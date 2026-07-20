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Pep Guardiola, Paolo Maldini ve Leonardo ile yaptığı yüz yüze görüşmede İtalya milli takım teknik direktörlüğü teklifini aldı
İtalya, Guardiola’yı bir numaralı hedefi olarak belirledi
Maldini ve Leonardo, boşalan İtalya milli takım teknik direktörlüğü görevini görüşmek üzere Barselona’da Guardiola ile bir araya geldi. Sky Sports Italia’ya göre, görüşmeler kısa bir toplantının ötesine geçti ve hafta sonu boyunca devam etmiş olabilir.
Bu görüşme, Maldini ve Leonardo'nun İspanya'da çekilmiş fotoğraflarının sosyal medyada yayılmasının ardından gündeme geldi ve ikilinin Guardiola'ya Azzurri'yi yönetme fırsatını sunmak için seyahat ettiklerine dair haberlere yol açtı. İtalya'nın yeni teknik direktör arayışında Guardiola'yı en çok tercih ettiği aday olarak gördüğü anlaşılıyor.
- AFP
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Teklifin iddialı niteliğine rağmen, asıl engel hâlâ Guardiola’nın teknik direktörlükten uzak kalma konusundaki kararlılığıdır. 55 yaşındaki teknik adam, bir ara vermeye ihtiyaç duyduğunu açıkça dile getirmiş ve şöyle demiştir: “Zihinsel açıdan, hiçbir şeyi özlemiyorum. 37 yaşında teknik direktörlüğe başladım ve tüm hayatım futbolla iç içe geçti. Artık hayatı keşfetmek, futbolla hiçbir ilgisi olmayan başka şeyler yaparak mutlu olmak istiyorum."
Guardiola sözlerine şöyle devam etti: "Hayatımın nasıl bir hal alacağını anlamaya çalışıyorum. Kendime biraz daha özen göstermek istediğim için bırakmaya karar verdim. Çocuklarımla ve 95 yaşında olup hâlâ aramızda olan babamla daha fazla zaman geçirmek istiyorum. 56 yaşına geldim, artık genç değilim ve olaylara bakış açınız da değişiyor. Hâlâ bu yeni aşamaya alışmaya çalışıyorum ama işler oldukça iyi gidiyor."
İtalya, alternatifleri göz önünde bulunduruyor
Guardiola, İtalya’nın en çok arzuladığı isim olmaya devam etse de, federasyon diğer seçenekleri de aktif olarak değerlendiriyor. Eski Azzurri teknik direktörü Roberto Mancini ve Juventus efsanesi Andrea Pirlo’nun adı bu pozisyonla anılsa da, son haberlere göre Antonio Conte, yeni teknik direktör olmak üzere anlaşmaya varmış durumda.
Guardiola’ya olan ilgi İtalya ile sınırlı değil; diğer büyük futbol ülkeleri de onun durumunu yakından takip etmeye devam ediyor. İngiltere’nin son Dünya Kupası’ndaki başarısızlığının ardından, yorumcular ve eski futbolcular, Thomas Tuchel’in yerine “Üç Aslanlar”ın başına Guardiola’nın geçmesini önerdi.
- (C)Getty Images
Azzurri, Guardiola’nın kararını bekliyor
İtalya, üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılamaması üzerine Gennaro Gattuso'nun görevinden ayrılmasının ardından milli takımı yeniden canlandıracak bir teknik direktör arıyor. Guardiola'nın ara verme dönemini sonlandırmaya istekli olup olmadığı hâlâ belirsizliğini koruyor; bu durum, federasyonun netlik kazanılana kadar alternatif adayları değerlendirmesine neden oluyor.
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