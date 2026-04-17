Pep Guardiola, Mikel Arteta üzerindeki baskı artarken, Manchester City'nin Arsenal'e yenilmesi halinde Premier Lig şampiyonluk yarışının "bittiğini" söyledi

Guardiola, Pazar günkü hayati karşılaşma öncesinde kesin bir ültimatom verdi. Ligin ilk iki sırasındaki takımların karşı karşıya geleceği bu maçı futbol dünyası yakından takip edecek. City’nin yüksek baskı altındaki şampiyonluk maçlarındaki engin deneyimine rağmen, teknik direktör Mikel Arteta’nın pes etmeyen takımına karşı en ufak bir hata payı bile olmadığını düşünüyor.

Maç öncesinde konuşan Guardiola, "Kaybedersek, her şey biter. Her alanda çok güçlüler. İkili mücadeleler, fiziksel güç... Agresif davranmayarak onların iyi bir süreç oluşturmasına izin verirseniz, iyi bir oyun kurarlar. [David] Raya olağanüstü bir kaleci. Sabit vuruşlardan bahsetmeye gerek yok. İşte bu yüzden onlar bu kadar iyiler. Tüm sezon boyunca Premier Lig'in zirvesindeler ve bu yüzden orada olup onlara meydan okumaktan gurur duyuyorum."