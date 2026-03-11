Getty/GOAL
Çeviri:
Pep Guardiola, Manchester City'nin Real Madrid ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Kylian Mbappe'nin Paris'te aktris Ester Exposito ile buluşmasını şaka konusu yaptı
Pep, Real Madrid karşılaşması öncesinde gündemde
Real Madrid'in forvet oyuncusu, uzun süredir devam eden bir sakatlık hakkında ikinci bir tıbbi görüş almak için Paris'e gittiği bildirildi. Ancak haberlere konu olan sadece tıbbi danışmanlar değildi, Mbappe, ünlü İspanyol aktris Exposito ile birlikte Fransa'nın başkentinde görüldü. Görüntüler sosyal medyada bir spekülasyon fırtınası yarattı ve görüntünün kalitesinin düşük olmasına rağmen, ikilinin ilişki durumuna dair süregelen spekülasyonlara önemli bir ağırlık kattı. Guardiola, büyük Avrupa gecesi öncesinde dolaşan son dedikodulardan açıkça haberdardı.
- Getty/ GOAL
Şehir patronunun küstah cevabı
Mbappe'nin iyileşme sürecinin bu kadar kritik bir aşamasında Paris'e yaptığı seyahat hakkında ne düşündüğü sorulduğunda, Guardiola ilk başta soğukkanlı davrandı, ardından odayı kahkahalara boğan bir cevap verdi. "Mbappe'nin iyileşme sürecinde Paris'e gitmesi hakkında ne düşündüğüm gerçekten bu kadar önemli mi?" diye soran City teknik direktörü, Real Madrid oyuncusunun seyahat programının neden basın toplantısında tartışıldığını bir an için sorguladı.
Ancak eski Barcelona teknik direktörü, viral olan Mbappe ve Exposito'nun fotoğraflarına alaycı bir şekilde atıfta bulunmaktan kendini alamadı. "Bu arada, haberlere göre yalnız değildi" dedi Guardiola gülerek.
Fransızlara saygısızlık etmek istemem.
Şakalar bir yana, Guardiola oyuncunun kişisel zaman geçirme hakkını hemen savundu ve bu tür durumların futbol dünyasında yaygın olduğunu belirtti. Mbappe'nin sakatlığı varken seyahat etmesi veya kamuya açık yerlerde görülmesinin profesyonelce olmadığı yönündeki iddiaları reddetti.
"Benim fikrim gerçekten bu kadar önemli mi? Bu durum bizim kulübümüzde de oluyor, her kulüpte oluyor. Ve bunun saygısızlık olduğunu düşünmüyorum," diye konuştu City menajeri.
- AFP
Odak tekrar sahaya kayıyor
City ve Madrid arasındaki rekabet, modern Avrupa futbolunun en önemli maçlarından biri haline geldi. Dramatik uzatma dakikaları ve top hakimiyetine dayalı futbolun ustalıkla sergilendiği maçlar, her zaman heyecan verici anlar yaşatıyor. Guardiola'nın Real Madrid ile olan geçmişi, Barcelona'da efsanevi bir dönem geçirdiği günlere kadar uzanıyor ve zaten heyecanlı olan hikayeye bir başka boyut katıyor. İlk maç yaklaşırken, Mbappe'nin sağlığı her iki taraf için de odak noktası olmaya devam ediyor ve teknik direktör Alvaro Arbeloa, Fransız oyuncunun oynayabilecek durumda olup olmadığını henüz teyit etmedi. Real Madrid, liderinin sahada yer almasını çok istiyor, City ise her türlü senaryoya hazırlıklı olmak için çalışıyor.
Reklam