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GuardiolaGetty Images
Oliver Maywurm

Çeviri:

Pep Guardiola’nın kehanetini etkileyici bir şekilde yerine getirdi! Sıkıntılarla boğuşan bir Ballon d’Or kazananı, en seçkin çevrelerin arasına kabul edilmek üzere

Dünya Kupası
FEATURES
Fransa - İspanya
İspanya
İspanya - Arjantin
Arjantin
Rodri
P. Guardiola

Şampiyonlar Ligi zaferi, Avrupa Şampiyonası şampiyonluğu, Ballon d'Or – çapraz bağ yırtılması. Rodri'nin yükselişinin ardından acı bir kesinti yaşandı; ancak o, Dünya Kupası'nda bunu tamamen geride bırakarak Pep Guardiola'nın kehanetini gerçekleştirdi.

Rodri’nin son üç yılı oldukça inişli çıkışlı geçti: Önce uzun bir süre sadece yükseliş yaşadı – hem de gerçekten en tepeye kadar –, ardından acı verici ve yorucu bir çöküş döneminden geçmek zorunda kaldı ve şimdi, 2026 yazında, yeniden zirvede. Belki de Pazar günü yine gerçekten en tepeye çıkacak.

Haziran 2023’te Rodri, Inter Milano ile oynanan final maçında attığı 1-0’lık galibiyet golüyle Manchester City’yi Şampiyonlar Ligi şampiyonu yaptı. Bundan bir yıl kadar sonra İspanya’yı Avrupa Şampiyonası şampiyonluğuna taşıdı; birkaç ay sonra da Ballon d’Or ödülünü kazanarak bu orta saha stratejisti, dünyanın en iyi futbolcusu seçildi. Ancak Rodri’nin geçmesi gereken o çukur dönemi o zamanlar çoktan başlamıştı.

2026 yılının Temmuz ortasında gururla şunu söyleyebilir: İki yıl önce olduğu gibi yine o oyuncu haline geldi. 2026 Dünya Kupası her zaman Rodri’nin en büyük hedefi olmuştu – ve o bu hedefi kendi hedefi haline getirdi. Gerçi, muhtemelen bunu duymak bile istemeyecektir. O yüzden şöyle desek daha iyi: Rodri, 2026 Dünya Kupası’nı İspanya’nın Dünya Kupası’na dönüştürdü.

  • Xavi, Andrés Iniesta ve arkadaşlarından oluşan neslin ardından gelecek bir sonraki altın nesile giden yol, Eylül 2024’te Rodri için gerçekten de çetrefilli bir hal aldı. Ballon d’Or ödülünü almasına bir aydan biraz fazla bir süre kala, orta saha oyuncusu Manchester City’nin Arsenal ile oynadığı Premier Lig maçında çapraz bağ yırtığı geçirdi.

    Bundan sonra, Avrupa Şampiyonu'nun tekrar sahaya çıkabilmesi için sekiz ay geçmesi gerekti; 2024/25 sezonu ise çok erken bitmişti. Rodri'yi bu zorlu geri dönüş yolunda sürekli motive eden şey, 2026 Dünya Kupası'ydı. Avrupa şampiyonluğunun ardından dünya şampiyonluğunu da kazanma umudu, bu zorlu mücadeleyi ve en iyi dostu olan topundan uzak kaldığı uzun süreyi, en azından zihinsel olarak biraz daha katlanılabilir hale getirdi.

    Rodri için Dünya Kupası hayali o kadar büyüktü ki, geçen sezonu tam da bu hedefe göre şekillendirdi. Bu kadar uzun bir zorunlu ara ve bu kadar ciddi bir sakatlığın ardından ortaya çıkan aksilikleri ve yeni fiziksel sorunları göze aldı – ve bunları göze almasına da izin verildi. Çünkü City, hak ettiği yıldızını bu süreçte destekledi ve ona arka çıktı.

