Pep Guardiola’nın masa lambası ve kahve fincanı satışa çıktı! Manchester City, eski teknik direktörünün ayrılmasının ardından ofis eşyalarını açık artırmaya çıkaracak

Dijital katalogda yer alan en çok rağbet gören parçalardan biri, Erling Haaland’ın muhteşem gol performanslarını kutlayan özel tasarım bir futbol topudur. Top, Norveçli forvetin Premier Lig’de 100 gol barajına ulaşana kadar izlediği hızlı yolculuğu anlatan özel bir tasarıma sahiptir ve forvetin orijinal imzasını taşımaktadır.

Bu parçanın tarihi önemi göz önüne alındığında, kısa sürede etkinliğin odak noktası haline geldi ve şimdiden 3.000 avroya (3.400 dolar) yakın bir ilk teklif aldı. Koleksiyoncular ve varlıklı taraftarların, Pazar akşamı dijital müzayede resmi olarak sona ermeden önce fiyatın önemli ölçüde yükselmesine neden olması bekleniyor.