Pep Guardiola, Manchester City’nin kanat oyuncusunun ani gol patlaması üzerine Jeremy Doku’nun Lamine Yamal ve Vinicius Junior ile aynı seviyeye ulaşabileceğini vurguluyor
Guardiola gözünü zirveye dikti
Manchester City teknik direktörü, Doku'nun dünyanın en iyi kanat oyuncularıyla aynı kefeye konacak ham yeteneğe sahip olduğuna inanıyor. Belçikalı oyuncunun Brentford'a karşı 3-0 kazanılan maçtaki son kahramanlıklarının ardından, Katalan teknik adama kanat oyuncusunun Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior veya Barcelona'nın parlayan yıldızı Lamine Yamal'ın seviyesine ulaşıp ulaşamayacağı soruldu.
Guardiola, "Evet, elbette" dedi. "Ve her zaman zorlanmayı kabul ediyor. Bunu her zaman kabul ediyor. Bu çok güzel. Gerçekten çok memnunuz. Artık maçları kazanıyor. Ama o her zaman gerçekten çok, çok iyiydi." Teknik direktör ayrıca şakayla karışık bir şekilde, bir oyuncunun iyi performans göstermesi durumunda bunun koça, kötü performans göstermesi durumunda ise oyuncunun kendisine atfedilmesi gerektiğini söyledi.
Dünya çapında bir kanat oyuncusunun zihniyeti
Doku’nun fiziksel yetenekleri hiçbir zaman sorgulanmamış olsa da, Guardiola dünya çapında bir süperstar olmaya giden son adımın büyük ölçüde zihinsel olduğuna inanıyor. City teknik direktörü, bir oyuncunun sadece yetenekli bir top sürücü olarak değil, “en iyilerin en iyisi” olarak kabul edilmek istiyorsa, konfor alanından çıkmak için içsel bir motivasyona sahip olması gerektiğini vurguluyor.
Guardiola, "Bu zihniyetine bağlı" diye açıkladı. "Dünyanın en iyi kanat oyuncularından biri olmak istiyorum. Aksi takdirde, konfor alanındasındır ve 'Hayır, sorun yok, sorun yok' dersin. Jeremy, ben her zaman driplingler falan yapardım. Her zaman denerim. Ama ben diyorum ki, hayır, en iyilerin en iyisi olmak istiyorum. İşte o zaman o seviyeye ulaşırsın." Kanat oyuncusu, son maçlarda City için kesinlikle en büyük tehdit oldu ve sürekli olarak bekleri dehşete düşürdü.
Doku, gol serisini içgüdüsüne bağlıyor
Doku, Etihad'da Brentford'a karşı muhteşem bir açılış golü attığı son dönemdeki verimlilik artışına ilişkin mütevazı bir tavır sergiliyor. Daha önce Everton ve Southampton ağlarını da havalandıran 23 yaşındaki oyuncu, İngiltere'ye transfer olduğundan bu yana kariyerinin en golcü dönemini yaşıyor. Ancak, temel oyun stilinin değişmediğini vurguluyor.
"Ben içgüdüsel bir oyuncuyum. Bugün işler yolunda gidiyor. Birkaç gol attım, her zaman içgüdülerimle oynadım ama şimdi goller geliyor. Farklı bir oyuncu olmadım," diye açıkladı Doku maçtan sonra. Golünü, şut çekecek boşluk bulduğunu hissettiği ve düşünmeden şutunu çektiği bir an olarak tanımladı; bu, hafta başında Toffees'e attığı golle benzer bir senaryoydu.
Manchester City, Arsenal üzerindeki şampiyonluk baskısını sürdürüyor
Premier Lig'in zirvesinde Arsenal'in peşini bırakmayan City için Brentford'a karşı alınan galibiyet hayati önem taşıyordu. Gunners'ın puan tablosunda liderliğini sürdürdüğü bu ortamda, Guardiola'nın takımı kalan maçlarda hiçbir puan kaybını göze alamaz. Doku'nun form durumu takıma büyük bir ivme kazandırdı ve City'nin hücum hattı karşısında genellikle derin savunma yapmayı tercih eden inatçı rakiplerin savunmalarını aşmada önemli rol oynadı.
City'nin son dönem programı yoğun geçecek. Takım, Crystal Palace'ı ağırlayacak, Bournemouth deplasmanına çıkacak ve son haftada Aston Villa ile karşılaşacak. Doku'nun yüksek performans göstermesi ve savunmada geri koşmaya istekli olmasıyla Guardiola, takımının şampiyonluk yarışını son ana kadar sürdürebileceğinden emin.
İspanyol teknik adam şampiyonluk yarışı hakkında, "Üç maç kaldı ve biz bunun peşindeyiz" dedi. "Arsenal maçından bu yana uzun zaman geçti. Evimizde oynamayı seviyorum, umarım Arsenal'e baskı uygulayabiliriz. Maçlarımızı kazanıp yapmamız gerekeni yapmalıyız."