    Rodri, 2025/26 sezonunun başında henüz ritmini bulamamıştı. Dizi sorun çıkarıyordu, uyluk ağrıyordu; İngiliz dev kulübü onu defalarca özlemişti. İspanyol oyuncunun fiziksel durumu hakkında kamuoyundaki karamsar sesler giderek yükselirken, City teknik direktörü Pep Guardiola, 2025 yılının Ekim ayı başında, bugünden bakıldığında neredeyse ürkütücü derecede ikna edici bir tahminde bulundu: "Rodri inanılmaz bir oyuncu. Ama altı, yedi ya da sekiz ay sonra öylece geri dönüp hemen eskisi gibi bir oyuncu olamazsınız – Hayır. Ne zaman tekrar o oyuncu olacağını biliyor musunuz? İspanya ile Dünya Kupası’nda. Dünya Kupası’nda en iyi Rodri’yi göreceğiz," dedi Guardiola, İspanyol vatandaşı hakkında.

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    Rodri ve Dünya Kupası: İlk maçta hayal kırıklığı – peki ikinci maç onun son maçı mı olacak?

    Guardiola bu konuda boş boş konuşmuyordu. Elbette, geçen sezonun sonunda City’den ayrılan başarılı teknik direktör, Rodri’nin yaza kadar olan planını ayrıntılı olarak biliyordu. Rodri, Ekim sonundan Aralık sonuna kadar iki aylık bir ara verdi; İspanyol As gazetesinin haberine göre bu ara, kulüple mutabık kalınarak belirlenmişti.

    City ve Guardiola bu kararı kabul ettiler çünkü orta saha organizatörünün sakatlıktan dönüş sürecinin karmaşıklığı göz önüne alındığında, sezonun kritik aşamasında Rodri’yi tam formda sahaya çıkarabilmek için en mantıklı çözümün bu olduğunu düşündüler. İspanyol milli oyuncu, sezon içindeki bu ara dönemini kendini en iyi forma sokmak için değerlendirdi. Her an Dünya Kupası'nı göz önünde bulundurarak, doktorlar ve rehabilitasyon uzmanları tarafından sürekli yakından takip edildi.

    Bu turnuvaya bu kadar hevesli olmasının ve hâlâ da öyle olmasının, yakından bakıldığında iki kat anlamlı olduğu ortaya çıkıyor: 2018’de 20’li yaşlarının başında henüz kadroya girememişti; bu nedenle Rodri, 2022’de Katar’da Dünya Kupası’ndaki ilk maçına çıktı ve başarıya ulaşmada kilit bir rol oynaması bekleniyordu. Ancak turnuva hayal kırıklığına dönüştü; İspanya, sekizinci finalde Fas’a yenilerek elendi.

    Bu nedenle 2026 Dünya Kupası onun için daha da önemliydi ve bu turnuva Pazar günü büyük bir zaferle sona erebilir. Ancak bu sadece onun ikinci Dünya Kupası değil, aynı zamanda sonuncusu da olabilir. 2030 yazında, bir sonraki Dünya Kupası sırasında Rodri 34 yaşında olacak; o zaman hâlâ en üst seviyede performans gösterip gösteremeyeceğini bu kadar önceden tahmin etmek zor.

  • Rodri ve İspanya, Dünya Kupası finalinde: Zorlu başlangıç çoktan unutuldu

    Yılın başında Rodri her neyse ki tekrar sahalara çıktı ve sürekli uzun süreler sahada kalarak yavaş yavaş maç formuna kavuştu. Mart sonundaki hazırlık maçları için, yarım yıllık bir aradan sonra milli takıma da geri döndü. İnanması zor: 27 Mart’ta Sırbistan’a karşı 3-0 kazanılan maçta Rodri, 2024 Avrupa Şampiyonası finali’nden bu yana İspanya’nın ilk on birinde ikinci kez yer aldı.

    Milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente, City’nin yıldızını orta sahadaki kilit oyuncusu olarak kadroya dahil etti; bu rolü Dünya Kupası elemeleri sırasında Martin Zubimendi oldukça başarılı bir şekilde üstlenmişti. Ancak Dünya Kupası’nda Arsenal’den gelen bu oyuncu şu ana kadar hiç sahaya çıkamadı, çünkü kaptan Rodri, kusursuz bir uyum içinde çalışan İber makinesi için kesinlikle vazgeçilmez bir isim. Her ne kadar işler başından itibaren tamamen sorunsuz gitmemiş olsa da.

