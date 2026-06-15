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Pep Guardiola, Thomas Tuchel için bir tehdit mi? İngiltere efsanesi Michael Owen, Manchester City'den ayrılan teknik direktörün "Üç Aslanlar"ın başına geçmeyi düşünmemesi için iki neden sıralıyor
Guardiola işsiz kalırken Tuchel, 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere'yi yönetecek
Etihad Stadyumu'ndaki sözleşmesinin bitmesine hâlâ bir yıl kalmasına rağmen Guardiola, Manchester'ın mavi tarafında geçirdiği 10 kupa dolu sezonun ardından teknik direktörlük görevinden ayrılmaya karar verdi. Futbol dünyasının en tutkulu teknik direktörlerinden biri olan Guardiola, artık dinlenme ve rahatlama dönemini iple çekiyor.
Buna karşılık, Premier League ve Bundesliga'da çalışmanın getirdiği stresi çok iyi bilen bir başka isim olan eski Chelsea ve Bayern Münih teknik direktörü Tuchel, en yoğun yaz dönemine hazırlanıyor.
İngiltere erkek milli takımının 60 yıllık kederli dönemine son verme görevini üstlenen 52 yaşındaki teknik adam, Kuzey Amerika'nın en parlak spot ışıklarının altına çıkmaya hazırlanıyor. Bunu, Euro 2028'e kadar sözleşmesinin uzatılmasıyla gerçekleştirecek.
Bu, Futbol Federasyonu'nun ona duyduğu güvenin bir göstergesi, ancak sonuçlar nihayetinde bu şartların yerine getirilip getirilmeyeceğini belirleyecek. Eğer İngiltere, uzun süredir peşinde olduğu büyük başarıları elde edemezse, o zaman kaçınılmaz olarak takımın başında bulunan kişiye sorular yöneltilecektir.
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İngiltere milli takımı başarısız olursa Guardiola, Tuchel için bir tehdit oluşturabilir mi?
Guardiola’nın adı, İngiliz futboluna olan sevgisinin sır olmadığı düşünülürse, şüphesiz bu tartışmanın gündemine oturacaktır; ancak Barcelona ve City efsanesi, Tuchel için açık ve somut bir tehdit olarak görülmeli mi?
Bu soru Owen'a yöneltildiğinde, eski İngiltere forveti - 2026 Dünya Kupası bahis oranları ile bağlantılı olarak konuşurken - GOAL'a şunları söyledi: “Şahsen bunun biraz abartılı olduğunu düşünüyorum. Birincisi, şu anda bir teknik direktör aramıyoruz. Teknik direktörümüzle yeni bir sözleşme imzaladık. Bunu hayal edemiyorum. İkincisi, nedenini bilmiyorum, ama Pep'in bu teklifi neden kabul edeceğini anlayamıyorum.
“O yıllardır, yıllardır, yıllardır futbolun içinde. Hiç ara vermeden. Bence başka bir şey düşünmeye başlamadan önce uzun ve güzel bir tatil yapacaktır.
“Eğer İngiltere elenirse ve biz tam bir fiyasko yaşarsak ve ayrılma kararı alınırsa, ki menajere yeni bir sözleşme imzalamışken bu büyük bir sürpriz olur, FA açısından bakıldığında bunu yaparsanız biraz utanç verici olur. Ama bunun olduğunu varsayalım, o zaman tabii ki her şey masaya yatırılır. Bunun gerçekleşmesi için gerçekten bir dizi olayın yaşanması gerekir.”
Eski Manchester City teknik direktörü Guardiola, İngiltere milli takımının başına geçmek için beklemeye hazır mı?
Guardiola, hemen saha kenarına dönmek yerine bir ara verme niyetinde olduğunu açıkladı. Uzaktan maçı izlerken yeniden bir taraftar olmaya hazırlanan Guardiola, İngiltere milli takımının teknik direktörlüğü pozisyonunun sonunda boşalmasını bekleyebilir mi?
Owen, bu senaryonun gerçekleşme olasılığı hakkında şunları ekledi: “Eğer öyle olacaksa, uzun bir bekleyiş olacağını düşünüyorum ve onun İspanya milli takımının başına geçmeyi tercih edeceğini düşünürdüm. Bilmiyorum, ama muhtemelen ilgisini çekebilecek birkaç milli takım vardır.
“O, Manchester City'den daha yeni ayrıldı. Manchester City'den ayrılıp hemen başka bir işe gireceğini sanmıyorum. Şöyle söyleyeyim, önümüzdeki iki ay içinde İngiltere milli takımının teknik direktörü olması ihtimali yok.”
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Tuchel, İngiltere'nin 60 yıllık kederine son vermek için baskı altında
Bu görev, 19 Temmuz'a kadar sürecek olan 2026 Dünya Kupası'nda Tuchel tarafından üstlenilecek. İngiltere, New York'un banliyölerindeki MetLife Stadyumu'nda düzenlenecek olan turnuvanın final maçında yer almayı ve dünya şampiyonluğu unvanını bir kez daha kazanmayı umuyor.
Üç Aslanlar'ın, en büyük ödüllerin dağıtılacağı anda orada veya o civarda olması bekleniyor ve menajerlerinin koltuğunu kaybetmemesi için de bu gerekli olabilir. Sonuçlar ne olursa olsun bir değişikliğin gündeme geleceğine dair herhangi bir işaret yok ve Guardiola'nın, City'de kazandığı 20 kupa ve Treble başarısının sıcak ışığında keyif sürmeye devam ederken, ne zaman ve nerede teknik direktörlük dünyasına geri döneceği henüz belli değil.