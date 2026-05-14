Pep Guardiola ve Michael Carrick'in izlediği final maçında Reigan Heskey'in son dakikada attığı golle Manchester City, FA Gençlik Kupası'nı kazandı
Heskey son dokunuşu yaptı
Yüksek riskli ve kalitesi daha da yüksek geçen bu mücadelede, 87. dakikada sergilediği bireysel ustalıkla manşetlere çıkan isim Reigan Heskey oldu. Genç kanat oyuncusu sol kanattan içeriye doğru kesip, Cameron Byrne-Hughes’u geçerek muhteşem bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Oliver Reiss’in takımına kupayı kazandırdı. Maçın uzatmalara gideceği düşünülürken gelen bu gol, Manchester’ın mavi tarafının kupayı kaldıran taraf olmasını garantiledi.
Bu zafer, Manchester City Akademisi için önemli bir dönüm noktası oldu ve toplamda beşinci FA Gençlik Kupası zaferini temsil ediyor. 1986, 2008, 2020 ve 2024 yıllarındaki başarıların ardından, şehirdeki rakibine karşı kazanılan bu son zafer, City Futbol Akademisi'nin yetiştirdiği üst düzey yetenekleri bir kez daha gözler önüne serdi. Pep Guardiola ve Michael Carrick'in tribünden izlediği maçta, Manchester derbisinin geleceği emin ellerde görünüyor.
Nefes kesici Samba açılış gösterisi
Final maçı ilk düdükten itibaren başa baş bir mücadeleye sahne oldu, ancak 40. dakikada skoru açan taraf muhteşem bir golle City oldu. Floyd Samba, 25 metre mesafeden serbest vuruşu kullanmak üzere topun başına geçti ve sağ üst köşeye doğru uçan muhteşem bir kavisli şut attı. 17 yaşındaki oyuncunun bu golü, Dante Headley ve Teddie Lamb’ın erken dakikalardaki fırsatlarıyla City’nin kurduğu üstünlüğü yansıtıyordu.
Ancak bu üstünlük kısa sürdü, çünkü United hemen yanıt verdi. Samba'nın açılış golünden sadece 120 saniye sonra, Godwill Kukonki Jim Thwaites'in ortasına en yüksekten yükselerek skoru eşitledi. Merkez savunmacının kusursuz kafa vuruşu skoru eşitledi ve iki takımın ilk yarıyı 1-1 berabere bitirmesini sağladı, böylece ikinci yarı için heyecan verici bir sahne hazırlandı.
Her iki tarafta da gol fırsatları
İkinci yarıda da maçın temposu düşmedi; her iki takım da galibiyet golünü bulmak için bastırdı. Heskey kanatta sürekli bir tehdit oluşturdu ve 51. dakikada yan ağlara gönderdiği şutla gole çok yaklaştı. Maçın 60. dakikasını biraz geçtikten sonra, kanat oyuncusunun bir başka tehlikeli ortası Teddie Lamb’ı kıl payı ıskaladı; City’nin baskısını artırdığı bu anlarda Lamb’ın şutu ise üst direğin hemen üzerinden dışarıya çıktı.
United kontrataklarda tehlikeli olmaya devam etti, ancak kaptan Kaden Braithwaite liderliğindeki City savunması sağlam durdu. Ryan McAidoo, 77. dakikada defansın sektirdiği şutunun direğe çarpıp dışarı çıkmasıyla galibiyet golünü atmaya çok yaklaştı. Topun bir daha ağlara gitmeyeceği gibi görünen bir gece gibi görünüyordu, ta ki Heskey sahneye çıkıp son dakikalarda sihrini konuşturarak maçı City lehine sonuçlandırana kadar.
Çifte zafer kapıda
Reiss ve oyuncuları için kutlamalar kısa sürecek, zira artık dikkatlerini tarihi bir çifte zaferi tamamlamaya çeviriyorlar. 18 Yaş Altı Premier Lig Kuzey Grubu şampiyonluğunu çoktan garantileyen genç Blues, 22 Mayıs’ta Stamford Bridge’e gidecek. Ulusal finalde Güney Grubu şampiyonu ile karşılaşacaklar ve bu maçın galibi, 18 yaş altı seviyesinde İngiltere’nin genel şampiyonu olacak.
Manchester United'ın gelecekteki teknik direktörü Michael Carrick, kaptan Bruno Fernandes ve Mason Mount, Luke Shaw ve Patrick Dorgu gibi kıdemli oyuncularla birlikte tribünden maçı izledi. City tarafında ise Guardiola, genç oyuncularının kupayı kaldırışını izlemek için oradaydı. Ona, kıdemli oyuncular Phil Foden, Antoine Semenyo ve Nathan Ake de eşlik etti.