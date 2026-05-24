Pep Guardiola, Manchester City'nin kendisinin yerine gelecek kişiyi "kopyala-yapıştır" yapamayacağı konusunda uyarıyor

İngiliz futbolunda dönüştürücü bir on yılın sonunu işaret eden bir gelişmeyle Guardiola, bu yaz Etihad Stadyumu'ndan ayrılacak. Temmuz 2016'da Manchester'a gelen 55 yaşındaki teknik adam, görev süresi boyunca altı lig şampiyonluğu ve tarihi bir üçlü kupayı kazanarak Premier Lig'in görünümünü kökten değiştirdi.

Guardiola'nın istatistiksel üstünlüğü benzersizdir. Takımının 2017-18 sezonundaki "Centurions" kampanyası, puan (100), galibiyet (32) ve gol (106) rekorları kırarak altın standart olmaya devam ediyor. Bunu 2019'da eşsiz bir dörtlü kupa başarısıyla takip etti ve 2023'te Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla Avrupa futbolunun zirvesine ulaştı. Son sezonunda FA Cup ve Carabao Cup'ı da kupa dolabına ekleyerek, kariyerini zirvede tamamladı.