İngiliz futbolunun temellerini sarsan tarihi bir kararın ardından, eski Guardiola sessizliğini bozarak kulübe tam desteğini açıkladı. Bağımsız komisyonun, City'yi 115 suçlamanın 114'ünden suçlu bulduğu kararı büyük bir inceleme dalgasını tetiklerken, Guardiola da tavrını net biçimde ortaya koydu. X üzerinden paylaşım yapan Katalan teknik adam, kulübün üst düzey yönetici ekibiyle birlikte yer aldığı fotoğraflar eşliğinde tutkulu bir mesaj yayımladı ve bulgulara karşı birleşik bir duruş sergiledi.

Guardiola'nın açıklaması, kulüp tarihinin en zorlu dönemlerinden birinde Manchester'ın mavi yakası için bir kenetlenme çağrısı niteliği taşıyordu. Şöyle yazdı: "Her bir @ManCity taraftarının burada olduğumu bilmesini istiyorum; hem de her zamankinden daha fazla. Kulübümün, sahibimin, başkanımın, Ferran'ın, oyuncuların, çalışanların, Enzo'nun ve siz eşsiz taraftarlarımızın arkasındayım, her zaman da öyle oldum, her zaman da öyle olacağım. Açık konuşayım: Bunu birlikte atlatacağız. Hepinizi seviyorum."