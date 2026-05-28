Pep Guardiola'nın ayrılışıyla unutulan Manchester City yıldızına yeni bir başlangıç mı? 45 milyon sterlinlik transfer bedeliyle transfer edilen İngiltere milli takım oyuncusu Kalvin Phillips'in gözden düşmesinin ardından geleceği hakkında son gelişmeler
Manchester City’de Guardiola sonrası dönem
Guardiola’nın tarihi 10 yıllık görev süresinin sona ermesinin ardından City’de başlayan yeni dönem, kadronun kenarında kalan oyuncuların geleceği konusunda hemen bazı soruları gündeme getirdi. Maresca, Katalan teknik adamın halefi olarak gösterilse de, teknik direktör koltuğundaki bu değişiklik, Phillips’in umduğu otomatik kurtuluş fırsatını sunmayabilir. İngiltere milli takımında forma giyen oyuncu, Etihad'da kendine yer bulmakta zorlandı ve 2022'de Leeds United'dan transfer olduğundan bu yana tüm turnuvalarda sadece 32 maça çıktı.
Guardiola'nın yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde Phillips ile birlikte çalışan Maresca ile olan bağlantısına rağmen, City'nin takviye için transfer piyasasını araştırması bekleniyor. Premier League şampiyonluğunu geri kazanmayı ve Avrupa'daki konumunu iyileştirmeyi hedefleyen kulüp, orta saha oyuncusunu, kendisinin ötesine geçmiş bir takıma yeniden entegre etmek yerine, takımdan göndermek yönünde karar verecek gibi görünüyor. Yüksek maaşlı sözleşmesinin bitmesine iki yıl kala, tüm taraflar için bir çözüme ihtiyaç var.
Sheffield United, yarışta başı çekiyor
The Star’a göre, durumu büyük bir ilgiyle takip eden kulüplerden biri de Sheffield United. The Blades, geçen sezonun ikinci yarısında sakatlıklarla boğuşan bir kiralık dönem geçirmesine rağmen, Phillips’i Bramall Lane’e geri getirme konusunda hâlâ istekli. Chris Wilder, 30 yaşındaki oyuncuyu uzun süredir takdir ediyor ve Güney Yorkshire’da geçirdiği süre boyunca sergilediği profesyonel tavırdan etkilendiği için, Phillips’in etkisinin sahada sunabileceğinin çok ötesine uzandığını düşünüyor.
Phillips'i kadroya katma çabaları, United kadrosu üzerinde şimdiden önemli sonuçlar doğurdu. Haberde, kulübün eski Leeds oyuncusuyla yeniden bir araya gelme isteğinin, Jairo Riedewald'ı serbest bırakma kararında önemli bir faktör olduğu belirtiliyor. Hollandalı oyuncunun, bir yıllık sözleşme opsiyonunun devreye gireceğine inandırılmış olmasına rağmen kulübün bu ani kararından şaşırdığı bildiriliyor. Bu durum, Wilder ve ekibinin Man City oyuncusuna ne kadar öncelik verdiğini ortaya koyuyor.
Anlaşmanın mali engelleri
Bazı çevrelerde kalıcı bir transferden söz edilse de, habere göre United muhtemelen bir kiralama anlaşması daha yapmak isteyecek. Phillips’in maaşı, Blades’in kendi başına karşılayabileceğinden önemli ölçüde yüksek olduğu için mali lojistik en büyük engel olmaya devam ediyor. Ancak City, orta saha oyuncusunun düzenli olarak A takımda forma giymesini sağlamak için maaşına destek vermeyi daha önce de kabul etmişti; bu eğilim bu yaz da devam edebilir.
Wilder, orta saha oyuncusunun profilinden ve soyunma odasına kattıklarından açıkça çok etkilenmiş durumda. Geri dönüş olasılığı hakkında konuşan Blades patronu, niyetini açıkça ortaya koydu.
Wilder, "Hala peşinde olan birçok kişi olacak" dedi. "Gerçekten çok iyi bir profesyonel oyuncuyu kadromuza kattık. Sakatlığı nedeniyle şanssızdı ve istediği kadar fazla oynayamadı. Onunla konuştum ve eğer mümkünse, senin, menajerinin ve ana kulübün için bir seçenek olmak istediğimizi söyledim."
Wilder’ın övgü dolu tavsiyesi
İlk kiralanma döneminde fazla süre alamamasına rağmen – Steel City derbisinde yaşadığı sakatlık sezonunu sonlandırmadan önce sadece üç maça çıkabilmişti – Wilder, oyuncunun karakterinin bu riski almaya değer olduğuna inanıyor. Teknik direktör, üst düzey deneyim ve liderlik özelliklerine sahip bir kadro kurmaya odaklanmış durumda; bu niteliklerin İngiltere milli takım oyuncusunda bolca mevcut olduğunu düşünüyor.
Wilder sözlerini şöyle tamamladı: “Saha içinde ve dışında kişilik ve özellikler açısından kesinlikle aradığımız özelliklere sahip. Eğer bir fırsat çıkarsa, eminim bunu değerlendirmeye çalışacağız.”