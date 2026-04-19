Pep Guardiola pays emotional tribute to 'special' Bernardo Silva after Man City icon's brilliant display vs Arsenal

Pep Guardiola, Manchester City'nin Arsenal'i 2-1 mağlup ettiği hayati önem taşıyan Premier Lig maçının ardından Bernardo Silva'ya duygusal bir övgüde bulundu. City teknik direktörü, bu yaz kulüpten ayrılmaya hazırlanan Portekizli milli oyuncunun Etihad Stadyumu'ndaki dokuz yıllık muhteşem kariyerini övdü.

  • Kaptanın belirleyici performansı

    Guardiola, Pazar günü Arsenal'e karşı 2-1 kazanılan heyecan dolu maçta sergilediği bir başka olağanüstü performansın ardından Silva'ya övgüler yağdırdı. Kaptan, maçın sonlarında Kai Havertz'e karşı yaptığı sprintin ardından umutsuz ama başarılı bir top uzaklaştırma yaparak maçı belirleyen anı yarattı. Perşembe günü Portekizli orta saha oyuncusunun mevcut sezonun sonunda kulüpten ayrılacağının açıklanmasının ardından, Guardiola'ya oyuncu hakkındaki duyguları soruldu. Teknik direktör, 20 numaralı oyuncunun yarattığı etkiyi düşünürken duygularının yoğunlaştığını itiraf etti.

    Guardiola gözyaşlarını zor tutuyor

    Guardiola, Silva’nın mirasını özetlemesi istendiğinde derin ve duygusal bir yanıt verdi. Şöyle dedi: “Minnettarlık. Fazla konuşursam ağlayacağım. Yaptıkların için bu kulüp adına sana çok teşekkür etmek istiyorum. O, futbolun buradan [zihinden] ayaklara doğru başladığını kanıtlıyor. O adam en hızlısı değil, ama her an ne yapılması gerektiğini tam olarak biliyor. Her zaman kendini adıyor ve hiç sakatlanmıyor. Geçen sezon onu tanımladı; diğerleri orada olmadığında o her zaman oradaydı ve ilk günkü gibi acı çekiyordu. Zihniyeti önemli. Hayatta her zaman olumlu yanları görüyor. Hayatı bu ruhla yaşarsanız... En büyük takdiri hak ediyor.”

  • Gerçek bir kulüp efsanesi

    Teknik direktör, kulüpten ayrılacak yıldızın kulüp içindeki konumunun eşsiz olduğunu vurgulayarak övgü dolu sözlerine devam etti. Şöyle ekledi: “Efsane yazarken, bunu büyük harflerle yazmak gerekir. Sadece bugün değil, dokuz yıl boyunca oynadığı her maçta. O olmasaydı, birlikte geçirdiğimiz bu yıllar asla bu kadar özel olmazdı. Özel bir oyuncu. Nereye giderse gitsin, onu kadrosunda bulunduran takım çok şanslı olacak.”

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-ARSENALAFP

    Dikkatler Burnley ve Wembley'e çevriliyor

    City, Çarşamba akşamı Burnley deplasmanında Premier Lig'de liderliği ele geçirmeyi hedefliyor. Bu hayati galibiyetle Guardiola'nın takımı, gol farkı sayesinde zirvedeki Arsenal'i geçecek. Bu kritik karşılaşmanın ardından ise dikkatler, Cumartesi günü Southampton ile oynanacak ve büyük heyecanla beklenen FA Cup yarı finaline yönelecek.

