Guardiola’nın tarihi 10 yıllık görev süresinin sona ermesinin ardından City’de başlayan yeni dönem, kadronun kenarında kalan oyuncuların geleceği konusunda hemen bazı soruları gündeme getirdi. Maresca, Katalan teknik adamın halefi olarak gösterilse de, teknik direktör koltuğundaki bu değişiklik, Phillips’in umduğu otomatik kurtuluş fırsatını sunmayabilir. İngiltere milli takımında forma giyen oyuncu, Etihad'da kendine yer bulmakta zorlandı ve 2022'de Leeds United'dan transfer olduğundan bu yana tüm turnuvalarda sadece 32 maça çıktı.

Guardiola'nın yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde Phillips ile birlikte çalışan Maresca ile olan bağlantısına rağmen, City'nin takviye için transfer piyasasını araştırması bekleniyor. Premier League şampiyonluğunu geri kazanmayı ve Avrupa'daki konumunu iyileştirmeyi hedefleyen kulüp, orta saha oyuncusunu, kendisinin ötesine geçmiş bir takıma yeniden entegre etmek yerine, takımdan göndermek yönünde karar verecek gibi görünüyor. Yüksek maaşlı sözleşmesinin bitmesine iki yıl kala, tüm taraflar için bir çözüme ihtiyaç var.