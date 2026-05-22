AFP
Pep Guardiola'ya bir heykel dikilecek! Manchester City, ayrılacak olan teknik direktörünü onurlandırmak için adını taşıyacak bir tribün inşa etme planını doğruladı
Guardiola, Etihad Stadyumu'nda düzenlenen bir törenle onurlandırıldı
Bu duyuru, Katalan teknik adamın İngiliz futbolunda geçirdiği on yıllık hakimiyetine bir övgü niteliğinde; bu süre zarfında kulübü küresel bir dev haline getirmiş ve Premier Lig tarihini yeniden yazan bir kupa koleksiyonu oluşturmuştu. Tribün, Pazar günü Aston Villa ile oynanacak Guardiola’nın son maçı sırasında ilk kez resmi olarak açılacak.
2023'ün sonlarında başlayan yeniden geliştirme projesi, 7.000'den fazla koltuk ekleyerek stadyumun kapasitesini 61.000'in üzerine çıkardı. City ayrıca, yeni isimlendirilen tribünün dışına Guardiola'nın bir heykelini dikme planlarını da doğruladı. Katalan teknik adam, kulüp efsaneleri Vincent Kompany, David Silva ve Sergio Aguero'nun yanına katılarak Etihad kampüsünde kalıcı olarak anılacak.
Guardiola ve City yönetimi saygılarını sundu
Basın toplantısında konuşan Guardiola, takımın başında geçirdiği son derece başarılı on yılın ardından Manchester'dan ayrılmaya hazırlanırken, kulübün bu jestinden çok etkilendiğini itiraf etti.
Guardiola, "Khaldoon [Al Mubarak] bu sabah beni arayarak kulübün bu kararı aldığını söyledi" dedi. "Söyleyecek söz bulamıyorum. Benim enerjimin ve ruhumun orada sonsuza kadar kalacağı hissi hoşuma gidiyor. Bu hissi seviyorum."
Kulüp sahibi Şeyh Mansour da Guardiola'nın saha içi ve saha dışındaki etkisini övdü ve onun mirasının görev süresi boyunca kazandığı kupaların ötesine uzandığını vurguladı.
"Uzun zaman önce, Manchester City'nin hem saha içinde hem de saha dışında en iyi insanlara sahip olması gerektiğini söylemiştim. On yıldır Pep, bu hedefin vücut bulmuş hali oldu," diye açıkladı Mansour, kulübün resmi internet sitesinde. "Kulübün DNA'sına silinmez bir iz bıraktı. Bu iz, kazandığı birçok kupadan çok, kazanma tarzından kaynaklanıyor. Benim ve tüm City ailesinin sonsuz minnettarlığını kazanmıştır; o, her zaman bu ailenin bir parçası olacak."
Pep’in mirası Man City’de güvence altına alındı
Bu karar, kulüp tarihinin en başarılı dönemlerinden birinde Guardiola’nın City ve İngiliz futbolu üzerindeki etkisini vurguluyor. Adı değiştirilen tribün ve heykel, ayrılmasından uzun süre sonra bile etkisinin kulübün kimliğinin bir parçası olarak kalmasını sağlamak amacıyla tasarlandı. Al Mubarak, bu anma girişimini Guardiola’nın hem kulübe hem de şehrin kendisine yaptığı kalıcı katkının bir takdir göstergesi olarak nitelendirdi.
"Pep Guardiola Tribünü ve tribünün önüne dikilecek heykel, Pep'in mirasının bu futbol kulübünün, Manchester şehrinin ve İngiliz futbolunun dokusuna sonsuza kadar işlenmesini haklı olarak garanti altına alıyor," dedi.
"Taraftarlarımızla kurduğu eşsiz ilişki, onlara başarı getirmek için mücadele ettiği on sezon boyunca gösterdiği dürüstlük ve tutkuyla kazanılmıştır. Pep Guardiola Tribünü, bu ilişkiyi, kulüp tarihimizin en başarılı dönemini ve bunun merkezinde yer alan eşsiz futbol dehasını uygun ve kalıcı bir şekilde hatırlatmaktadır."
Guardiola'yı duygusal bir veda bekliyor
Pazar günü Aston Villa ile oynanacak maç, Guardiola’nın teknik direktörlük görevindeki son maçı olacak ve Etihad Stadyumu’nda duygusal anlara sahne olması bekleniyor. Adı değiştirilen tribünün açılışı, taraftarların teknik direktörün başarılarını son bir kez daha kutlamasına imkân verecek. Guardiola’nın ayrılışının ardından City’nin odağı yeni bir döneme kayacak; kulüp, teknik direktörün on yıllık görev süresi boyunca attığı temellerin üzerine inşa etmeyi hedefliyor.