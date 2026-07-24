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Pep Guardiola, Paolo Maldini ile yaptığı görüşmenin ardından İtalya'daki teknik direktörlük teklifine yanıt verdi
Guardiola, İtalya'dan gelen teklifi reddetti
Guardiola, yeni atanan teknik direktör Maldini ile yaptığı doğrudan görüşmelerin ardından, İtalya Futbol Federasyonu’ndan (FIGC) gelen milli takım teknik direktörlüğü teklifini resmen reddetti. Katalan teknik direktör, başarılarla dolu on yıllık görev süresinin ardından Manchester City’den ayrılma kararını verdikten sonra bu teklifi ciddi bir şekilde değerlendirdi. Sonuç olarak Guardiola, ailesiyle kaliteli zaman geçirmek için teknik direktörlükten bir süre uzak kalma yönündeki ilk planına sadık kalmaya karar verdi.
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"Canım pek istemiyor"
Bir ara verme arzusunun ötesinde, Guardiola, günlük saha kenarı faaliyetlerinden ziyade uzaktan oyuncu izlemeye büyük ölçüde dayanan milli takım teknik direktörlüğünün doğası konusunda şüpheler besliyordu.
Her görevde tam bir adanmışlık talep eden mesleki ilkesini yineleyen Guardiola, kendisine uzun vadeli bir proje sunan Maldini ile olan yakın ilişkisini ve ona duyduğu derin saygıyı da dile getirdi. Gazzetta'nın aktardığına göre, 55 yaşındaki teknik adam şöyle konuştu: "Teşekkür ederim, onur duydum, ancak şu anda buna hazır hissetmiyorum."
Kendisi için belirlediği titiz standartlar hakkında daha ayrıntılı bilgi veren eski City teknik direktörü, “Eğer bir şeye girişirsem, %100 veririm” diye ekledi.
FIGC, uzun vadeli bir vizyon hedefliyor
Maldini, danışmanı Leonardo ile birlikte, İtalyan futbolunun temellerini yeniden inşa etmeyi amaçlayan iddialı bir sekiz ila on yıllık proje önermişti. Kibarca reddedilmesi nedeniyle mali şartlar netleşmeden, İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) derhal alternatif planlara yöneldi. Gazzetta’nın haberine göre, İtalyan efsanesi Andrea Pirlo, Azzurri’ye yeni bir taktiksel çerçeve kazandırmak için ideal görülen başlıca aday olarak öne çıktı.
- ZUMA Press Wire
Azzurri, hızlı bir atama hedefliyor
FIGC, sekiz hafta sonra başlayacak Uluslar Ligi kampanyası öncesinde Pirlo’nun atanmasını kesinleştirmek için acele etmelidir. Yeni teknik direktör, Euro 2028 elemeleri ve 2030 Dünya Kupası öncesinde kendine özgü bir taktiksel kimlik oluşturmak gibi zorlu bir görevle karşı karşıya. Bu arada Guardiola, gelecekte kulüp teknik direktörlüğüne dönmeye karar vermesi halinde doğru fırsatı beklerken, izin yılını keyifle geçirecek.
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