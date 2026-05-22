Pep Guardiola'nın menajeri, Suudi Pro Ligi şampiyonu Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo ile olası bir ortaklık söylentileri üzerine kulüple temas kurulduğunu doğruladı

Guardiola, City'den yaz aylarında ayrılacağını resmen açıklayarak futbol dünyasını sarsmış ve köklü değişimlere sahne olan, kupa dolu 10 yıllık görev süresini noktaladı. Bu tarihi yönetim değişikliğinden yararlanarak, Suudi Arabistan'da yeni şampiyon olan Al-Nassr, teknik direktörü Riyad'a çekmek için iddialı bir girişim başlattı. Suudi Arabistan Süper Ligi ve AFC Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra teknik direktör Jorge Jesus görevinden ayrıldı ve bu durum yeni spekülasyonlara yol açtı.

Kulübün, teknik direktörü Ronaldo ile bir araya getirmek için dudak uçuklatan, dünya rekoru niteliğinde bir maaş paketi sunduğuna dair haberler ortaya çıkınca, Guardiola'nın uzun süredir menajeri olan Josep Maria Orobitg, bu görüşmelerin tam niteliğini kamuoyuna açıklamak zorunda kaldı.