    Turnuvanın ilerleyen aşamalarında tamamen unutulan bir olay: Açılış maçında Yeşil Burun Adaları’na karşı alınan hayal kırıklığı yaratan 0-0 beraberliğin ardından, başta Rodri olmak üzere herkes medyada eleştirilerin hedefindeydi. Oybirliğiyle yöneltilen suçlama şuydu: 30 yaşındaki oyuncu, oyunun temposunu çok sık düşürüyordu. “Dünyanın en iyi oyuncusu hakkında böyle bir şey söylemek son derece aşağılayıcı,” diyen teknik direktör de la Fuente, El Partidazo de Cope programında şaşkınlığını dile getirerek takımının ritim belirleyicisini savundu: “Rodri bu takımın dayanak noktasıdır. Olağanüstü bir etkiye sahiptir; oyunumuza netlik, vizyon ve denge katar.”

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  • Kroos’tan bir Dünya Kupası rekorunu elinden alan, Rangnick ve Hummels tarafından övülen: Rodri’nin olağanüstü 2026 Dünya Kupası performansı

    Tıpkı tüm takım gibi, Rodri de Suudi Arabistan’a karşı 4-0’lık net galibiyetle oynanan ikinci grup maçında turnuvaya tam anlamıyla ısındı. Ve bundan sonra, 2024 Ballon d’Or ödülünün sahibi olan oyuncu her maçta performansını daha da artırdı. Her 90 dakikayı oynadıkça fiziksel olarak daha da forma girdiğine dair net bir izlenim edindik ve muhtemelen en yüksek seviyesine ulaşmasını sağlayan yüzde 100 fiziksel zindeliğe ulaşmış durumda. Ve bu en yüksek seviye, geçtiğimiz haftalarda Kuzey Amerika'da hiç kimse tarafından aşılamadı.

    "Rodri'yi ilk kez bir maçta izledim, bu gerçekten olağanüstüydü. Bu pozisyondaki bir oyuncudan böyle bir performans canlı olarak daha önce hiç görmemiştim," diye hayranlığını dile getirdi Avusturya Teknik Direktörü Ralf Rangnick, son 16 turu maçının ardından. Daha önce Rodri, ÖFB takımına 3-0'lık skorla en ufak bir şans bile tanımayan ve saf haliyle tam bir hakimiyet sergileyen İspanya takımının lokomotifi olmuştu.

    Bu arada, Fransa ile oynanacak yarı final maçından önce bile, 2014 Dünya Şampiyonu Mats Hummels, Rodri’yi Dünya Kupası’nda İspanya’nın en önemli oyuncusu olarak nitelendirdi. “Rodri her maçta beni ikna ediyor. Futbol açısından her zaman güvenilir ve her zaman doğru sezgiye sahip. Ne zaman bir durum çözülse, arkasında Rodri vardır,” diye övdü Hummels, MagentaTV’de. İspanyol kaptan, “savunması gereken yerlerde, topu kazanabileceği yerlerde her zaman doğru pozisyonda. Olağanüstü fazla koşuyor, ama aynı zamanda ne zaman nerede olması gerektiğini bilen bir sezgiye sahip – ve bu beni çok etkiliyor,” diye devam etti eski Alman milli futbolcu.

    Fransa’ya karşı 2-0 kazanılan maçta Rodri, sahadaki en göze çarpan isimdi ve Kylian Mbappé ile Michael Olise gibi süperstarları barındıran, büyük beklentilerle gelen Equipe Tricolore’nin hiçbir zaman gerçek anlamda ritmini bulamamasının en belirleyici faktörlerinden biri oldu. Rodri oyunu yönetti, birçok önemli ikili mücadeleden galip çıktı ve kendine özgü tarzıyla hem sert bir top kapıcı hem de akıllı bir organizatör oldu. Bu Dünya Kupası’nda şu ana kadar Rodri’nin ayağından toplam 655 isabetli pas çıktı; 1966’da veri kaydı başladığından beri hiçbir oyuncu bir Dünya Kupası’nda bu kadar pas vermedi. Bir başka dikkat çekici nokta: Rodri, Belçika ile oynanan çeyrek final maçından (2-1) sonra, 62 sayıyla Toni Kroos’un 2014’te bir Dünya Kupası’nda hücum üçgenine attığı en fazla hat aşan pas rekorunu eşitlemişti.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ibrahimovic, Rodri’yi ilham kaynağı olarak nitelendiriyor: İspanyol oyuncu, seçkin bir gruba kabul edilme şansını yakaladı

