Pep Guardiola, Manchester United efsanesinin eleştirilerini bir kenara itiyor

Pep Guardiola, eski forvet Wayne Rooney'nin Arsenal galibiyetinin ardından Manchester City'nin kutlamalarına eleştiri getirmesinin ardından ona yanıt verdi. City'nin teknik direktörü, oyuncularının maç sonrası o anın tadını çıkarma hakkını savundu.

Rooney'e göre, City kadrosunun kutlamaları "abartılı"ydı ve rakibe karşı çok az saygı gösterildiğini ortaya koyuyordu. Eski Manchester United forveti, bu coşkulu sahnelerin büyük kupalar kazanmaya alışkın olması gereken bir kulübe yakışmadığını öne sürdü.

Guardiola, Rooney'nin yorumlarının ardından basın toplantısında karşılık verdi. İspanyol teknik adam, eleştirileri basitçe "aptalca" olarak nitelendirdi. Teknik direktör, her kupanın büyük bir fedakarlık gerektirdiğini ve oyuncularının bu sevinci taraftarlarla paylaşmaya tam hakkı olduğunu vurguladı.

City'nin teknik direktörü, Arsenal'e karşı kazanılan zaferin, yoğun şampiyonluk yarışı nedeniyle ekstra özel olduğunu açıkladı. "Neden bu zaferi kutlamayasınız ki? Rakiplere saygı duyduğunuz sürece, istediğiniz gibi kutlayabilirsiniz. Oyuncularıma her zaman şunu söylüyorum: Her maçtan sonra taraftarların yanına gidin ve anın tadını çıkarın."

City şu anda hafta ortası oynanacak Burnley maçına odaklanmış durumda. Guardiola, önemli orta saha oyuncusu Rodri'den yoksun olsalar da, takımının Turf Moor'daki maça aynı enerjiyi taşıyabileceğini umuyor. İspanyol orta saha oyuncusu, Arsenal maçında aldığı kasık sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Manchester City, Arsenal'in üç puan gerisinde ancak bir maç eksiği olduğu için liderlik yarışını tamamen kendi elinde tutuyor.



