Geçen sezonun son gününde ilk kez forma giyen Mane için 2025-26 sezonu bir dönüm noktası oldu. Tüm turnuvalarda toplam 26 maça çıkan oyuncu, bu süreçte Premier Lig’de iki gol attı.

Bu enerjik forvet, gelecek sezon bu ligde forma giyemeyebilir, çünkü Wolves zaten üst ligden düşerek Championship'e geri dönmeye mahkum oldu. Mane'nin Molineux'da kalıp kalamayacağına dair kaçınılmaz sorular soruluyor.

2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mane'nin, West Midlands'ta ayrılması için herhangi bir baskı bulunmuyor. Zaten 50 milyon sterlin (68 milyon dolar) olduğu söylenen transfer bedelinin önümüzdeki yıllarda artması bekleniyor.

İngiliz futbolunun ikinci liginde düzenli olarak forma giymek, oyunundaki potansiyeli daha da ortaya çıkaracağı için kötü bir şey olmayabilir; bu sayede büyük liglere atılmak için acele etmesine gerek kalmaz. Etkileyici bireysel performansı sürdürebilirse, gelecekte yeni fırsatlar karşısına çıkacaktır.