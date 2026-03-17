Pep Guardiola, Manchester City'nin Real Madrid'e yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elenmesiyle Sir Alex Ferguson'u geride bıraktı - peki Carlo Ancelotti'yi yakalayabilecek mi?
Real Madrid, City'nin Avrupa hayallerine son verdi
City’nin Şampiyonlar Ligi serüveni, Real Madrid’e karşı toplamda 5-1’lik bir hezimetle tam bir felaketle sonuçlandı. Federico Valverde’nin muhteşem bir hat-trick yaptığı ilk maçta 3-0’lık ezici bir yenilginin ardından, rövanş maçı da kısa sürede bir kabusa dönüştü. Bernardo Silva, Vinicius Junior’un şutunu koluyla engellediği için kırmızı kart gördü ve 22. dakikada verilen penaltıyı Brezilyalı oyuncu gole çevirerek kalan tüm umutları söndürdü. Erling Haaland 41. dakikada attığı golle farkı 1'e indirdi, ancak Vinicius uzatmalarda attığı golle skoru 2-1'e getirerek City'yi yok etti. Madrid, çeyrek finalde Bayern Münih veya Atalanta ile karşılaşacak. Alman ekibi ilk maçtan 6-1'lik üstünlükle ayrıldığından, turu geçme konusunda en büyük favori konumunda.
Sir Alex Ferguson'un rekorunu aşmak
Yıkıcı bir elenmeye rağmen, rövanş maçı Katalan teknik direktör için tarihi bir kişisel başarıya sahne oldu. Bu, Avrupa’nın en prestijli turnuvasında teknik direktör koltuğunda geçirdiği 191. maçtı ve bu sayede efsanevi Manchester United teknik direktörü Sir Alex Ferguson’u resmi olarak geride bıraktı.
İspanya'da oynanan felaketle sonuçlanan ilk maçta, bu ikonik İskoç teknik adamın 190 maçlık rekoruna ulaşmıştı. Turnuvadaki bu olağanüstü uzun soluklu kariyeri, Barcelona, Bayern Münih ve şu anki kulübünde geçirdiği son derece başarılı dönemler boyunca sergilediği istikrarlı mükemmelliği yansıtıyor. Son on yılda bu turnuvanın son aşamalarına sürekli olarak ulaşmayı başardı.
Tarih kitaplarında Ancelotti'nin izinden
55 yaşındaki teknik adam, 178 maça çıkan Arsene Wenger ve 154 maçta görev alan Jose Mourinho gibi isimlerin gerisinde kalmış olsa da, zirveye ulaşmak için hala aşması gereken önemli bir fark var. Rekorun mutlak sahibi, 218 maç yöneten Carlo Ancelotti olmaya devam ediyor. Guardiola'nın mirası, turnuvayı üç kez kazanarak elde ettiği etkileyici kupa koleksiyonuna dayanıyor. Bu üç şampiyonluk, onu Bob Paisley ve Zinedine Zidane ile birlikte tüm zamanların listesinde ikinci sıraya yerleştiriyor, ancak şu anda beş tarihi zaferle övünen Ancelotti'nin gerisinde kalıyor.
Manchester City'nin bundan sonraki planı nedir?
Avrupa kupalarından elenme, Manchester kulübü için Mart ayındaki kötü gidişatı sürdürüyor. Newcastle’ı FA Cup’ta mağlup etmesinin dışında City, ligde Nottingham Forest ve West Ham ile berabere kalarak tökezledi. Bu kötü performans, Arsenal’in Premier Lig şampiyonluk yarışında kontrolü ele geçirmesine ve ligin zirvesinde 9 puanlık bir farkla liderliğe yerleşmesine olanak sağladı; ancak Gunners, City’nin 30 maçına karşılık 31 maç oynamış durumda. Guardiola'nın oyuncuları, sezonlarını kurtarmak için hızla yeniden odaklanmalı. İlk adım olarak bu Pazar günü Arsenal ile oynanacak kritik Carabao Kupası finali var, ardından Nisan ayında FA Kupası çeyrek finalinde Liverpool ile karşılaşacaklar.
