Pep Guardiola, West Ham’da Man City’nin berabere kaldığı maçta yaptığı ‘kötü kadro seçimi’nin ardından kadroya almaması gereken oyuncunun adını açıkladı
Rayan Cherki'nin etkisi
City, West Ham ile berabere kalarak şampiyonluk umutlarında ciddi bir darbe aldı ve lig liderinin dokuz puan gerisinde kaldı. Katalan teknik direktör, Erling Haaland’ı desteklemek üzere kanatlarda Antoine Semenyo ve Omar Marmoush’u ilk 11’de sahaya sürdü, ancak üçlü forvet hattı, dirençli West Ham savunmasını aşmak için gereken akıcılıktan yoksundu. Maçın gidişatı, ikinci yarıda Rayan Cherki'nin oyuna girmesiyle önemli ölçüde değişti. Phil Foden ve Jeremy Doku gibi diğer yedek oyuncularla birlikte Cherki, ilk bir saat boyunca eksik olan yaratıcılığı sağladı. Dar alanlarda topu kontrol etme yeteneği, Hammers'ın savunmasını sık sık açsa da, City sonuçta galibiyet golünü bulamadı.
- Getty Images Sport
Guardiola taktik hatanın sorumluluğunu üstleniyor
Sonuç ve kadro seçimleri üzerine düşüncelerini paylaşan Guardiola, saha kenarındaki kendi performansını değerlendirirken açık sözlüydü. “Kötü bir kadro seçimi,” diye açıkladı City teknik direktörü. “Şimdi kadro seçimi konusunda beni dilediğiniz kadar eleştirebilirsiniz, bunu hak ettim. Bazen dengeyi sağlamak için böyle oluyor. (Bu sezonun) başında, Erling'i Jeremy [Doku] veya Cherki ile oynattığımızda inanılmaz derecede dengesiz olduğumuzu, Premier Lig takımlarının sahip olması gereken istikrara sahip olmadığımızı öğrendik."
Geçiş yılında istikrarın sağlanması
Kaybedilen puanlara rağmen, City teknik direktörü, takımının kimliğini hala oturtmaya çalışsa da doğru yönde ilerlediğine dair iyimserliğini koruyor. Semenyo’yu sahaya sürme kararını savunurken, özellikle maçların son dakikalarında oyun açıldığında Cherki’nin göz ardı edilmesi zor benzersiz bir tehdit oluşturduğunu da kabul etti.
"Bu, gelişmekte olan bir takım. Bence başından beri çok büyüdük ama işimiz henüz bitmedi. Bazen böyle olur ama Rayan'la oynamayı sevmediğimi söyleyemem, özellikle de yedek kulübesinden oyuna girdiğinde her zaman inanılmaz bir etki yaratıyor. Ancak bazen hızı yetersiz kalıyor. Semenyo ve Nico O’Reilly kanat pozisyonunda oynayıp içe doğru girip ceza sahasına ulaştıklarında takım her zaman istikrarlı oluyor, gerçekten çok iyiler. Takımda istikrar ve tutarlılığı sağlayacak en iyi yolu hala arıyorum,” diye ekledi.
- Getty Images Sport
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in gölgesi
City, büyük önem taşıyan Avrupa maçına hazırlanırken, ligdeki aksiliklerin üzerinde durmak için fazla vakti kalmadı. Hafta ortasında dikkatlerini Real Madrid’e çevirmeleri gerekiyor; Şampiyonlar Ligi eleme turunda 3-0’lık bir mağlubiyeti telafi etmek gibi zorlu bir görevle karşı karşıyalar.
