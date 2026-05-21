Enzo Maresca Pep Guardiola
Pep Guardiola, Manchester City'yi Avrupa'nın devlerinden biri haline getirdi; ancak Enzo Maresca'nın göreve getirilmesi, efsanevi teknik direktörün umut vaat eden yeniden yapılanma sürecini tehlikeye atabilir

Pep Guardiola, Etihad Stadyumu'ndaki parlak on yıllık serüvenine son vermeye hazırlanırken, bir zamanlar düşünülemez olan şey Manchester City için gerçeğe dönüşmek üzere. Saygı duyulan teknik direktörün sezon sonunda görevinden ayrılması bekleniyor; bu, hem City hem de İngiliz futbolu genelinde devrim niteliğindeki bir dönemin sonunu getirecek. Onun izinden gitmek imkansız bir iş olsa da, eski Chelsea teknik direktörü Enzo Maresca sahne arkasında bekliyor.

Halefiyet yarışı tek atlı bir yarış gibi görünüyor; Maresca, Guardiola’nın yerine geçecek tek aday olarak uzun süredir gündemdeydi; zira Guardiola, kariyerine başladığı kulübe geri dönüyor. Ancak, yerine geçeceği teknik direktörün kalitesi göz önüne alındığında, bu atama görüş ayrılıklarına yol açacak.

Şeyh Mansour ve Abu Dhabi Group'un sınırsız finansal desteğiyle Guardiola, Etihad'a eşi görülmemiş bir başarı getirdi. 2023'te kulübün ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu da dahil olmak üzere, 10 sezonun 9'unda en az bir kupa kazandı ve Cumartesi günü FA Cup finalinde Chelsea'yi yenerek toplamda 17 büyük kupa gibi inanılmaz bir rakama ulaştı.

O, kelimenin tam anlamıyla yeri doldurulamaz bir isim ve bu durum, antrenörlük kariyerinin başladığı kulübe sansasyonel bir dönüş yapan Maresca için önündeki görevi hiç de kolay bir iş haline getiriyor.

    Işıltılı on yıl

    Sürdürülebilir başarı uğruna çelişkili bir arayış içinde sürekli oyuncu alımları ve işten çıkarmaların moda olduğu modern çağda, uzun soluklu teknik direktörler nadir bir durumdur; ancak Guardiola, kulüpte geçirdiği parlak on yıl boyunca Etihad Stadyumu’nda bir hanedanlık kurdu ve kendi şartlarıyla ayrılacak.

    2016-17 sezonunda Premier Lig'i şampiyon Chelsea'nin 15 puan gerisinde üçüncü sırada bitirerek talihsiz bir başlangıç yapan City takımı, daha sonra İngiltere'nin en üst liginde hakimiyet kurdu. Ayrıca, kupa dolabında şu anda sekiz ulusal kupa bulunuyor.

    Vincent Kompany, David Silva, Sergio Aguero, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Rodri ve Erling Haaland gibi dünya çapındaki oyunculardan oluşan kadrosuna güvenen Cityzens, 2018 ve 2019'da şampiyonluğa ulaştıktan sonra, 2021 ile 2024 yılları arasında eşi benzeri görülmemiş bir şekilde üst üste dört kez şampiyon oldu.

    Ancak görev süresinin en önemli anı, şüphesiz 2023 yılında geldi. Kulüp, İstanbul'daki final maçında Inter'i mağlup ederek ilk Avrupa Kupası'nı kaldırdı ve Guardiola'nın ezici gücü olan takımı, olağanüstü bir üçlü kupayı tamamlayarak altın bir sezonu taçlandırdı.

    Yeri doldurulamaz

    Maresca'nın gelişini detaylıca incelemeden önce, Guardiola'nın yerini doldurmanın City'nin karar vericileri için hiç de kolay bir görev olmadığını, hatta neredeyse imkansız olduğunu belirtmek gerekir. Katalan teknik adam, Pazartesi günü ayrılacağı haberinin sızmasından bu yana herkes tarafından haklı olarak bir "dahi" olarak selamlanıyor; zira onun gibi bir teknik direktör bir daha asla olmayacak.

    Mentoru olan Hollandalı efsane Johan Cruyff'tan ilham alan Guardiola'nın yenilikçiliği ve yoğunluğu modern futbolda eşi benzeri yoktur ve City ile İngiliz futbolunda silinmez bir iz bırakacaktır. Taktikleri ve çeşitli top hakimiyetine dayalı oyun stilleri, tiki-taka'dan ters bekler, sahte dokuzlar ve kutu orta sahalara kadar her seviyede defalarca kopyalanmış ve taklit edilmiştir.

    Maresca, elbette, Pep'in sayısız öğrencisinden biri; tıpkı Premier Lig şampiyonu Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta ve dünyanın dört bir yanındaki sayısız diğerleri gibi. Etkisinin kapsamı gerçekten ölçülemez.

    Ve henüz kupalardan bahsetmedik bile. Guardiola, kazanmayı o kadar alışkanlık haline getirdi ki, City'nin her sezonun sonunda bir kupa kaldıracağını artık doğal karşılıyoruz; teknik direktörün ilk sezonundan bu yana bunu başaramadıkları tek bir sezon bile olmadı. Bu düzeyde tutarlı bir başarıyı taklit etmek çok, çok zor olacak.

