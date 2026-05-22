Getty Images Sport
Çeviri:
Pep Guardiola'nın menajeri, Suudi Pro Ligi şampiyonu Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo ile olası bir ortaklık söylentileri üzerine kulüple temas kurulduğunu doğruladı
Suudi devleri, Manchester City'den ayrılacak olan teknik direktörle temasa geçti
Guardiola, City'den yaz aylarında ayrılacağını resmen açıklayarak futbol dünyasını sarsmış ve köklü değişimlere sahne olan, kupa dolu 10 yıllık görev süresini noktaladı. Bu tarihi yönetim değişikliğinden yararlanarak, Suudi Arabistan'da yeni şampiyon olan Al-Nassr, teknik direktörü Riyad'a çekmek için iddialı bir girişim başlattı. Suudi Arabistan Süper Ligi ve AFC Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra teknik direktör Jorge Jesus görevinden ayrıldı ve bu durum yeni spekülasyonlara yol açtı.
Kulübün, teknik direktörü Ronaldo ile bir araya getirmek için dudak uçuklatan, dünya rekoru niteliğinde bir maaş paketi sunduğuna dair haberler ortaya çıkınca, Guardiola'nın uzun süredir menajeri olan Josep Maria Orobitg, bu görüşmelerin tam niteliğini kamuoyuna açıklamak zorunda kaldı.
- AFP
Orobitg rekor rakamları reddetti
Al-Nassr'ın Katalan teknik direktörü sezon başına yaklaşık 130 milyon avro değerinde milyonlarca sterlinlik bir teklifle ikna etmeye çalıştığına dair yaygın spekülasyonlara yanıt veren Orobitg, bu astronomik rakamları hemen yalanladı. Suudi basın kuruluşu Okaz'a konuşan Orobitg, "Bir buçuk ay önce bir temas oldu, sadece temas; herhangi bir taahhüt ya da yazılı teklif yoktu. O kadar da büyük bir meblağ değil" dedi.
Menajer, başka görüşme planlanmadığını söyledi
Al-Nassr'dan gelen teklif, Körfez bölgesinden gelen tek teklif değil; futbol yetkilileri, teknik direktörün aniden boşta kalmasından yararlanmaya çalışıyor.
Ulusal takımla ikincil görüşmeler yapıldığını açıklayan ancak tam bir anlaşma konusunda gerçekçi kalan Orobitg, şunları ekledi: "Yaklaşık 15 gün önce Suudi Arabistan Federasyonu ile de temas kuruldu, ancak şimdilik başka bir temas olmayacak. Şu anda, hiçbirinin Guardiola'yı transfer etme şansı pek yok."
- Getty Images Sport
Guardiola'nın iş değişikliğinden önce Etihad'dan vedası
Guardiola, Pazar günü takımının Aston Villa'yı ağırlayacağı duygusal sezon finali maçında City'nin başına son kez geçecek. Maç sonrası formaliteler tamamlandıktan sonra ise dikkatler, City Football Group'un Küresel Elçisi olarak üstleneceği yeni görevlerine yönelecek.