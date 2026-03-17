Richard Martin



Pep Guardiola sihirli dokunuşunu mu kaybetti? Teknik direktörün kafa karıştırıcı kadro seçimleri, Man City’yi sezonu kurtarmak için zorlu bir mücadeleye sürükledi

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı öncesinde Manchester City, Real Madrid'e 3-0 gerideyken, Pep Guardiola'nın maçtan önceki günü Etihad Stadyumu'nda takımına taktik talimatlarını gözden geçirerek ya da Avrupa futbolunun krallarına karşı bu ürkütücü farkı kapatmalarına yardımcı olmak için motivasyon konuşmaları yaparak geçireceğini düşünmüş olabilirsiniz. Ancak teknik direktörün oyuncularına bir gün izin vereceğini kesinlikle tahmin edemezdiniz.

Yine de Guardiola Pazartesi günü tam da bunu yaptı ve sanki buna gerek varmış gibi, diğerlerinden farklı olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Guardiola'nın futbola getirdiği benzersiz yorum, onu tüm zamanların en başarılı kulüp teknik direktörlerinden biri haline getirdi. Ancak City, Premier Lig şampiyonluk yarışında Arsenal'e önemli bir fark kaptırırken, Avrupa kupalarına katılma şansını da kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalınca, son yirmi yıldır teknik direktörlüğü tanımlayan bu Katalan teknik adamın takım seçimi büyük bir eleştiri yağmuruna tutuldu ve sihirli dokunuşunu kaybetmeye başladığına dair işaretler ortaya çıktı.

    Artık her şeyi fazla düşünmüyorum...

    İspanya, Almanya ve İngiltere'deki görev süreleri boyunca üç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve 12 lig şampiyonluğu kazanmış olmasının yanı sıra sayısız başka kupaya da imza atmış olmasına rağmen, Guardiola özellikle Avrupa'daki büyük maçlarda fazla kafa yorduğu yönündeki şöhretiyle boğuşuyor. Bu şöhreti hiç sevmiyor ve daha geçen hafta kararları yüzünden "parçalandığını" söyledi.

    Yine de bunu destekleyen pek çok örnek var; örneğin 2014'te Bayern Münih'in Madrid'e karşı dörtlü forvet dizilişiyle sahaya çıkması, 2020'de Lyon'a karşı üçlü savunmada deneyimsiz Eric Garcia'yı ilk 11'de oynatması veya 2021 Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea'ye karşı Ilkay Gündoğan'ı defansif orta saha olarak oynatması gibi. 

    City taraftarlarının rahatlamasına neden olan şey, Guardiola'nın şaşırtıcı kadro seçimlerinin artık büyük bir endişe kaynağı olmaktan çıkmış gibi görünmesiydi. 2023'te City'nin ilk ve tek Şampiyonlar Ligi zaferine giden yolda kadro seçimleri oldukça tutarlıydı ve Madrid ile Bayern'i geride bırakıp finalde Inter'i yenerek harika bir iş çıkardılar. 

    Ama eski alışkanlıklar kolay kolay değişmez

    City'nin 2024 çeyrek finallerinde Madrid'e karşı penaltı atışları sonucu turnuvadan elenmesi şanssızlık olarak değerlendirilebilir; ancak geçen sezon Los Merengues'e karşı yaşanan ezici yenilgi, büyük ölçüde City'nin o dönemki berbat formunun yanı sıra Kylian Mbappe'nin muhteşem performansına bağlanabilir.

    Ancak Guardiola'nın taktiksel sürprizler yapma ve bunun bedelini ağır ödeme eğilimi, geçen hafta hem Madrid hem de West Ham karşısında intikamla geri döndü.

    Oyuncu olarak Guardiola'ya karşı pek çok kez yenilen Real'in teknik direktörü Alvaro Arbeloa, maç öncesi basın toplantısında City teknik direktörünün "her zaman bir sürpriz planladığını" söyleyerek ertesi günün olaylarını önceden haber verdi. Ve İspanya'nın başkentinde Guardiola, City'nin önceki maçlarda inşa ettiği her şeyi bozan ve eleme turlarının ilk ayağında kontrolü ele geçirme konusundaki olağan isteğine aykırı olan cesur bir hücum dizilişi sahaya sürdü.

    Başarılı bir formülü altüst etmek

    Guardiola, önceki dört lig maçında birlikte ilk on birde yer alan Rayan Ait-Nouri, Marc Guehi, Ruben Dias ve Matheus Nunes'ten oluşan sabit dörtlü savunma dizilişinden vazgeçti. Ayrıca, Şubat ayında altı maçlık galibiyet serisi de dahil olmak üzere son dönemdeki yükselişin temelini oluşturan Nico O'Reilly, Bernardo Silva ve Rodri'den oluşan orta saha üçlüsünü de dağıttı. 

