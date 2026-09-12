AS'a göre Guardiola'nın menajeri, müşterisinin yakın vadeli planlarına ilişkin son derece net bir güncelleme verdi. Temsilci, "Pep bu sezon herhangi bir kulüp ya da milli takımı çalıştırmayacak." dedi.

Bu doğrulama, taraftarların Guardiola'nın sık sık büyük şampiyonluk yarışlarında karşı karşıya geldiği bir oyuncu olan Salah'ı yönetip yönetmeyeceğini görmek için beklemek zorunda kalacağı anlamına geliyor. Geçen sezon iki isim de İngiliz futbolundan ayrıldığında, İspanyol teknik adam kanat oyuncusuna duyduğu büyük hayranlığı dile getirdiği bir video mesaj yayımlamıştı.

Eski Manchester City teknik direktörü, "O bir baş ağrısıydı. Salah, [Andrew] Robertson, tüm bu oyuncular büyük saygımı hak ediyor." dedi. Liverpool'un yarattığı taktik zorlukları kabul eden Guardiola, "Bence oynama şeklimize karşı, [Manchester] City olarak, bu onlar için mükemmeldi. Arkaya sarkacak alan ve [Trent] Alexander-Arnold ile Robertson'ın yaptığı inanılmaz ortalar." ifadelerini kullandı.



