Pep Guardiola, West Ham’da Man City’nin berabere kaldığı maçta yaptığı ‘kötü kadro seçimi’nin ardından kadroya almaması gereken oyuncunun adını açıkladı

Kaybedilen puanlara rağmen, City teknik direktörü, takımının kimliğini hala oturtmaya çalışsa da doğru yönde ilerlediğine dair iyimserliğini koruyor. Semenyo’yu sahaya sürme kararını savunurken, özellikle maçların son dakikalarında oyun açıldığında Cherki’nin göz ardı edilmesi zor benzersiz bir tehdit oluşturduğunu da kabul etti.

"Bu, gelişmekte olan bir takım. Bence başından beri çok büyüdük ama işimiz henüz bitmedi. Bazen böyle olur ama Rayan'la oynamayı sevmediğimi söyleyemem, özellikle de yedek kulübesinden oyuna girdiğinde her zaman inanılmaz bir etki yaratıyor. Ancak bazen hızı yetersiz kalıyor. Semenyo ve Nico O’Reilly kanat pozisyonunda oynayıp içe doğru girip ceza sahasına ulaştıklarında takım her zaman istikrarlı oluyor, gerçekten çok iyiler. Takımda istikrar ve tutarlılığı sağlayacak en iyi yolu hala arıyorum,” diye ekledi.