Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nin kritik ikinci ayağı öncesinde Real Madrid maçına hazırlık için Man City'nin antrenmanını iptal ettikten sonra şaşırtıcı bir itirafta bulundu

Madrid, ilk maçta sakatlık nedeniyle Jude Bellingham ve Rodrygo ile birlikte forma giyemeyen Kylian Mbappé'nin dönüşüyle ikinci maçta moral kazanacak. Bu maç, Guardiola'nın City, Bayern Münih ve Barcelona'nın teknik direktörü olarak Los Blancos'a karşı oynayacağı 30. maç olacak; Barça'da oyuncu olarak oynadığı maçlar da dahil edildiğinde ise 50. maçı olacak.

Teknik direktör olarak 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetlik bir rekoru var ve takımları 59 gol atarken Madrid 47 gol attı. City ile rekoru 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik olsa da, 15 kez Avrupa şampiyonu olan Madrid ile oynadığı 5 eleme maçından 2'sini kazandı.

Guardiola şunları söyledi: "Madrid'e karşı yaşadıklarımdan çok memnunum. Bu kadar çok maç size geniş bir bakış açısı kazandırır ve sonuçlar da fena değil. İnanılmaz şeyler başardık ve yarın ne olursa olsun, oyuncu ve teknik direktör olarak yaşadıklarımı değiştirmeyecek."

Oyuncularını motive etmek için özel bir mesaj hazırlayıp hazırlamadığı sorulduğunda ise şunları ekledi: "Söylenecek çok az şey var, bu bir final maçı gibi. Hepimiz yetişkiniz ve ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Skoru tersine çevirmek için mükemmel bir maç oynamalıyız."