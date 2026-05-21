Pep Guardiola, Manchester City'yi Avrupa'nın devlerinden biri haline getirdi; ancak Enzo Maresca'nın göreve getirilmesi, efsanevi teknik direktörün umut vaat eden yeniden yapılanma sürecini tehlikeye atabilir

Bununla birlikte, Guardiola’nın öğrencilerinden birinin Etihad’daki başarısını tekrarlayabilecek mi, bu konuda henüz kesin bir karar verilmiş değil. Maresca, 2016’da göreve getirilen öncülünün sahip olduğu itibara kesinlikle sahip değil; ayrıca daha yavaş oyun tarzı da bazı soru işaretlerine yol açabilir.
İtalyan teknik adamın Chelsea'deki dönemi çalkantılı geçti; göreve geldiği ilk sezonunda gerçek bir şampiyonluk mücadelesi gibi görünen süreç, zorlu bir kışın ardından çözülmeye başladı ve Blues, ikinci sıradan ve nihai şampiyon Liverpool'un iki puan gerisinden dördüncü sıraya geriledi, zirveden 15 puan uzaklıkta kaldı.
Ancak o, o çok önemli kupayı kazandırdı. Beklendiği gibi, Chelsea Conference League'i rahatlıkla kazandı, ardından geçen yaz Kulüpler Dünya Kupası'nda herkesi şaşkına çevirerek finale kadar yükseldi ve finalde Cole Palmer'ın ilham verdiği bir galibiyetle PSG'yi mağlup etti.
Bu sonuç, Stamford Bridge'in duvarları içinde ve kulüple ilişkili kişiler tarafından son derece önemli görüldü, ancak daha fazla başarının habercisi olmadı; Maresca, yedi maçta sadece bir galibiyet almasının ardından, kulübün Premier Lig'de yedinci sırada olduğu Yeni Yıl Günü'nde kovuldu. Bu sırada, Guardiola'nın yerine City'de geçmesi konusunda görüşmeler yaptığına dair söylentiler dolaşıyordu.
Chelsea'nin uzun vadeli teknik direktörü olabilecek gibi görünen Maresca'nın ayrılışı, esas olarak kulüp yönetimi ile ilişkilerinin bozulmasından kaynaklandı. Ayrılmasından birkaç hafta önce düzenlediği ve artık kötü şöhretli hale gelen basın toplantısında patronlarını hedef alan Maresca'nın, bunun nedeni olarak patronlarının A takım işlerine karışmasını, transfer piyasasındaki başarısızlıkları ve önceki sezonki başarılarının ardından yeni bir sözleşmeyi hak ettiğini düşünmesini gösterdiği bildirildi.