Getty Images Sport
Çeviri:
Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nin kritik ikinci ayağı öncesinde Real Madrid maçına hazırlık için Man City'nin antrenmanını iptal ettikten sonra şaşırtıcı bir itirafta bulundu
Yorgunluk, antrenman kararında etkili bir faktör
City'nin aleyhine olan tüm olasılıklara rağmen Guardiola, maçtan önceki gün antrenman yapılmayacağına karar verdi. Bunun yerine City, maç günü antrenman yapacak. Bu, teknik direktörün maçtan önceki gün antrenmanı iptal ettiği üçüncü sefer oluyor; Kasım ayında Borussia Dortmund ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde (City bu maçı 4-1 kazandı) ve Aralık ayında Fulham deplasmanı öncesinde (bu maçı 5-4 kazandılar) de aynı kararı vermişti.
Madrid ile oynanacak rövanş maçı, City'nin yedi gün içindeki üçüncü maçı olacak ve Guardiola, İspanya'ya yapılan deplasman ve Cumartesi günü West Ham ile oynanan 1-1 berabere biten maçın yorgunluğunun, antrenmanı iptal etme kararının nedenlerinden biri olduğunu söyledi. Ayrıca, antrenmanların zaten pek bir faydası olmadığını da belirtti.
- AFP
Guardiola: Antrenmanlar pek bir fayda sağlamıyor
Guardiola basın toplantısında şunları söyledi: "Madrid'deydik, gece geç saatlere kadar otelde kaldık, sabah geri döndük, antrenman yoktu; dün [West Ham maçından sonra] sabahın ikisi ya da üçünde geri döndük. Günümüzde antrenman yapmak pek bir fayda sağlamıyor. Bu sezon bunu iki ya da üç kez yaptım. Dortmund ve Fulham maçlarından önce. Bazen antrenman yapıyoruz, bazen de evde kalıyoruz. Birbirimizi iyi tanıyoruz, pek çok şeyi çalışıyoruz."
Bu maçlardan önce antrenman yapmamanın Dortmund veya Fulham maçlarına hazırlanmalarına yardımcı olup olmadığı sorulduğunda, "Bilmiyorum" diye yanıtladı.
Bernardo: Antrenman yapmamak 'zihnimizi rahatlatabilir'
City kaptanı Bernardo Silva, antrenmanın iptal edilmesi kararının kendisini şaşırtmadığını vurguladı. "Geçmişte de maç kaybettiğimizde, kazandığımızda ya da teknik direktörümüz bunun takım için en iyisi olduğunu düşündüğünde bunu birçok kez yaptık," diye açıkladı. "Ve bu hafta yaptığımız tüm seyahatleri düşünürsek, bence teknik direktörümüz bizim için en iyisinin daha iyi uyumak, bir gün daha evde kalmak, kafamızı biraz boşaltmak ve yarın daha güçlü ve maça hazır olarak geri dönmek olacağını düşündü."
City'nin geri dönüş yapıp yapamayacağı sorulduğunda Portekizli oyuncu şöyle dedi: "Bu spor bize bir futbol maçında pek çok şeyin olabileceğini öğretti. Madrid'deki sonuç gerçekten kötü olsa da mücadele edeceğiz. Zor olacağını bilerek, kesinlikle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Rakibimiz çok iyi bir takım. İlk maçın sonucu iyi değildi ama her şey olabilir, özellikle de burada, Etihad'da."
City'nin turu geçmesi için 'kusursuz bir maç' oynaması gerekiyor
Madrid, ilk maçta sakatlık nedeniyle Jude Bellingham ve Rodrygo ile birlikte forma giyemeyen Kylian Mbappé'nin dönüşüyle ikinci maçta moral kazanacak. Bu maç, Guardiola'nın City, Bayern Münih ve Barcelona'nın teknik direktörü olarak Los Blancos'a karşı oynayacağı 30. maç olacak; Barça'da oyuncu olarak oynadığı maçlar da dahil edildiğinde ise 50. maçı olacak.
Teknik direktör olarak 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetlik bir rekoru var ve takımları 59 gol atarken Madrid 47 gol attı. City ile rekoru 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik olsa da, 15 kez Avrupa şampiyonu olan Madrid ile oynadığı 5 eleme maçından 2'sini kazandı.
Guardiola şunları söyledi: "Madrid'e karşı yaşadıklarımdan çok memnunum. Bu kadar çok maç size geniş bir bakış açısı kazandırır ve sonuçlar da fena değil. İnanılmaz şeyler başardık ve yarın ne olursa olsun, oyuncu ve teknik direktör olarak yaşadıklarımı değiştirmeyecek."
Oyuncularını motive etmek için özel bir mesaj hazırlayıp hazırlamadığı sorulduğunda ise şunları ekledi: "Söylenecek çok az şey var, bu bir final maçı gibi. Hepimiz yetişkiniz ve ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Skoru tersine çevirmek için mükemmel bir maç oynamalıyız."
