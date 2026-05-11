Pep Guardiola, Manchester City’nin kanat oyuncusunun ani gol patlaması üzerine Jeremy Doku’nun Lamine Yamal ve Vinicius Junior ile aynı seviyeye ulaşabileceğini vurguluyor

Doku’nun fiziksel yetenekleri hiçbir zaman sorgulanmamış olsa da, Guardiola dünya çapında bir süperstar olmaya giden son adımın büyük ölçüde zihinsel olduğuna inanıyor. City teknik direktörü, bir oyuncunun sadece yetenekli bir top sürücü olarak değil, “en iyilerin en iyisi” olarak kabul edilmek istiyorsa, konfor alanından çıkmak için içsel bir motivasyona sahip olması gerektiğini vurguluyor.

Guardiola, "Bu zihniyetine bağlı" diye açıkladı. "Dünyanın en iyi kanat oyuncularından biri olmak istiyorum. Aksi takdirde, konfor alanındasındır ve 'Hayır, sorun yok, sorun yok' dersin. Jeremy, ben her zaman driplingler falan yapardım. Her zaman denerim. Ama ben diyorum ki, hayır, en iyilerin en iyisi olmak istiyorum. İşte o zaman o seviyeye ulaşırsın." Kanat oyuncusu, son maçlarda City için kesinlikle en büyük tehdit oldu ve sürekli olarak bekleri dehşete düşürdü.