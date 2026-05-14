Pep Guardiola ve Michael Carrick'in izlediği final maçında Reigan Heskey'in son dakikada attığı golle Manchester City, FA Gençlik Kupası'nı kazandı

Yüksek riskli ve kalitesi daha da yüksek geçen bu mücadelede, 87. dakikada sergilediği bireysel ustalıkla manşetlere çıkan isim Reigan Heskey oldu. Genç kanat oyuncusu sol kanattan içeriye doğru kesip, Cameron Byrne-Hughes’u geçerek muhteşem bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Oliver Reiss’in takımına kupayı kazandırdı. Maçın uzatmalara gideceği düşünülürken gelen bu gol, Manchester’ın mavi tarafının kupayı kaldıran taraf olmasını garantiledi.

Bu zafer, Manchester City Akademisi için önemli bir dönüm noktası oldu ve toplamda beşinci FA Gençlik Kupası zaferini temsil ediyor. 1986, 2008, 2020 ve 2024 yıllarındaki başarıların ardından, şehirdeki rakibine karşı kazanılan bu son zafer, City Futbol Akademisi'nin yetiştirdiği üst düzey yetenekleri bir kez daha gözler önüne serdi. Pep Guardiola ve Michael Carrick'in tribünden izlediği maçta, Manchester derbisinin geleceği emin ellerde görünüyor.