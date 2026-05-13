Pep Guardiola, Manchester City'nin şampiyonluk yarışını "yazı tura atışına" bırakmamak için çabalarken, VAR'a "hiç güvenmediğini" itiraf etti

Manchester City teknik direktörü, İngiltere’nin en üst liginde bir kez daha gündemin merkezine oturan bu teknolojiye ilişkin düşüncelerini açıkça dile getirdi. Hafta sonu şampiyonluk rakibi Arsenal’in West Ham karşısında alınan önemli bir karardan faydalanmasını izleyen Guardiola, takımının hedeflerini hakemlerin kararlarına bağlamaktan hemen kaçındı. City teknik direktörü, uzun süredir bu sisteme şüpheyle yaklaşıyor ve kritik anlarda VAR odasına güvenmenin felakete davetiye çıkardığına inanıyor.

Guardiola, "Onlar (VAR) uzun zaman önce geldiğinden beri hiçbir şeye güvenmiyorum" dedi. "Her zaman şunu öğrendim: daha iyisini yapmalısın, daha iyisini yapmalısın, daha iyisini yapabilecek durumda olmalısın çünkü yapman gereken şey için kendini suçlarsın, çünkü [VAR] bir yazı tura atışına benzer." Takımına, kaderlerinin Stockley Park'taki öznel bir incelemeyle belirlenmemesi için kendi performanslarına odaklanmaları konusunda çağrıda bulundu.