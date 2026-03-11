Pep Guardiola, Manchester City'nin Real Madrid ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Kylian Mbappe'nin Paris'te aktris Ester Exposito ile buluşmasını şaka konusu yaptı

Mbappe'nin iyileşme sürecinin bu kadar kritik bir aşamasında Paris'e yaptığı seyahat hakkında ne düşündüğü sorulduğunda, Guardiola ilk başta soğukkanlı davrandı, ardından odayı kahkahalara boğan bir cevap verdi. "Mbappe'nin iyileşme sürecinde Paris'e gitmesi hakkında ne düşündüğüm gerçekten bu kadar önemli mi?" diye soran City teknik direktörü, Real Madrid oyuncusunun seyahat programının neden basın toplantısında tartışıldığını bir an için sorguladı.

Ancak eski Barcelona teknik direktörü, viral olan Mbappe ve Exposito'nun fotoğraflarına alaycı bir şekilde atıfta bulunmaktan kendini alamadı. "Bu arada, haberlere göre yalnız değildi" dedi Guardiola gülerek.