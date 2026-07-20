Getty Images Sport
Çeviri:
Pep Guardiola’nın masa lambası ve kahve fincanı satışa çıktı! Manchester City, eski teknik direktörünün ayrılmasının ardından ofis eşyalarını açık artırmaya çıkaracak
Şehrin tarihine sahip olma fırsatı
City, Guardiola’nın özel dünyasının kapılarını açarak Pazartesi günü, taraftarların İspanyol teknik direktörün efsanevi görev süresinden kalma eşyaları doğrudan satın alabilmelerini sağlayan büyüleyici bir çevrimiçi müzayede başlattı. Bu olağanüstü koleksiyon, teknik direktörün geçen sezonun sonunda kulüpten büyük yankı uyandıran ayrılışından önce kullandığı günlük ofis ekipmanları, kişisel eşyaları ve benzersiz taktik araçlarından oluşuyor.
Guardiola, on yıllık görev süresi boyunca takımı altı kez Premier Lig şampiyonluğuna taşıyarak bir Şampiyonlar Ligi ve bir Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu da kazandırdıktan sonra geçen sezonun sonunda City'den ayrıldı. Onun ayrılışı, kulübün hakimiyet döneminin sonunu işaret etti ve kulüp şimdi taraftarlara, son dönemdeki başarılarının mimarı olan bu isimle fiziksel bir bağ kurmalarını sağlayacak bir fırsat sunuyor.
- Getty Images Sport
Haaland dönemine ait hatıra eşyaları
Dijital katalogda yer alan en çok rağbet gören parçalardan biri, Erling Haaland’ın muhteşem gol performanslarını kutlayan özel tasarım bir futbol topudur. Top, Norveçli forvetin Premier Lig’de 100 gol barajına ulaşana kadar izlediği hızlı yolculuğu anlatan özel bir tasarıma sahiptir ve forvetin orijinal imzasını taşımaktadır.
Bu parçanın tarihi önemi göz önüne alındığında, kısa sürede etkinliğin odak noktası haline geldi ve şimdiden 3.000 avroya (3.400 dolar) yakın bir ilk teklif aldı. Koleksiyoncular ve varlıklı taraftarların, Pazar akşamı dijital müzayede resmi olarak sona ermeden önce fiyatın önemli ölçüde yükselmesine neden olması bekleniyor.
Tütsü ve seramik kaplumbağalar kişisel içgörüler sunar
Standart yüksek değerli spor hatıra eşyalarının ötesinde, bu müzayede taktik dehası Guardiola’nın kendine özgü kişiliğine ve günlük çalışma ortamına dair son derece nadir ve samimi bir bakış sunuyor. Taraftarlar, Guardiola’nın kişisel antrenman düdüğüne, ofis koltuğuna, bir masa lambasına ve yoğun oyuncu izleme oturumları sırasında kullandığı resmi kahve fincanı setine teklif verebilirler.
Daha da sıra dışı eşyalar da satışa sunuluyor; bunlar arasında, teknik direktörün ofisinde sakin bir atmosfer yaratmak için sık sık kullandığı kişisel tütsü koleksiyonu ve üzerinde boyanmış bir yıldız ile iki seramik kaplumbağa bulunan benzersiz bir süs seti yer alıyor. Bu süs seti, teknik direktörün devasa kupa koleksiyonunun önünde gururla poz verdiği çeşitli çerçeveli fotoğraflarla birlikte, şimdiden 111 €’luk neşeli bir ilk teklifi aldı.
- Getty Images Sport
İtalya, bir süre ara veren Pep için iddialı bir hamle başlattı
City, onun on yıllık saltanatının izlerini silmeye çalışırken, Guardiola şimdiden uluslararası sahnede sansasyonel bir teklifin konusu haline geldi. İtalyan futbolunun efsaneleri Paolo Maldini ve Leonardo'nun, boşalan İtalya milli takım teknik direktörlüğü görevi için bu taktik dehasıyla kapsamlı ve yüz yüze görüşmeler yapmak üzere Barselona'ya gittiği bildiriliyor. Sky Sports Italia'nın haberlerine göre görüşmeler hafta sonu boyunca da devam etti ve İtalyan federasyonu, İspanyol teknik adamı Azzurri'yi yönetmesi için mutlak hayallerindeki aday olarak belirledi.
Dört kez dünya şampiyonu olan takımı yeniden canlandırmanın cazibesine rağmen, Guardiola’nın teknik direktörlük koltuğuna hızlı bir dönüş yapması pek olası görünmüyor. Tarihi bir teknik direktör olan Guardiola, futbol yönetiminin yüksek baskı ortamından uzaklaşarak planladığı dinlenme döneminin tadını sonuna kadar çıkardığını defalarca vurgulamıştı.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun