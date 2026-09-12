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Pep Guardiola Mohamed Salah'ı çalıştıracak mı? Menajer, Trabzonspor'la ilgili şok bağlantılar ve Manchester City efsanesinin teknik direktörlük geleceği hakkında sessizliğini bozdu
Guardiola, Türkiye’den gelen yüksek maaşlı teklifi reddetti
Son haberlerde, Trabzonspor'un Guardiola'yı Süper Lig'e çekmek için dudak uçuklatan 13 milyon euro maaş teklif ettiği öne sürülmüştü. Bu hamle, Mısırlı forvetin Türk devine yaptığı ses getiren transferin ardından ikonik İspanyol teknik adamın Salah ile buluşmasını sağlayacaktı.
Ancak Guardiola'nın Süper Lig'i yedi kez kazanan takımın başına geçme ihtimali kesin bir dille yalanlandı. Yakın geleceğine açıklık getirmek için temsilcileriyle temasa geçildi ve böylece Türk medyasında dolaşan sansasyonel söylentiler hızla dağıtıldı.
Guardiola, geçen dönem Manchester City'deki kupa dolu dönemini noktalamasının ardından şu anda futbola ara vermiş durumda. İngiltere'de geçirdiği süre boyunca Manchester City'yi baskın bir güce dönüştürdü.
- Getty Images Sport
Menajer, teknik direktörün geleceğine dair kesin bir güncelleme verdi
AS'a göre Guardiola'nın menajeri, müşterisinin yakın vadeli planlarına ilişkin son derece net bir güncelleme verdi. Temsilci, "Pep bu sezon herhangi bir kulüp ya da milli takımı çalıştırmayacak." dedi.
Bu doğrulama, taraftarların Guardiola'nın sık sık büyük şampiyonluk yarışlarında karşı karşıya geldiği bir oyuncu olan Salah'ı yönetip yönetmeyeceğini görmek için beklemek zorunda kalacağı anlamına geliyor. Geçen sezon iki isim de İngiliz futbolundan ayrıldığında, İspanyol teknik adam kanat oyuncusuna duyduğu büyük hayranlığı dile getirdiği bir video mesaj yayımlamıştı.
Eski Manchester City teknik direktörü, "O bir baş ağrısıydı. Salah, [Andrew] Robertson, tüm bu oyuncular büyük saygımı hak ediyor." dedi. Liverpool'un yarattığı taktik zorlukları kabul eden Guardiola, "Bence oynama şeklimize karşı, [Manchester] City olarak, bu onlar için mükemmeldi. Arkaya sarkacak alan ve [Trent] Alexander-Arnold ile Robertson'ın yaptığı inanılmaz ortalar." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'da teknik direktör arayışı, istikrarsız sonuçlar sürerken devam ediyor
Trabzonspor'un Guardiola için yürüttüğü bildirilen girişim, Salah'ın gelişinin ardından kulübün artan ekonomik gücünün altını çiziyor. Kulüp, İstanbul devinin üst üste tarihi beşinci lig şampiyonluğunun peşinde olduğu bir dönemde, Galatasaray'ın Türk futbolundaki demir yumruğunu kırmak için çaresizce uğraşıyor.
Salah, ilk üç yurt içi maçında dört gol ve bir asistlik müthiş bireysel bir başlangıç yapmış olsa da Papara Park'ta çalkantılı bir dönem yaşanıyor. Avrupa Ligi elemelerinde Ferencvaros'a toplamda 5-0'lık küçük düşürücü yenilgi, perde arkasında kaosu tetikledi.
Eski teknik direktör Fatih Tekke, ilk maçtaki 4-0'lık ağır yenilginin ardından başlangıçta istifa etmeye çalıştı. Ancak yönetim ayrılığına izin vermedi; yeni yükselen Amed'e karşı ligde alınan 2-1'lik yenilgi ise bardağı taşıran son damla oldu. Salah'ın takımının tek golünü attığı bu mağlubiyet, Tekke'nin ayrılığına yol açtı ve teknik direktör koltuğunu boş bıraktı.
- Anadolu Agency
Kritik Süper Lig maçları bekliyor
Geçici teknik direktör Huseyin Cimsir, kalıcı bir teknik adam arayışı sürerken takımın başında olmaya devam edecek. Takımı geçen hafta Genclirbirligi karşısında kulüp rekoru kıran 5-0'lık farklı bir galibiyete taşıyan Cimsir, cumartesi günü Konyaspor karşısında bir sınav daha verecek. Orada alınacak bir galibiyet, dördüncü sıradaki Trabzonspor'u ikinci sıraya taşıyabilir.
Bu akşamki karşılaşmanın ötesinde, ufukta dev bir kapışma görünüyor. Salah ve takım arkadaşları, gelecek cumartesi son şampiyon Galatasaray'a karşı sahalarında oynayacakları dev maçın hazırlıklarını yapıyor. Bu karşılaşma, Süper Lig şampiyonluğu iddialarını ciddi şekilde test edecek.
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