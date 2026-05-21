Pep Guardiola, Manchester City'yi Avrupa'nın devlerinden biri haline getirdi; ancak Enzo Maresca'nın göreve getirilmesi, efsanevi teknik direktörün umut vaat eden yeniden yapılanma sürecini tehlikeye atabilir

Halefiyet yarışı tek atlı bir yarış gibi görünüyor; Maresca, Guardiola’nın yerine geçecek tek aday olarak uzun süredir gündemdeydi; zira Guardiola, kariyerine başladığı kulübe geri dönüyor. Ancak, yerine geçeceği teknik direktörün kalitesi göz önüne alındığında, bu atama görüş ayrılıklarına yol açacak.

Şeyh Mansour ve Abu Dhabi Group'un sınırsız finansal desteğiyle Guardiola, Etihad'a eşi görülmemiş bir başarı getirdi. 2023'te kulübün ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu da dahil olmak üzere, 10 sezonun 9'unda en az bir kupa kazandı ve Cumartesi günü FA Cup finalinde Chelsea'yi yenerek toplamda 17 büyük kupa gibi inanılmaz bir rakama ulaştı.

O, kelimenin tam anlamıyla yeri doldurulamaz bir isim ve bu durum, antrenörlük kariyerinin başladığı kulübe sansasyonel bir dönüş yapan Maresca için önündeki görevi hiç de kolay bir iş haline getiriyor.