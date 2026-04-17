Pep Guardiola, Mikel Arteta üzerindeki baskı artarken, Manchester City'nin Arsenal'e yenilmesi halinde Premier Lig şampiyonluk yarışının "bittiğini" söyledi
Etihad'da büyük riskler
Guardiola, Pazar günkü hayati karşılaşma öncesinde kesin bir ültimatom verdi. Ligin ilk iki sırasındaki takımların karşı karşıya geleceği bu maçı futbol dünyası yakından takip edecek. City’nin yüksek baskı altındaki şampiyonluk maçlarındaki engin deneyimine rağmen, teknik direktör Mikel Arteta’nın pes etmeyen takımına karşı en ufak bir hata payı bile olmadığını düşünüyor.
Maç öncesinde konuşan Guardiola, "Kaybedersek, her şey biter. Her alanda çok güçlüler. İkili mücadeleler, fiziksel güç... Agresif davranmayarak onların iyi bir süreç oluşturmasına izin verirseniz, iyi bir oyun kurarlar. [David] Raya olağanüstü bir kaleci. Sabit vuruşlardan bahsetmeye gerek yok. İşte bu yüzden onlar bu kadar iyiler. Tüm sezon boyunca Premier Lig'in zirvesindeler ve bu yüzden orada olup onlara meydan okumaktan gurur duyuyorum."
City'yi zorlu bir yol bekliyor
City'nin alacağı bir galibiyet, puan farkını sadece üç puana indirip kaderini yeniden kendi ellerine teslim etse de, Guardiola takımının hemen favori konuma geleceği yönündeki görüşü reddetti. Teknik direktör, daha fazla puan kaybına yol açabilecek son derece yoğun ve zorlu bir fikstüre dikkat çekti. Guardiola, kalan maçlar konusunda derin endişelerini dile getirerek, programlarında yer alan yorucu deplasman maçlarına özellikle vurgu yaptı.
Guardiola, "Takvimimiz çok zorlu. Everton ve Bournemouth deplasmanları ve son olarak Aston Villa ile evimizde oynayacağımız maç var" dedi. "Burnley, Crystal Palace ve Brentford ile evimizde oynayacağız. Crystal Palace ve Aston Villa ile Avrupa'da karşılaşacağız, yani hala yapılacak çok iş var."
Taktiksel çatışmalar ve yaralanma desteği
City, hamstring sakatlığından kurtulan Nico O'Reilly'nin kadroya dönmesiyle kadro derinliğinde önemli bir güç kazandı. O'Reilly, Carabao Kupası finalinde Arsenal'i 2-0 yendikleri maçta iki golü de atarak en göze çarpan isim olmuştu. Ancak Guardiola, Arsenal'in Wembley'de bir yenilgiyi daha önlemek için taktiklerini değiştireceğini düşünüyor.
Rakibinin yaklaşımında bir değişiklik olacağını öngören Guardiola, şunları söyledi: "Eğer [Wembley'de olduğu gibi] 95 dakika boyunca oynadığımız gibi oynarsak ve onlar da yaptıklarını yaparsa, kazanacağız. Ancak futbol öngörülemez. Mikel'i biraz tanıyorum; bir şeyler değiştirecekler ve biz de buna hazırlıklı olmalıyız."
Son düzlük
Pazar günkü maçın sonucu şampiyonluk yarışının gidişatını belirleyecek. Bu karşılaşmanın ardından City, dikkatini Southampton ile oynayacağı FA Cup yarı finaline çevirecek; Arsenal ise ligdeki hedefleriyle, Atlético Madrid'e karşı oynayacağı zorlu Şampiyonlar Ligi yarı finalini dengelemek zorunda kalacak. Her iki kulüp de, sezonlarının kaderini belirleyecek yoğun bir fikstürle karşı karşıya.