    İki ay sonra ilk kez sol bek pozisyonuna dönen O'Reilly, Federico Valverde'nin açılış golünde büyük bir hata yaptı; Madrid ise her golünde City'nin tamamen açık kalan orta sahasını kolayca aştı. Guardiola, ilk 20 dakikada takımının üstünlüğüne işaret ederek, Madrid'in tek isabetli şutlarıyla gol attığını öne sürerek hatalı olduğunu kabul etmedi. Aslında, ev sahibi takım City'nin dört şutuna karşılık yedi şut çekti ve Vinicius Jr, ikinci yarıda penaltı kaçırarak maçı fiilen bitirme fırsatını kaçırdı.

    'Kibir' iddiaları gerçek gibi görünüyor

    Guardiola'nın "Bernabeu'ya bizim orada olduğumuzu hissettirmek" istediğine dair açıklaması kibir kokuyordu. Bu, 2014'te Bayern ile yaptığı ve "kariyerimin en büyük hatası" olarak nitelendirdiği naif taktiğini hatırlattı. Maçın bitiminden kısa bir süre sonra, Fabio Capello'nun neredeyse tam bir yıl önce İspanyol gazetesi El Mundo'ya verdiği bazı sert sözler sosyal medyada yeniden gündeme geldi. 

    "Guardiola'nın neyini sevmiyorum biliyor musunuz? Kibirini," dedi eski İngiltere milli takım teknik direktörü. "City ile kazandığı Şampiyonlar Ligi, belirleyici maçlarda tuhaf şeyler denemediği tek turnuva. Ancak diğer tüm yıllarda, Manchester ve Münih'te, kritik günlerde her zaman başrol olmak istedi. Bir şeyler değiştirip uydururdu ki şöyle diyebilsin: ‘Kazanan oyuncular değil, benim’. Ve bu kibir ona birkaç Şampiyonlar Ligi'ne mal oldu. Ona saygı duyuyorum, ama benim için durum açık."

    City, turnuvanın modern tarihinde üç veya daha fazla gol farkını kapatıp çeyrek finale yükselen beşinci takım olmazsa, Guardiola'nın kibri ona bir Şampiyonlar Ligi daha kaybettirmiş olacak. Ancak Bernabeu'daki hatasından sadece üç gün sonra, teknik direktör daha da şaşırtıcı bir kadro seçimi yaptı. 

    "Artık bunu hak ettim"

    Avrupa futbolunun en başarılı takımının sahasında tüm gücüyle hücuma yönelen Guardiola, daha sonra Londra Stadyumu’nda küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan West Ham karşısında kontrolü ön plana çıkarmayı tercih etti. Savunma odaklı bir teknik direktör olarak bilinen Nuno Espirito Santo'ya karşı, City teknik direktörü, dar alanlarda oynama ve topu sıkı kontrol altında tutma yeteneği nedeniyle bu tür bir maç için ideal aday gibi görünen Rayan Cherki'nin yerine yine Antoine Semenyo'yu ilk 11'de sahaya sürdü. 

    Guardiola, maçın bitimine yarım saat kala Cherki'yi oyuna soktu ve üç forvet daha sahaya sürdü, ancak bu hamle çok az ve çok geç kalmıştı. City, üst üste ikinci maçında küme düşme mücadelesi veren bir takıma karşı puan kaybetti ve şampiyonluk yarışında Arsenal'in 9 puan gerisine düştü, ancak hala bir maç eksiği var.

    Bu kez Guardiola, biraz alaycı bir tonla da olsa hatasını kabul etti: "Kötü bir kadro seçimi, şimdi beni kadro seçimi konusunda inanılmaz derecede eleştirebilirsiniz, bunu hak ettim."

    Elit miras tehlikede

    Guardiola, önümüzdeki bir ay içinde daha fazla yanlış kadro seçimi yapma lüksüne sahip değil; zira City, Madrid ve Arsenal ile karşılaşacak, Carabao Kupası finalinde Arsenal’e, FA Kupası çeyrek finalinde Liverpool’a karşı oynayacak ve ardından 18 Nisan’da Arsenal ile şampiyonluk mücadelesine girmeden önce Chelsea’ye konuk olacak. Daha birkaç hafta önce büyük umutlar vaat eden City’nin sezonu, dört hafta içinde hiçbir önemi kalmayacak hale gelebilir. Guardiola'nın Haziran ayında ayrılabileceği beklentisiyle, City ile geçirdiği inanılmaz on yılı çok buruk bir notla sonlandırmış olacak.

    Ancak şu anda tehlikede olan sadece kulübün kupa umutları değil. Guardiola'nın gerçek bir elit taktikçi olarak bıraktığı miras da tehlikede. O, zirvede ayrılmayı hak ediyor, ancak sürprizler yapmaktan kendini alamaması nedeniyle mirasının lekelenmesi riski var.

