Pep Guardiola, Manchester City teknik direktörünün ayrılış haberini duyduktan sonra Sir Alex Ferguson'un kendisine gönderdiği sesli mesajda neler yazdığını açıkladı
Manchester'ın kırmızı yarısından efsanevi bir saygı duruşu
Guardiola, Cuma günü bu yaz görevinden ayrılacağını doğrulayarak, Cityzens'e 20'den fazla büyük kupa kazandıran on yıllık dönemine son verdi. Eski sol bek Patrice Evra, Man United taraftarlarına "kutlama yapmamalarını" söylerken, en büyük saygı gösterisi ise Kırmızı Şeytanlar'ın en üst kademesinden geldi.
Aston Villa ile oynayacağı son iç saha maçı öncesinde konuşan Guardiola, Ferguson'dan bir mesaj almasının kendisi için çok özel bir an olduğunu itiraf etti. Guardiola, "Bir teknik direktör olarak inanılmaz bir başarı elde ettiğimi biliyorum ve bu çok güzel bir duygu" dedi. "Aldığım en büyük iltifatlardan biri, dün Sir Alex Ferguson'dan bir mesaj almamdı ve bu beni çok mutlu etti."
On yıllık üstünlüğün takdir edilmesi
Barcelona'da görev yaptığı dönemde Ferguson'un Manchester United'ını iki Şampiyonlar Ligi finalinde mağlup etmesiyle tanınan Katalan teknik direktör, bu yazışmanın niteliği hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Efsanevi İskoç teknik adamın, Guardiola'nın liderliğinde City'nin ortaya koyduğu olağanüstü başarıları takdir etmek amacıyla kendisiyle özel olarak iletişime geçtiğini doğruladı.
"Beni bu süreç ve başardıklarımız için tebrik etti. Bu benim için çok anlamlı," diye açıkladı Guardiola. İki kulüp arasındaki şiddetli rekabete rağmen ikili arasındaki karşılıklı saygı yüksek seviyede kaldı ve Guardiola, Premier Lig'de uzun soluklu başarı için sık sık Ferguson'u örnek gösteriyor.
Johan Cruyff ile yapılan karşılaştırmalar
Guardiola, bu fırsatı değerlendirerek kendisine ilham veren isimler üzerine düşüncelerini paylaştı ve Ferguson ile akıl hocası Johan Cruyff arasında bir paralellik kurdu. Cruyff, eski öğrencisinin ulaştığı zirveleri görebilecek durumda olmasa da Pep, Ferguson’un City’nin Avrupa futbolunun zirvesine yükselişine tanık olabildiği için minnettar.
"Mütevazı olmak için söylemiyorum ama o bu ülkenin en büyüğü," diye devam etti Guardiola. "Çok mutluyum. Johan Cruyff'u çok özlüyorum, en büyük olan Sir Alex'in bunu görebilmesine sevindim. Sir Alex'in artık bize 'gürültücü komşular' demeyeceğinden eminim. Biz komşuyuz ve onun orada olup bizi izlemiş olmasına çok sevindim."
Ferguson'un İskoç aksanıyla başa çıkma mücadelesi
Basın toplantısı sırasında neşeli bir an yaşandı ve Guardiola, bu iletişimin aslında sesli mesaj yoluyla geldiğini açıkladı. Aralarındaki dostluğa rağmen, eski Barcelona teknik direktörü, Ferguson’un meşhur lehçesinin yoğunluğu nedeniyle mesajın bir kısmının biraz tercüme gerektirdiğini esprili bir şekilde dile getirdi.
"Şey, onun İskoç aksanıyla biraz zorlanıyorum," diye gülümseyerek takıldı Guardiola. "Sesli mesajdı. Onu kesinlikle geri arayacağım." Guardiola, Etihad'da son vedasını hazırlarken, Manchester'ın kırmızı tarafındaki bu takdir, İngiliz futboluna yaptığı dönüştürücü etkiyi hatırlatan dokunaklı bir anı olarak kalacak.