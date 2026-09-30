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Pep Guardiola, Manchester City'nin Premier League kurallarını 114 kez ihlal etmekten suçlu bulunmasının ardından sessizliğini bozdu
Guardiola, City'ye tam sadakat sözü verdi
İngiliz futbolunun temellerini sarsan tarihi bir kararın ardından, eski Guardiola sessizliğini bozarak kulübe tam desteğini açıkladı. Bağımsız komisyonun, City'yi 115 suçlamanın 114'ünden suçlu bulduğu kararı büyük bir inceleme dalgasını tetiklerken, Guardiola da tavrını net biçimde ortaya koydu. X üzerinden paylaşım yapan Katalan teknik adam, kulübün üst düzey yönetici ekibiyle birlikte yer aldığı fotoğraflar eşliğinde tutkulu bir mesaj yayımladı ve bulgulara karşı birleşik bir duruş sergiledi.
Guardiola'nın açıklaması, kulüp tarihinin en zorlu dönemlerinden birinde Manchester'ın mavi yakası için bir kenetlenme çağrısı niteliği taşıyordu. Şöyle yazdı: "Her bir @ManCity taraftarının burada olduğumu bilmesini istiyorum; hem de her zamankinden daha fazla. Kulübümün, sahibimin, başkanımın, Ferran'ın, oyuncuların, çalışanların, Enzo'nun ve siz eşsiz taraftarlarımızın arkasındayım, her zaman da öyle oldum, her zaman da öyle olacağım. Açık konuşayım: Bunu birlikte atlatacağız. Hepinizi seviyorum."
- AFP
Premier League bulgularının boyutu
Birkaç yıla yayılan Premier League soruşturması, 2009 ile 2018 arasında gerçekleşen ciddi ihlallere odaklandı. Resmî karara göre kulübün, "çok sayıda ticari ortağıyla ‘sahte’ sözleşmeler düzenlediği (taraflar arasındaki gerçek anlaşmayı yanlış yansıtan) ve ayrıca diğerleriyle ‘sahte’ anlaşmalara dayanarak kulübün gelirlerini yapay şekilde şişirip maliyetlerini azalttığı" tespit edildi. Bu bulgular, ligin Kâr ve Sürdürülebilirlik kurallarını aldatıcı mali raporlama yoluyla aşmaya yönelik uzun soluklu bir çabaya işaret ediyor.
Komisyon raporundaki ek ayrıntılar, "kulübün yanlış beyan içeren hesaplar sunduğunu ve mali durumunun gerçek hâlini denetçilerinden ve futbol düzenleyicilerinden gizlediğini" ortaya koydu. Lig ayrıca City'nin, "Lig'e karşı iş birliği ve azami iyi niyet yükümlülüklerini birden fazla kez ihlal ettiğini (iddia edilen dört ihlalden üçü doğrulandı)" belirtti.
Masters, ihlalleri sistematik olarak nitelendirdi
Premier League İcra Kurulu Başkanı Richard Masters, kararın ardından konuştu ve kural ihlallerinin boyutunun, ligin en üst seviyesinde benzeri görülmemiş olduğunu öne sürdü. Masters, "kulüp neredeyse on yıl boyunca Premier League Kuralları'nı sistematik şekilde ihlal etti" dedi ve nihai kararın "Premier League'in Manchester City'ye karşı bu davayı takip etme kararını haklı çıkardığını" ekledi. Bu açıklama, düzenleyici çerçevesinin dünyanın en güçlü kulüplerini hesap vermeye zorlayabildiğini kanıtlama baskısıyla karşı karşıya kalan lig açısından önemli bir ana işaret ediyor.
Ligin tutumu, kulübün yurt içindeki hakimiyetine yükselişi sırasında yaptığı finansal manevraların organizasyonun bütünlüğünü zedelediği yönünde netliğini koruyor. Geriye kalan tek suçlama kabul görmemiş olsa da, kanıtlanan ihlallerin hacmi kulübün aşması gereken dev bir hukuki engel yarattı. Soruşturma, sponsorluk değerlemelerinden gizli ödemelere kadar her şeyi kapsadı ve Premier League'in, tüm 20 üye kulübü yöneten üzerinde uzlaşılmış finansal sınırların dışında faaliyet gösterdiğine inandığı bir kulüp tablosu çizdi.
- AFP
City itiraza hazırlanıyor
Komisyon raporunun ağır niteliğine rağmen Manchester City, suçlamalar karşısında tamamen masum olduğu yönündeki tutumunu korudu. Kulüp, süreç boyunca sürekli olarak herhangi bir yanlış yaptığını reddetti ve şimdi karara karşı kapsamlı bir itiraz başlatması bekleniyor. Kulüp, sunulan kanıtların ticari faaliyetlerini doğru şekilde yansıtmadığını ve "sahte" sözleşmelere ilişkin bulguların yanlış olduğunu savunuyor. Kulübün adını üst spor tahkim mahkemelerinde temize çıkarmaya çalışması nedeniyle bu hukuki mücadelenin birkaç ay daha sürmesi muhtemel.
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