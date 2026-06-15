Etihad Stadyumu'ndaki sözleşmesinin bitmesine hâlâ bir yıl kalmasına rağmen Guardiola, Manchester'ın mavi tarafında geçirdiği 10 kupa dolu sezonun ardından teknik direktörlük görevinden ayrılmaya karar verdi. Futbol dünyasının en tutkulu teknik direktörlerinden biri olan Guardiola, artık dinlenme ve rahatlama dönemini iple çekiyor.

Buna karşılık, Premier League ve Bundesliga'da çalışmanın getirdiği stresi çok iyi bilen bir başka isim olan eski Chelsea ve Bayern Münih teknik direktörü Tuchel, en yoğun yaz dönemine hazırlanıyor.

İngiltere erkek milli takımının 60 yıllık kederli dönemine son verme görevini üstlenen 52 yaşındaki teknik adam, Kuzey Amerika'nın en parlak spot ışıklarının altına çıkmaya hazırlanıyor. Bunu, Euro 2028'e kadar sözleşmesinin uzatılmasıyla gerçekleştirecek.

Bu, Futbol Federasyonu'nun ona duyduğu güvenin bir göstergesi, ancak sonuçlar nihayetinde bu şartların yerine getirilip getirilmeyeceğini belirleyecek. Eğer İngiltere, uzun süredir peşinde olduğu büyük başarıları elde edemezse, o zaman kaçınılmaz olarak takımın başında bulunan kişiye sorular yöneltilecektir.