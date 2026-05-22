Basın toplantısında konuşan Guardiola, takımın başında geçirdiği son derece başarılı on yılın ardından Manchester'dan ayrılmaya hazırlanırken, kulübün bu jestinden çok etkilendiğini itiraf etti.

Guardiola, "Khaldoon [Al Mubarak] bu sabah beni arayarak kulübün bu kararı aldığını söyledi" dedi. "Söyleyecek söz bulamıyorum. Benim enerjimin ve ruhumun orada sonsuza kadar kalacağı hissi hoşuma gidiyor. Bu hissi seviyorum."

Kulüp sahibi Şeyh Mansour da Guardiola'nın saha içi ve saha dışındaki etkisini övdü ve onun mirasının görev süresi boyunca kazandığı kupaların ötesine uzandığını vurguladı.

"Uzun zaman önce, Manchester City'nin hem saha içinde hem de saha dışında en iyi insanlara sahip olması gerektiğini söylemiştim. On yıldır Pep, bu hedefin vücut bulmuş hali oldu," diye açıkladı Mansour, kulübün resmi internet sitesinde. "Kulübün DNA'sına silinmez bir iz bıraktı. Bu iz, kazandığı birçok kupadan çok, kazanma tarzından kaynaklanıyor. Benim ve tüm City ailesinin sonsuz minnettarlığını kazanmıştır; o, her zaman bu ailenin bir parçası olacak."