    Başarıya giden yol

    Bununla birlikte Guardiola, yerine geçecek kişi altında gelecekte elde edilebilecek başarıların zeminini hazırlamaya çalıştı. Son birkaç transfer döneminde, 2024-25 sezonunda en iyi günlerini geride bırakmaya başlayan kadronun kademeli bir şekilde yenilenmesini sağladı ve kulübü ileriye taşıyacak yeni, daha genç bir çekirdek kadro oluşturdu.

    Yaşlanan De Bruyne, Ederson, Kyle Walker ve Ilkay Gündoğan takımdan ayrıldı ve yerlerine Rayan Cherki, Gianluigi Donnarumma, Abdukodir Khusanov ve Tijjani Reijnders gibi henüz zirveye ulaşmamış oyuncular geldi.

    Bu sezon, City'nin Ocak ayı transferleri özellikle etkileyiciydi. Antoine Semenyo ve Marc Guehi gibi akıllı transferler, sanki yıllardır kulüpte oynuyormuş gibi görünürken, daha önce çoktan kaybedilmiş gibi görünen şampiyonluk yarışında takımlarının Arsenal'e son ana kadar baskı yapmasına yardımcı oldular.

    Akademiden yetişen Nico O'Reilly, tartışmasız 2025-26 sezonunun Premier Lig'deki en parlak yıldızı oldu ve sadece 21 yaşında, son derece atletik ve çok yönlü bir oyuncu olarak Guardiola'nın tarzına uygun, en iyi bek-orta saha oyuncularından biri olmaya aday görünüyor.

    Şehir bağlantısı

    Dolayısıyla Maresca’nın üzerinde çalışabileceği pek çok alan var ve İtalyan teknik adam, kulüpte Guardiola’nın altında çeşitli kademelerde görev yaptığı dönemden dolayı kadrodaki pek çok oyuncuya tanıdık bir yüz olacak. Eski Juventus ve Sevilla orta saha oyuncusu, teknik direktörlük kariyerine akademide başladı ve Covid döneminde, 2020-21 sezonunda City’nin U23 takımını Premier League 2 şampiyonluğuna taşıdı.

    Kendi ülkesinde Parma'nın teknik direktörlüğünü yaptığı kısa ve başarısız bir dönemin ardından, Haziran 2022'de Etihad Campus'e geri dönerek Guardiola'nın A takım yardımcı antrenörlerinden biri oldu ve burada en büyük ilham kaynağından yakından dersler aldı.

    Elbette, City'nin tarihi üçlü kupayı kazandığı 2022-23 sezonunda Maresca, Pep'in teknik ekibinin bir üyesi olarak değerini artırdı. O yaz, küme düşen Leicester City onu kadrosuna kattı ve Foxes ile Championship şampiyonluğunu kazandıktan bir yıl sonra Chelsea ona şans verdi.

    "Pep sayesinde teknik direktör oldum"

    Maresca, City’nin ligdeki rakibi Chelsea’nin başında olduğu dönemde bile Guardiola’dan övgü dolu sözlerle bahsederdi; Guardiola da aynı şekilde Maresca’yı “dahi” olarak nitelendirir ve onun, kendi teknik direktörlük kariyerine ilham kaynağı olduğunu açıkça belirtirdi.

    "Yıllar önce Pep'in takımı Barcelona sayesinde teknik direktör olmaya karar verdim," diye itiraf etmişti geçen yıl. "Kimsenin o Barcelona'ya ve Pep'e kıyaslanabileceğini sanmıyorum – bu benim kişisel görüşüm. Çünkü bence onlar İspanya'da futbolu değiştirdiler, her kulüp o şekilde oynamaya çalışıyordu.

    "Sonra Pep Almanya'ya gitti ve Almanya'da herkes o şekilde oynamaya çalıştı. Bence Pep İngiltere'ye geldiğinde birçok kulüp benzer şeyler yapmaya çalıştı, aynı şey İngiltere milli takımı için de geçerli. Bu yüzden bence kimse Pep ile karşılaştırılamaz, çünkü son 20, 25 yılda futbolu değiştirdi."

    Guardiola da eski meslektaşını övgüyle bahsetti. "Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olan Enzo Maresca'yı oldukça iyi tanıyorum, ancak Chelsea'de yaptığı iş yeterince takdir edilmiyor," dedi bu sezonun başlarında. "Genç bir takımla, bu kadar zorlu bir ligde Kulüpler Dünya Kupası'nı, Konferans Ligi'ni kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne kalmak. Bu olağanüstü bir başarı."

    Başka seçenek yok mu?

    Bununla birlikte, City taraftarları, Guardiola’nın desteğine ve Maresca’nın kulüple olan geçmiş bağlarına rağmen, kulübün halefiyet planının neden tek bir isimle sınırlı kaldığını sorgulayabilir. Kulübün, bir üst düzey teknik direktörü bir başkasıyla değiştirecek mali gücü olduğu kesin; Xabi Alonso, Andoni Iraola ve Xavi gibi isimler daha heyecan verici seçenekler olabilirdi, ancak Alonso kısa süre önce Chelsea’nin başına geçti.

