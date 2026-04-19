Guardiola, Silva’nın mirasını özetlemesi istendiğinde derin ve duygusal bir yanıt verdi. Şöyle dedi: “Minnettarlık. Fazla konuşursam ağlayacağım. Yaptıkların için bu kulüp adına sana çok teşekkür etmek istiyorum. O, futbolun buradan [zihinden] ayaklara doğru başladığını kanıtlıyor. O adam en hızlısı değil, ama her an ne yapılması gerektiğini tam olarak biliyor. Her zaman kendini adıyor ve hiç sakatlanmıyor. Geçen sezon onu tanımladı; diğerleri orada olmadığında o her zaman oradaydı ve ilk günkü gibi acı çekiyordu. Zihniyeti önemli. Hayatta her zaman olumlu yanları görüyor. Hayatı bu ruhla yaşarsanız... En büyük takdiri hak ediyor.”