine Bundesliga'da hamle mi yapacak? Bayer Leverkusen, Manchester City'nin milli bir oyuncu için yapacağı teklifi ciddiye almalı

Skyblues'un Maza'yı transfer etme yarışında olası bir avantajı: Bu yetenekli oyuncu, City'nin 2025'in başında SGE'den transfer ettiği eski Frankfurtlu Omar Marmoush ile aynı menajerlik ajansı tarafından temsil ediliyor.

Geçtiğimiz yıllarda Guardiola, Bundesliga'da birkaç kez daha sansasyonel transferler gerçekleştirdi. 2023'te Josko Gvardiol, tam 90 milyon euroya RB Leipzig'den Manchester'a transfer oldu; bir yıl önce ise City, o dönem BVB'nin golcüsü Erling Haaland'ı kadrosuna katmayı başarmıştı.

Bernardo Silva'nın kulüpten ayrılacak olması nedeniyle City, önümüzdeki sezon orta saha için yeni kanlara ihtiyaç duyuyor. Portekizli oyuncu 2017'den beri bir döneme damgasını vurdu, ancak süresi dolan sözleşmesi uzatılmayacak.