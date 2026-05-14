Maçın bitiş düdüğünün ardından Guardiola, kulübün perde arkasında yürütülen çalışmaları övmekten geri durmadı. Genç yetenekleri sık sık A takım antrenmanlarına dahil eden Katalan teknik direktör, bu zaferin Blues yönetiminin ortaya koyduğu uzun vadeli vizyonun bir kanıtı olduğunu belirtti.

Guardiola, "Oliver Reiss'i, ekibini, oyuncuları ve akademimizde çalışan herkesi FA Gençlik Kupası'nı kazanmalarından dolayı tebrik etmek istiyorum" dedi. "Bu turnuvadaki başarı, kulübün kazanan bir zihniyet oluşturma ve en iyi genç oyuncuları yetiştirme konusunda ne kadar başarılı olduğunun bir başka örneğidir. Her sezon CFA'da yetiştirdiğimiz yeteneklerden çok etkileniyorum. Genç oyuncular bizimle antrenman yaparken bunu görebiliyorum. Umarım akademideki herkes bu başarıdan keyif alır, çünkü bu sadece bu sezonun değil, yıllarca süren sıkı çalışmanın ve adanmışlığın bir ödülüdür.”



