AFP
Pep Guardiola, Premier Lig devlerinden ayrılabileceğine dair haberlerin ortasında, FA Cup finali galibiyetinin ardından Manchester City'deki geleceği hakkındaki soruyu yanıtlamaktan kaçındı
Guardiola, Wembley'de ayrılık söylentilerini geçiştirdi
FA Kupası finalinde Chelsea'yi 1-0'lık skorla zorlu bir galibiyetle mağlup ettikten sonra, Guardiola kulüpteki geleceği hakkında sorulara karşı çekingen bir tavır sergiledi. Bu zafer, Guardiola'nın İngiltere'ye gelişinden bu yana kazandığı 20. büyük kupa oldu; ancak bu dönüm noktası, efsanevi teknik direktörün Manchester'daki görev süresinin sonuna yaklaşıyor olabileceğine dair artan haberler nedeniyle gölgede kaldı.
Kupa finalinin yüksek gerilimli atmosferine rağmen, Guardiola maç sonrası basın toplantısında neşeli ancak kaçamak bir tavır sergiledi. Mevcut sezonun ardından teknik direktörlük görevine devam edip etmeyeceği konusunda net bir cevap vermesi istendiğinde, eski Barcelona teknik direktörü City taraftarlarına kesin bir güvence vermek yerine soruyu geçiştirmeyi tercih etti.
Bir şaka ve çabucak çekip gitmek
O an, TNT Sports ile yapılan canlı röportaj sırasında yaşandı; sunucu Laura Woods, bu sezonun Premier Lig devinin başında geçireceği son sezon olup olmayacağını sordu. Etihad Stadyumu’nda artık on yılı geride bırakan Guardiola, kameralara net bir cevap vermeden bu iddiayı gülerek geçiştirdi.
"Ne dedikodusu?" diye gülümseyerek yanıtladı. "İyi akşamlar." Bu kısa diyalog, hem taraftarların hem de yorumcuların, 55 yaşındaki teknik adamın sezon sonunda ayrılmaya hazırlandığını merak etmesine neden oldu.
City için çifte sevinç
Saha içinde City, Antoine Semenyo’nun 72. dakikada attığı golle FA Cup’ı kazandı. Forvet, Erling Haaland’ın geriye doğru pasını kusursuz bir vuruşla gole çevirerek Chelsea’ye karşı oynanan gergin maçta skoru açtı. Bu galibiyet, City’nin bu yılın başlarında Arsenal’i yenerek kazandığı Carabao Cup’ın ardından sezonun ikinci kupası oldu.
Bu galibiyet, City'nin iç sahada üçlü kupayı kazanma hayallerini canlı tutuyor, ancak takımın Premier Lig sezonunun son aşamalarında Arsenal'in puan kaybetmesine bağlı kalmaya devam ediyor. Zaten iki kupa cebinde olan takımın odak noktası artık tamamen zorlu lig mücadelesinin sonuna ve daha fazla kupa kazanma potansiyeline kayıyor.
Premier Lig şampiyonluğu yarışı
Takım, fikstüründe geriye sadece iki maç kalmışken şu anda Mikel Arteta’nın Arsenal’inin iki puan gerisinde bulunuyor. Guardiola’nın oyuncuları, sezonun son gününde Aston Villa’yı ağırlamadan önce Salı günü Bournemouth deplasmanına çıkacak. Gunners’ın Burnley ve Crystal Palace’a karşı oynayacağı son maçlarda kusursuz formunu sürdürmesi halinde, altı puanın bile yetmeyebileceğinin farkındalar.
Şampiyonluk yarışı son ana kadar sürecekken, Guardiola'nın geleceğine dair belirsizlik kulübün üzerinde bir bulut gibi durmaya devam ediyor. 10 yıllık eşi görülmemiş bir başarı döneminin ardından, Pep'siz bir City takımının geleceği giderek daha fazla konuşulan bir konu haline geliyor.