Pep Guardiola, Paolo Maldini ve Leonardo ile yaptığı yüz yüze görüşmede İtalya milli takım teknik direktörlüğü teklifini aldı

Maldini ve Leonardo, boşalan İtalya milli takım teknik direktörlüğü görevini görüşmek üzere Barselona’da Guardiola ile bir araya geldi. Sky Sports Italia’ya göre, görüşmeler kısa bir toplantının ötesine geçti ve hafta sonu boyunca devam etmiş olabilir.

Bu görüşme, Maldini ve Leonardo'nun İspanya'da çekilmiş fotoğraflarının sosyal medyada yayılmasının ardından gündeme geldi ve ikilinin Guardiola'ya Azzurri'yi yönetme fırsatını sunmak için seyahat ettiklerine dair haberlere yol açtı. İtalya'nın yeni teknik direktör arayışında Guardiola'yı en çok tercih ettiği aday olarak gördüğü anlaşılıyor.