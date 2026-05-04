Pep Guardiola'nın soruları! Transfer ilgisinin giderek artmasıyla birlikte Wolves'un genç yıldızı Mateus Mane takımında kalmalı mı? Ayrıca milli takımda İngiltere'yi mi yoksa Portekiz'i mi seçecek?
Yıldırım gibi yükseliş: Mané'nin piyasa değeri şimdiden 50 milyon sterline ulaştı
Geçen sezonun son gününde ilk kez forma giyen Mane için 2025-26 sezonu bir dönüm noktası oldu. Tüm turnuvalarda toplam 26 maça çıkan oyuncu, bu süreçte Premier Lig’de iki gol attı.
Bu enerjik forvet, gelecek sezon bu ligde forma giyemeyebilir, çünkü Wolves zaten üst ligden düşerek Championship'e geri dönmeye mahkum oldu. Mane'nin Molineux'da kalıp kalamayacağına dair kaçınılmaz sorular soruluyor.
2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mane'nin, West Midlands'ta ayrılması için herhangi bir baskı bulunmuyor. Zaten 50 milyon sterlin (68 milyon dolar) olduğu söylenen transfer bedelinin önümüzdeki yıllarda artması bekleniyor.
İngiliz futbolunun ikinci liginde düzenli olarak forma giymek, oyunundaki potansiyeli daha da ortaya çıkaracağı için kötü bir şey olmayabilir; bu sayede büyük liglere atılmak için acele etmesine gerek kalmaz. Etkileyici bireysel performansı sürdürebilirse, gelecekte yeni fırsatlar karşısına çıkacaktır.
Mane, Manchester City'yi etkilediği halde Wolves'ta kalmalı mı?
Wolves, teklifleri değerlendireceğine dair herhangi bir işaret vermemiş olsa da, bu çok umut vaat eden oyuncuya yöneltilen hayran bakışların farkında. Mane’nin kalması gerekip gerekmediği ve bunun ne kadar zor olacağı sorulduğunda, Kiwislots ile birlikte konuşan Gray, GOAL’a verdiği özel röportajda şunları söyledi: “Bence kalmalı. Bu sezon onu birkaç kez izledim, Wolves'u birkaç kez takip ettim ve şüphesiz olağanüstü bir yetenek, ancak şu anda henüz ham.
“Nereden geldiğini, geçmişini, gençken farklı kulüplere gittiğini ve sonra Wolves'a geri dönüp zorlu bir sürece atıldığını düşünürseniz, ancak sezonun sonuna doğru Wolves'un son 10-15 maçta sergilediği performansa bakarsanız, o bir nevi takımın bel kemiği.
“Aslında Wolves, Manchester City ile oynadıktan sonra tüneldeydim ve Pep Guardiola, Rob Edwards ile onun hakkında konuşuyordu, bu da her şeyi açıklıyor bence. Onda bir yetenek gördü, onun hakkında soru sordu ve bence sadece daha iyiye gideceğini görebilirsiniz çünkü ayakları yere basarsa, muhteşem bir Premier League oyuncusu olmak için gerekli tüm özelliklere sahip.
“Ama ben onun yerinde olsaydım, ki bu çok zor çünkü menajerler oyuncuların kulağına fısıldıyor, ama ben onun yerinde olsaydım, Championship'te bir yıl daha oynamasının ona çok iyi geleceğini düşünürdüm.”
İngiltere mi, Portekiz mi: Mane milli takımda hangi ülkeyi temsil edecek?
Mane, Portekiz'in Barreiro kentinde doğdu ancak sekiz yaşında İngiltere'ye taşındı. U18 seviyesinde Genç Aslanlar forması giydi, ancak daha sonra U21 kadrosunda doğduğu ülkeye geçiş yaptı.
Mane'nin, başka bir ülkeye bağlılık yemini ettiği için İngiltere için bir başka Jamal Musiala veya Michael Olise olup olamayacağı sorulduğunda, eski Wolves ve Three Lions bekçisi Gray şöyle dedi: “Farklı ülkeler için oynayarak fırsatını yakaladı, değil mi?
“Uluslararası futbol oynamak için zorlamasına gerek yok. Gelecek sezon bile, bir yerlerde bu fırsatı yakalayacaktır. Bu fırsat kapısının önünde olacak ve bence o sırada İngiltere'nin başında kimin olacağına bağlı olacak.
“Nations League maçında ya da benzeri bir şeyde oynama fırsatı yakalayabilecek bir yol izleyebilecek mi, bilmiyorum. Ama Portekiz olacaksa, evet, o 10 numaralı pozisyonda çok yetenekli oyuncularımız var.
“Belli bir yaşta büyük bir karar vermek zorundasın ve o da hangi ülkeyi temsil etmek istediğine dair bu büyük kararı vermek zorunda kalabilir.”
Mane, Manchester United'da Ronaldo'nun izinden gidebilir mi?
Beş kez Ballon d’Or ödülünü kazanan Cristiano Ronaldo ile çalışma fırsatı, Portekiz milli takımıyla bir bağı olan herkes için açıkça cazip bir teklif. 41 yaşında olsa da, bu efsanevi futbolcunun hız kesmeye niyeti yok gibi görünüyor.
Mane, bir noktada CR7 ile aynı sahada oynama şansı yakalayabilir. Ayrıca, profesyonel kariyerine ilişkin spekülasyonlar, çok da uzak olmayan bir gelecekte, muhtemelen Manchester United formasıyla Premier League şampiyonluğu için mücadele ederken, ikonik bir hemşehrisinin izinden gidebileceğini düşündürüyor.