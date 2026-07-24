Bir ara verme arzusunun ötesinde, Guardiola, günlük saha kenarı faaliyetlerinden ziyade uzaktan oyuncu izlemeye büyük ölçüde dayanan milli takım teknik direktörlüğünün doğası konusunda şüpheler besliyordu.

Her görevde tam bir adanmışlık talep eden mesleki ilkesini yineleyen Guardiola, kendisine uzun vadeli bir proje sunan Maldini ile olan yakın ilişkisini ve ona duyduğu derin saygıyı da dile getirdi. Gazzetta'nın aktardığına göre, 55 yaşındaki teknik adam şöyle konuştu: "Teşekkür ederim, onur duydum, ancak şu anda buna hazır hissetmiyorum."

Kendisi için belirlediği titiz standartlar hakkında daha ayrıntılı bilgi veren eski City teknik direktörü, “Eğer bir şeye girişirsem, %100 veririm” diye ekledi.