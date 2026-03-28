Pep Guardiola orta sahayı yeniden yapılandırmak isterken, Manchester City Sandro Tonali ve Elliot Anderson için toplam 190 milyon sterlinlik dev transfer hamleleri planlıyor

Bu hamlelerin ardındaki aciliyet, kilit oyuncuların belirsiz geleceğinden kaynaklanıyor. Nitekim Rodri, Real Madrid’in transfer hedefi olarak görülürken, Silva’nın da takımdan ayrılması bekleniyor. Nitekim, City'de yeni bir sözleşmeyle ilgili görüşmeler askıya alınmış durumda; her iki taraf da durumu değerlendiriyor ve olası bir ayrılığa giderek daha açık hale geliyor. Bu bağlamda, Rodri bu hafta Bernabeu'ya transfer olmanın kendisine cazip geleceğini açıkça belirtti; geçmişte Atletico Madrid'e bağlılığı olması onun için bir önemi yok.

15 kez Avrupa şampiyonu olan takıma katılma olasılığı sorulduğunda Rodri, Onda Cero'ya şunları söyledi: "Sözleşmemde bir yıl kaldı, bir noktada oturup konuşmamız gerekecek." Real Madrid'in ilgisi konusunda özellikle ısrar edilince ise şunları ekledi: "Dünyanın en iyi kulüplerini geri çeviremezsiniz."