Çeviri:
Pep Guardiola, Manchester City'nin kendisinin yerine gelecek kişiyi "kopyala-yapıştır" yapamayacağı konusunda uyarıyor
Altın bir dönemin sonu
İngiliz futbolunda dönüştürücü bir on yılın sonunu işaret eden bir gelişmeyle Guardiola, bu yaz Etihad Stadyumu'ndan ayrılacak. Temmuz 2016'da Manchester'a gelen 55 yaşındaki teknik adam, görev süresi boyunca altı lig şampiyonluğu ve tarihi bir üçlü kupayı kazanarak Premier Lig'in görünümünü kökten değiştirdi.
Guardiola'nın istatistiksel üstünlüğü benzersizdir. Takımının 2017-18 sezonundaki "Centurions" kampanyası, puan (100), galibiyet (32) ve gol (106) rekorları kırarak altın standart olmaya devam ediyor. Bunu 2019'da eşsiz bir dörtlü kupa başarısıyla takip etti ve 2023'te Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla Avrupa futbolunun zirvesine ulaştı. Son sezonunda FA Cup ve Carabao Cup'ı da kupa dolabına ekleyerek, kariyerini zirvede tamamladı.
Taklit tuzağından kaçınmak
City, dünya futbolunun en zorlu görevini üstlenecek kişiyi ararken Guardiola, yönetim kuruluna kimin görevi devralması gerektiği konusunda tavsiyede bulunmayacağını vurguladı. Eski yardımcısı Enzo Maresca’nın şu anda Manchester’a dönme konusunda en güçlü aday olması nedeniyle Guardiola, bir sonraki teknik direktörün “Pep tarzını” taklit etmeye çalışmak yerine kendi tarzıyla başarıya ulaşması gerektiğine inanıyor.
Guardiola, "Bu tür bir işte kopyala-yapıştır yapmak işe yaramaz" dedi. "Eşsiz, doğal ve kendin olmalısın; yeni teknik direktör de kendisi olacak. Başka birinin kopyası olmaya başladığı anda... Herkes kendisidir. Böyle olmalı. İşte bu yüzden her şey yoluna girecek."
Uzun zamandır beklenen bir ara
Premier Lig'de 10 yıl süren yoğun bir maratonun ardından Guardiola, yakın geleceğinin bir kanepe ve uzaktan kumandadan ibaret olacağını doğruladı. Uluslararası görevlerle – özellikle de İngiltere milli takımı teknik direktörlüğüyle – sürekli olarak adı anılsa da, eski Barcelona teknik direktörü, ailesiyle yeniden bağ kurmak için futboldan tamamen uzaklaşması gerektiği konusunda kararlı.
"Geleceğimle ilgili kesin bir planım yok, sadece dinlenmek ve çocuklarımın büyürken kaçırdığım zamanları telafi etmek ve yapamadığım birçok şeyi yapmak istiyorum" dedi. "Bu yüzden, önümüzdeki dönemde, önümüzdeki yıllarda futbolla ilgili herhangi bir şeyi düşünmüyorum. Aklımın ucundan bile geçmiyor."
Yedek kulübesinin dışındaki hayat
City, Manchester’ın mavi yarısına altı lig şampiyonluğu ve tarihi bir üçlü kupa kazandıran bu isim olmadan yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. City taraftarları, bu seri şampiyonun teknik direktörlüğe bir an önce geri dönmesini umarken, kendisi önümüzdeki ara döneminde hayatın basit zevkleriyle ilgilenmeye daha istekli görünüyor.
"Dinlenmem ve düşünmem gerekiyor. Sonrasında ne olacağını göreceğiz," diye ekledi Guardiola. "Bir planım yok, sadece dinlenmek ve geçmişte yapmadığım, yapmak istediğim birçok şeyi yapmak istiyorum, yapmak istediğim aptalca şeyler."