    Mükemmel işler çıkaran iki Guardiola öğrencisi daha var. Paris Saint-Germain ile üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı hedefleyen Luis Enrique'nin durumunu Cityzens'in araştırıp araştırmadığını merak ediyorsunuz. Fransız devleriyle başarılacak pek bir şey kalmadığını düşünürsek, zira genellikle Ligue 1 şampiyonluğunu kolayca kazanıyorlar. Ancak İspanyol teknik adamın 2027'de sözleşmesi bittiğinde ayrılabileceği bildirildi.

    Bir de Bayern Münih'i Avrupa'nın en iyi futbolunu oynatan efsanevi eski City kaptanı Kompany var. Premier League devlerinin onu geri getirmek için en azından bir girişimde bulunmamış olması sürpriz olurdu, ancak Kompany'nin Şampiyonlar Ligi zaferini ana hedef olarak belirleyen Bavyera'daki uzun vadeli projeye bağlı olduğu bildirildi.

    Mevcut seçenekler göz önüne alındığında, Maresca muhtemelen kulübe aşina olan ve güvenilir bir isimdir ve ucuz bir alternatiftir, ancak City'nin yine de Chelsea'ye tazminat ödemesi gerekebilir.


    Alışverişte inişler ve çıkışlar

    Bununla birlikte, Guardiola’nın öğrencilerinden birinin Etihad’daki başarısını tekrarlayabilecek mi, bu konuda henüz kesin bir karar verilmiş değil. Maresca, 2016’da göreve getirilen öncülünün sahip olduğu itibara kesinlikle sahip değil; ayrıca daha yavaş oyun tarzı da bazı soru işaretlerine yol açabilir.

    İtalyan teknik adamın Chelsea'deki dönemi çalkantılı geçti; göreve geldiği ilk sezonunda gerçek bir şampiyonluk mücadelesi gibi görünen süreç, zorlu bir kışın ardından çözülmeye başladı ve Blues, ikinci sıradan ve nihai şampiyon Liverpool'un iki puan gerisinden dördüncü sıraya geriledi, zirveden 15 puan uzaklıkta kaldı.

    Ancak o, o çok önemli kupayı kazandırdı. Beklendiği gibi, Chelsea Conference League'i rahatlıkla kazandı, ardından geçen yaz Kulüpler Dünya Kupası'nda herkesi şaşkına çevirerek finale kadar yükseldi ve finalde Cole Palmer'ın ilham verdiği bir galibiyetle PSG'yi mağlup etti.

    Bu sonuç, Stamford Bridge'in duvarları içinde ve kulüple ilişkili kişiler tarafından son derece önemli görüldü, ancak daha fazla başarının habercisi olmadı; Maresca, yedi maçta sadece bir galibiyet almasının ardından, kulübün Premier Lig'de yedinci sırada olduğu Yeni Yıl Günü'nde kovuldu. Bu sırada, Guardiola'nın yerine City'de geçmesi konusunda görüşmeler yaptığına dair söylentiler dolaşıyordu.

    Chelsea'nin uzun vadeli teknik direktörü olabilecek gibi görünen Maresca'nın ayrılışı, esas olarak kulüp yönetimi ile ilişkilerinin bozulmasından kaynaklandı. Ayrılmasından birkaç hafta önce düzenlediği ve artık kötü şöhretli hale gelen basın toplantısında patronlarını hedef alan Maresca'nın, bunun nedeni olarak patronlarının A takım işlerine karışmasını, transfer piyasasındaki başarısızlıkları ve önceki sezonki başarılarının ardından yeni bir sözleşmeyi hak ettiğini düşünmesini gösterdiği bildirildi.

    Yeni bir başlangıç

    Ancak Chelsea ve Man City bugünlerde bambaşka takımlar ve Stamford Bridge’in meşhur kaotik çalışma ortamından uzakta, Maresca başarılı olmak için gerekli alanı bulabilir. Transfer döneminde kesinlikle destek görecek ve Guardiola’dan öğrendiği, ters kanat beklerini de içeren top hakimiyetine dayalı taktik yaklaşımıyla bir ölçüde süreklilik sağlayacaktır.

    Basın toplantılarında ciddi ve ifadesiz bir yüz ifadesine sahip olan 46 yaşındaki teknik direktör, Katalan teknik adamın karizmatik kamuoyu karşısındaki kişiliğine sahip değil ve Chelsea taraftarları ona Thomas Tuchel veya Antonio Conte'ye olduğu gibi tam olarak ısınamadı. Ancak Maresca, aynı yoğunluğa, detaylara önem veren yapısına, kazanma arzusuna ve soyunma odasında birlikteliği sağlama becerisine sahip olduğunu gösterdi.

    Maresca'nın City ve genç oyuncular hakkında sahip olduğu bilgi ve aşinalık, Etihad'da yeni bir dönemi başlatırken de paha biçilmez olacaktır.

