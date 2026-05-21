Getty Images
Çeviri:
Pep Guardiola ve Carlo Ancelotti: Eski Bayern yıldızı, efsanevi teknik direktörler arasındaki en büyük farkı ortaya koyuyor ve Manchester City'den ayrılacak teknik direktör için sürpriz bir görev öneriyor
Costa, Bayern döneminden sonra Guardiola ile Ancelotti'yi karşılaştırıyor
Costa, Bayern Münih'te her iki teknik direktörün de altında oynadıktan sonra Guardiola ve Ancelotti'nin birbirinden farklı yaklaşımları üzerine düşüncelerini paylaştı. Brezilyalı kanat oyuncusu, Ancelotti'nin Bavyera'da İspanyol teknik adamın yerini almasından önce Guardiola ile iki sezon boyunca çalıştı. Kanat oyuncusu, iki teknik direktörün başarıya çok farklı yollardan ulaştığını açıkladı.
- AFP
Taktiksel takıntı ve insan yönetimi
Costa, Guardiola'nın taktiksel detaylara ve sürekli hazırlığa büyük önem verirken, Ancelotti'nin ise oyuncuları yönetme ve takım içinde güçlü ilişkiler kurma becerisiyle öne çıktığına inanıyor.
"Guardiola ve Ancelotti farklıdır çünkü biri taktik için yaşar ve her şeyi en küçük ayrıntısına kadar incelerken, diğeri olağanüstü insan yönetimi becerilerine sahiptir," dedi Costa, diretta'ya.
Sürpriz bir yurt dışı destinasyonu
Guardiola’nın City’deki uzun vadeli geleceği hakkında spekülasyonlar durmak bilmezken, Costa bu teknik direktör için büyüleyici bir “dönüm noktası” niteliğinde olacak bir uluslararası görev olduğunu düşünüyor. İtalya milli takımının kaderini yeniden canlandırmak için Katalan teknik adama yönelmesi gerektiğini öne sürdü.
"İtalya milli takımı onu transfer ederse, bu harika bir dönüm noktası olur," diyen Costa, "Benim için Pep tüm zamanların en iyi teknik direktörü, ancak milli takımı yönetmek kulübü yönetmekten farklıdır çünkü taktiksel kimliğinizi aktarmak için fazla zamanınız olmaz," diye ekledi.
- AFP
Şimdi ne olacak?
Hem Guardiola hem de Ancelotti'nin bu yaz kendi öncelikleri var. İspanyol teknik direktör, şampiyonluk yarışında Arsenal'e yenilmiş olan takımını, sezonun son Premier Lig maçında Aston Villa karşısında yönetecek. Bunun ardından görevinden ayrılacağı ve yerine Enzo Maresca'nın geçeceği bildirildi.
Bu arada Ancelotti, Brezilya'yı 2026 Dünya Kupası'nda güçlü bir performans sergilemeye yönlendirecek. Selecao kadrosu açıklandı ve takım, Kuzey Amerika'daki C Grubu'nda Fas, Haiti ve İskoçya ile karşılaşacak.