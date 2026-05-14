Pep Guardiola, U18 takımının FA Gençlik Kupası finalinde rakibi Man Utd'yi mağlup etmesinin ardından Man City akademisinden 'çok etkilendi'
Guardiola, akademinin üst düzey zihniyetini övüyor
Maçın bitiş düdüğünün ardından Guardiola, kulübün perde arkasında yürütülen çalışmaları övmekten geri durmadı. Genç yetenekleri sık sık A takım antrenmanlarına dahil eden Katalan teknik direktör, bu zaferin Blues yönetiminin ortaya koyduğu uzun vadeli vizyonun bir kanıtı olduğunu belirtti.
Guardiola, "Oliver Reiss'i, ekibini, oyuncuları ve akademimizde çalışan herkesi FA Gençlik Kupası'nı kazanmalarından dolayı tebrik etmek istiyorum" dedi. "Bu turnuvadaki başarı, kulübün kazanan bir zihniyet oluşturma ve en iyi genç oyuncuları yetiştirme konusunda ne kadar başarılı olduğunun bir başka örneğidir. Her sezon CFA'da yetiştirdiğimiz yeteneklerden çok etkileniyorum. Genç oyuncular bizimle antrenman yaparken bunu görebiliyorum. Umarım akademideki herkes bu başarıdan keyif alır, çünkü bu sadece bu sezonun değil, yıllarca süren sıkı çalışmanın ve adanmışlığın bir ödülüdür.”
Derbi dramasında kahraman: Heskey
Maç, maç öncesi heyecanı boşa çıkarmadı; City, karşılaşmayı son dakikalarda bir sihirli anla sonuçlandırmak zorunda kaldı. Floyd Samba muhteşem bir serbest vuruşla skoru açtıktan sonra, United Godwill Kukonki’nin kafa vuruşuyla skoru eşitledi ve saat uzatmalara doğru ilerlerken maçın kaderi bıçak sırtında kaldı.
87. dakikada muhteşem bir bireysel golle manşetlere çıkan isim Reigan Heskey oldu. Genç kanat oyuncusunun belirleyici golü, City'nin 1986, 2008, 2020 ve 2024'teki zaferlerine ek olarak bu turnuvadaki beşinci şampiyonluğunu garantiledi ve ev sahibi taraftarlar arasında coşkulu kutlamalara yol açtı.
Akademi müdürü bu önemli anı değerlendiriyor
Akademi direktörü Thomas Kruecken, Guardiola’nın görüşlerine katılarak, FA Gençlik Kupası’nın kulübün gelişim hedefleri açısından ikincil ancak hayati bir ölçüt olmaya devam ettiğini vurguladı. Kruecken, City’nin son üç sezonda üst üste finale yükselmesini sağlayan programın istikrarına dikkat çekti.
Kruecken, "FA Gençlik Kupası'nı kazanmak her sezonun başında bizim için her zaman önemli bir hedeftir. Bu nedenle, takımın kupayı kaldırdığını görmek çok önemli bir an ve akademideki herkesin son derece gurur duyması gereken bir başarıdır" dedi. "Turnuva boyunca elde ettiğimiz sonuçlar, FA Gençlik Kupası'nın Oliver, ekibi ve oyuncular için ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Hepsi muhteşemdi. Finalde, önemli anlarda performans göstermenin önemini kanıtladılar."
Tarihi bir ulusal çifte zaferin peşinde
Joie Stadyumu’ndaki kutlamalar içten geçse de, dikkatler hızla yeni kupa kazanma hedefine yöneldi. 18 Yaş Altı Premier Lig Kuzey Grubu şampiyonluğunu çoktan garantileyen City, şimdi 22 Mayıs’ta Stamford Bridge’de bu yaş grubunun tartışmasız şampiyonunu belirleyecek ulusal final maçına hazırlanıyor.
Kruecken, kolektif çabanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Bu an, kulüple bağlantılı herkesin sıkı çalışması olmadan mümkün olamazdı. Çok sayıda kişi, oyuncularımızın yaş gruplarında ilerlemeleri boyunca takımla yakın bir şekilde çalışarak, oyuncularımızın sadece harika futbolcular değil, aynı zamanda muhteşem insanlar olarak da gelişmeleri için mümkün olan en iyi ortamı sağladı. Akademiyi yönetmekle kalmayıp, City'de bu kadar yetenekli insanlarla çalışmaktan da büyük gurur duyuyorum.”