Pep Guardiola, Manchester City'nin Real Madrid'e yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elenmesiyle Sir Alex Ferguson'u geride bıraktı - peki Carlo Ancelotti'yi yakalayabilecek mi?

Yıkıcı bir elenmeye rağmen, rövanş maçı Katalan teknik direktör için tarihi bir kişisel başarıya sahne oldu. Bu, Avrupa’nın en prestijli turnuvasında teknik direktör koltuğunda geçirdiği 191. maçtı ve bu sayede efsanevi Manchester United teknik direktörü Sir Alex Ferguson’u resmi olarak geride bıraktı.

İspanya'da oynanan felaketle sonuçlanan ilk maçta, bu ikonik İskoç teknik adamın 190 maçlık rekoruna ulaşmıştı. Turnuvadaki bu olağanüstü uzun soluklu kariyeri, Barcelona, Bayern Münih ve şu anki kulübünde geçirdiği son derece başarılı dönemler boyunca sergilediği istikrarlı mükemmelliği yansıtıyor. Son on yılda bu turnuvanın son aşamalarına sürekli olarak ulaşmayı başardı.