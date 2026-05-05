Pep Guardiola, Manchester City'nin Everton ile berabere kaldığı maçta Michael Keane'in Jeremy Doku'ya yaptığı şok edici son dakika faulüne öfkeyle alaycı bir yanıt verdi

Manchester City'nin Everton ile oynadığı 3-3'lük dramatik beraberliğin ardından Pep Guardiola, Michael Keane'in Jeremy Doku'ya yaptığı ve savunma oyuncusuna sadece sarı kartla sonuçlanan tartışmalı faulü değerlendirirken alaycı bir tavır sergiledi. Bu sonuçla şampiyonluk yarışındaki takımın lider Arsenal'in beş puan gerisinde kalması nedeniyle Katalan teknik direktörün hayal kırıklığı açıkça ortadaydı.

    Fiziksel mücadelenin yoğun olduğu maçta, City ilk olarak Doku'nun muhteşem golüyle öne geçti; ancak ikinci yarıda savunmada yaşanan bir hatanın ardından Everton skoru 3-1'e çevirdi. İlk yarı bitmeden hemen önce, Doku, Keane'in pervasız müdahalesinin kurbanı oldu ve kanat oyuncusu uzun süreli tıbbi müdahaleye ihtiyaç duydu. City yedek kulübesinden gelen şiddetli itirazlara rağmen, hakem Michael Oliver tecrübeli defans oyuncusuna sadece sarı kart gösterdi.


  "Bu benim işim değil"

    Maçın bitiş düdüğünün ardından Guardiola’nın hayal kırıklığı, özellikle Keane’e kırmızı kart gösterilmemesi konusunda, açıkça ortadaydı. Sky Sports’un bu faul hakkındaki görüşünü sorması üzerine Guardiola, kendine özgü alaycı bir yanıt verdi: “Tamam. Sizin yorumcularınız söylesin." Maç sonrası basın toplantısında ise şöyle devam etti: "Ne diyebilirim ki? Sarı kart. 50 saniye, Doku oyundan çıktı, geri dönmeyi bekliyor." Bu faulün kırmızı kart gerektirip gerektirmediğine ilişkin soruya ise sadece şunu ekledi: "Bu benim işim değil."



  Oyuncuların korunmasına ilişkin endişeler

    Guardiola’nın sert sözleri, özellikle ufukta Chelsea ile oynanacak FA Cup finali varken, kilit rol oynayan yaratıcı oyuncularını korumaya yönelik daha derin bir endişeyi yansıtıyor olabilir. Doku'nun sahada kalmayı başarması ve 97. dakikada eşitliği sağlayan golü atması, City'nin kayıtlardaki en geç üçüncü golü olarak, muazzam bir direnç gösterdi. Ancak City, yıl başından bu yana galibiyet pozisyonlarından 12 puan kaybetti; bu, Mikel Arteta'nın Arsenal'ini kovalarken endişe verici bir eğilim.

    Zorlu bir şampiyonluk yarışı

    City, bu Cumartesi günü Brentford ile evinde oynayacağı maçla başlayacak ve sadece 18 gün içinde 5 maçlık yoğun bir fikstürle karşı karşıya kalacak. Guardiola, takımının bu zorlu dönemi atlatabilmesi ve kalan maçlarını kazanarak şampiyonluğu garantileyebilecek olan Arsenal ile arasındaki puan farkını kapatabilmesi için oyuncularının dinlenmesine öncelik vermelidir. Artık her puanın hayati önem taşıdığı bu dönemde, City şampiyonluk yarışında kalmak istiyorsa, daha fazla savunma hatası ya da Doku gibi yaratıcı oyuncuların sakatlıklarla boğuşmasına izin veremez.

