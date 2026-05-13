Getty Images Sport
Çeviri:
Pep Guardiola, Manchester City'nin şampiyonluk yarışını "yazı tura atışına" bırakmamak için çabalarken, VAR'a "hiç güvenmediğini" itiraf etti
Guardiola, 'yazı tura' gibi hakem kararlarını eleştirdi
Manchester City teknik direktörü, İngiltere’nin en üst liginde bir kez daha gündemin merkezine oturan bu teknolojiye ilişkin düşüncelerini açıkça dile getirdi. Hafta sonu şampiyonluk rakibi Arsenal’in West Ham karşısında alınan önemli bir karardan faydalanmasını izleyen Guardiola, takımının hedeflerini hakemlerin kararlarına bağlamaktan hemen kaçındı. City teknik direktörü, uzun süredir bu sisteme şüpheyle yaklaşıyor ve kritik anlarda VAR odasına güvenmenin felakete davetiye çıkardığına inanıyor.
Guardiola, "Onlar (VAR) uzun zaman önce geldiğinden beri hiçbir şeye güvenmiyorum" dedi. "Her zaman şunu öğrendim: daha iyisini yapmalısın, daha iyisini yapmalısın, daha iyisini yapabilecek durumda olmalısın çünkü yapman gereken şey için kendini suçlarsın, çünkü [VAR] bir yazı tura atışına benzer." Takımına, kaderlerinin Stockley Park'taki öznel bir incelemeyle belirlenmemesi için kendi performanslarına odaklanmaları konusunda çağrıda bulundu.
- Getty Images Sport
Arsenal, VAR'ın önemli kararından yararlandı
Arsenal, West Ham'ı 1-0'lık skorla mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü ve şampiyonluk mücadelesindeki gerilim doruk noktasına ulaştı. West Ham, uzatma dakikalarında Callum Wilson'ın golüyle skoru eşitlediğini sandı, ancak uzun süren bir incelemenin ardından gol iptal edildi. VAR hakemi Darren England, hakem Chris Kavanagh'a monitörü kontrol etmesini tavsiye etti ve sonunda Pablo Felipe'nin pozisyonun oluşum aşamasında David Raya'ya faul yaptığına karar verdi.
Bu kararın ardından Arsenal, zirvede City'nin 5 puan önünde yer aldı, ancak Citizens'ın bir maçı eksik. Guardiola için bu, ligin kurumsal kararlarına neden güvenmediğinin bir başka örneğiydi. "Bu, yarışmayı yöneten kurumların işi" diye ekleyen Guardiola, odak noktasının tamamen sahada olduğunu ima etti.
City'de FA Cup finali izleri hâlâ taze
Guardiola’nın güvensizliği, ulusal finallerdeki acı kişisel deneyimlerinden kaynaklanıyor; teknik direktör, sistemin takımını nasıl yüzüstü bıraktığının kanıtı olarak son iki FA Cup finalini gösterdi. 2024 yılında, Erling Haaland'ın Lisandro Martinez tarafından düşürülmesine rağmen penaltı verilmeyince City teknik direktörü öfkelenmiş, daha sonra da Manchester United'a 2-1 yenildikleri maçta köşe vuruşu sırasında yıldız forvetinin Kobbie Mainoo tarafından tutulduğunu hissetmişti. Ayrıca, Crystal Palace kalecisi Dean Henderson'ın ceza sahası dışında elle oynadığı görüldüğü halde ceza almadığı 2025 finaline de değindi.
Guardiola, "FA Cup'ın iki finalini kaybettik çünkü hakemler, hatta VAR bile, yapmaları gereken işi yapmadılar. Böyle bir durum olduğunda, daha iyi olmamız gerekir, hakemler ya da VAR değil," diye ısrar etti.
- AFP
Dikkatler Crystal Palace maçına çevrildi
Çarşamba gecesi Crystal Palace deplasmanının ardından City’nin dikkatini Chelsea ile oynayacağı bir başka FA Cup finali maçına çevirmesi öncesinde Guardiola, Mikel Arteta’nın Arsenal takımının peşindeyken hiçbir hata yapmamalarını sağlamak için oyuncularından tam bir konsantrasyon bekliyor. VAR’la ilgili tüm tartışmalara rağmen teknik direktör, gözünü hedefinden ayırmamaya kararlı. "Buraya geldiğimde, Bayern Münih'te ve Barcelona'da oyuncularıma her zaman şunu söyledim: yapın, yapın, daha iyisini yapın," diyerek kendi kendine yeterlilik felsefesini anlattı. "Odaklanmayı kaybettiğinizde tehlikeli bir duruma düştüğünüzü hep öğrendim. Yapabileceğimiz tek şey daha iyisini yapmak, bu sadece sizin kontrolünüzde. Kendiniz için daha iyisini ve daha iyisini yapmalısınız, bizim için bu da Crystal Palace'a odaklanmak demek."