    "Rodri her yerdeydi. Ne oyuncu ama," dedi Zlatan Ibrahimovic, yarı final maçının ardından FOX Sports'ta televizyon yorumcusu olarak. Eski İsveçli dünya çapında forvet, özellikle çapraz bağ yırtılmasından sonra Rodri'nin Dünya Kupası'ndaki performansının ne kadar değerli olduğunu vurguladı: "Ben de her iki dizimde aynı sakatlığı yaşamıştım. Geri dönmek zaman alır, çünkü her şey yenidir. Uyum sağlamak, hareketlerine yeniden güven duymak gerekir. O, Premier Lig’deki son aylarını tam da bunun için kullandı ve şimdi Dünya Kupası’nda kim olduğunu ve neden Ballon d’Or’u kazandığını gösteriyor," dedi Ibrahimovic.

    Ardından, Rodri’yi sahada bu kadar değerli kılan şeyi çok isabetli bir mecazla şöyle tanımladı: “Takım arkadaşlarını daha iyi hale getiriyor. Ateşi alevlendiriyor, ama aynı zamanda suyla da söndürüyor.”

    Pazar günü New York/New Jersey’de oynanacak Dünya Kupası finalinde gol ve asistler açısından daha çok Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal veya süper yedek Mikel Merino öne çıkabilir. Ancak final rakibi Arjantin için başarı şansı, özellikle Güney Amerikalıların Rodri’nin etkisini başarılı bir şekilde bozmayı ve İspanya’nın oyunundaki etkisini olabildiğince sık kesmeyi başarabilmeleri durumunda artacaktır.

    Formunu korkutucu boyutlara taşıyan, yaklaşık iki yıl süren zorlu bir dönemin ardından, özellikle de Dünya Kupası zaferi durumunda ikinci bir Ballon d’Or ödülüne aday olabilecek bir oyuncuya karşı bu, devasa bir görev.

    Zaten bir Altın Top ödülü var. İspanya ile Arjantin’i yenip dünya şampiyonu olursa, çok seçkin bir gruba girme şansı yakalayacak: Şu ana kadar Bobby Charlton’dan Franz Beckenbauer’e, Zinedine Zidane’den Ronaldinho’ya, Lionel Messi’den Ousmane Dembele’ye kadar, en az bir kez Ballon d’Or, Şampiyonlar Ligi (veya Avrupa Şampiyonlar Kupası) ve Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanan sadece on oyuncu var. Rodri, bunu başaran on birinci kişi olacak. Ve yeniden zirveye ulaşmış olacak.

  • Rodri Dünya Şampiyonluğu'nu kazanacak mı? Şimdiye kadarki kariyeri


    Profesyonel kulüpler

    FC Villarreal (2016–2018), Atlético Madrid (2018–2019), Manchester City (2019'dan beri)

    En Önemli Başarılar

    Avrupa Şampiyonu (2024), Şampiyonlar Ligi Şampiyonu (2023), 4 kez İngiltere Şampiyonu (2021, 2022, 2023, 2024), Kulüpler Dünya Şampiyonu (2024), Uluslar Ligi Şampiyonu (2023), FA Kupası Şampiyonu (2023, 2026), U19 Avrupa Şampiyonu (2015)

    Milli maçlar

    69 (4 gol)

    Milli Takım'daki İlk Maçı

    23 Mart 2018 (Almanya ile oynanan hazırlık maçında 1-1)

    Büyük Turnuvalar

    2021 Avrupa Şampiyonası (5 maç, yarı final), 2022 Dünya Kupası (4 maç, son 16 turu), 2024 Avrupa Şampiyonası (6 maç, Avrupa Şampiyonu), 2026 Dünya Kupası (şimdiye kadar 7 maç)


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