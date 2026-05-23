Pep Guardiola, Manchester City teknik direktörünün ayrılış haberini duyduktan sonra Sir Alex Ferguson'un kendisine gönderdiği sesli mesajda neler yazdığını açıkladı

Guardiola, bu fırsatı değerlendirerek kendisine ilham veren isimler üzerine düşüncelerini paylaştı ve Ferguson ile akıl hocası Johan Cruyff arasında bir paralellik kurdu. Cruyff, eski öğrencisinin ulaştığı zirveleri görebilecek durumda olmasa da Pep, Ferguson’un City’nin Avrupa futbolunun zirvesine yükselişine tanık olabildiği için minnettar.

"Mütevazı olmak için söylemiyorum ama o bu ülkenin en büyüğü," diye devam etti Guardiola. "Çok mutluyum. Johan Cruyff'u çok özlüyorum, en büyük olan Sir Alex'in bunu görebilmesine sevindim. Sir Alex'in artık bize 'gürültücü komşular' demeyeceğinden eminim. Biz komşuyuz ve onun orada olup bizi izlemiş olmasına çok sevindim."



