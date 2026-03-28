Getty Images Sport
Çeviri:
Pep Guardiola orta sahayı yeniden yapılandırmak isterken, Manchester City Sandro Tonali ve Elliot Anderson için toplam 190 milyon sterlinlik dev transfer hamleleri planlıyor
Manchester City, iki Premier Lig yıldızını kadrosuna katmayı hedefliyor
Manchester City'nin sportif direktörü Hugo Viana, kulübün orta sahasında köklü bir dönüşümün öncülüğünü yapıyor. TEAMtalk'a göre, bu yaz ayrılması beklenen oyuncuların ardından City, kadroyu yenilemek için ideal adaylar olarak Newcastle'dan Tonali ve Nottingham Forest'ın yıldızı Anderson'ı belirledi. Bu iki oyuncunun toplam transfer bedelinin 190 milyon sterline ulaşması bekleniyor. Anderson, 90 milyon sterlinlik bir transfer için uzun süredir gündemdeyken, Tonali'ye olan ilgi giderek artıyor. İtalyan milli oyuncunun değeri 100 milyon sterlin olarak belirlenmiş durumda; bu fiyat etiketi, Serie A'ya dönüşünü fiilen imkansız kılıyor ve City'nin harekete geçmesi için kapıyı aralıyor.
- AFP
Rodri ve Bernardo Silva için ayrılık kapısı açılıyor
Bu hamlelerin ardındaki aciliyet, kilit oyuncuların belirsiz geleceğinden kaynaklanıyor. Nitekim Rodri, Real Madrid’in transfer hedefi olarak görülürken, Silva’nın da takımdan ayrılması bekleniyor. Nitekim, City'de yeni bir sözleşmeyle ilgili görüşmeler askıya alınmış durumda; her iki taraf da durumu değerlendiriyor ve olası bir ayrılığa giderek daha açık hale geliyor. Bu bağlamda, Rodri bu hafta Bernabeu'ya transfer olmanın kendisine cazip geleceğini açıkça belirtti; geçmişte Atletico Madrid'e bağlılığı olması onun için bir önemi yok.
15 kez Avrupa şampiyonu olan takıma katılma olasılığı sorulduğunda Rodri, Onda Cero'ya şunları söyledi: "Sözleşmemde bir yıl kaldı, bir noktada oturup konuşmamız gerekecek." Real Madrid'in ilgisi konusunda özellikle ısrar edilince ise şunları ekledi: "Dünyanın en iyi kulüplerini geri çeviremezsiniz."
Tonali için takas anlaşması stratejisi
City’nin Tonali’yi kadrosuna katma şansı, Magpies’in Tyneside’da Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkını elde edememesi üzerine oyuncunun St. James’ Park’tan ayrılmasına olanak tanıyacak bir centilmenlik anlaşması yapıldığına dair haberlerle güçlendi. Tonali’ye olan ilgisinin yanı sıra City, daha geniş kapsamlı bir transfer hamlesinin parçası olarak Newcastle’daki takım arkadaşı Tino Livramento’ya da büyük ilgi gösteriyor.
Bu iddialı hamleleri kolaylaştırmak için City, Newcastle'a bir dizi oyuncu teklif etmeye hazır. Haberlere göre, Magpies'in en çok ilgilendiği oyuncular İngiltere kalecisi James Trafford, bekler Rico Lewis ve Issa Kabore ile stoper Juma Bah. City'nin önemli değişiklikler planlaması ve Newcastle'ın Tonali konusunda baskı altında olması nedeniyle, potansiyel takas anlaşmaları oldukça olası görünüyor.
- Getty Images Sport
Şimdi ne olacak?
Guardiola'nın takımı, yaz transfer döneminde büyük hamleler yapmadan önce bu sezon şampiyonluk için var gücüyle mücadele edecek. Takım şu anda Premier Lig'de lider Arsenal'in dokuz puan gerisinde, ikinci sırada yer alıyor. City, önümüzdeki maçlarda FA Cup çeyrek finalinde Liverpool ile karşılaşacak; ardından Premier Lig'de sırasıyla Chelsea ve Arsenal ile mücadele edecek.