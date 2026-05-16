FA Kupası finalinde Chelsea'yi 1-0'lık skorla zorlu bir galibiyetle mağlup ettikten sonra, Guardiola kulüpteki geleceği hakkında sorulara karşı çekingen bir tavır sergiledi. Bu zafer, Guardiola'nın İngiltere'ye gelişinden bu yana kazandığı 20. büyük kupa oldu; ancak bu dönüm noktası, efsanevi teknik direktörün Manchester'daki görev süresinin sonuna yaklaşıyor olabileceğine dair artan haberler nedeniyle gölgede kaldı.

Kupa finalinin yüksek gerilimli atmosferine rağmen, Guardiola maç sonrası basın toplantısında neşeli ancak kaçamak bir tavır sergiledi. Mevcut sezonun ardından teknik direktörlük görevine devam edip etmeyeceği konusunda net bir cevap vermesi istendiğinde, eski Barcelona teknik direktörü City taraftarlarına kesin bir güvence vermek yerine soruyu geçiştirmeyi tercih etti.