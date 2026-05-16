Pep Guardiola, Manchester City'nin Chelsea'yi yenerek FA Cup finalinde çifte kupayı kazanmasıyla İngiliz futbol tarihine adını yazdırdı

Guardiola, City’nin son zaferinin ardından İngiliz futbol tarihinin belki de en büyük teknik direktörü olarak konumunu sağlamlaştırdı. Bu sezon daha önce kazandığı Carabao Kupası’na FA Kupası’nı da ekleyen Katalan teknik adam, İngiliz futbol tarihinde iki kez ulusal kupa dublesi gerçekleştiren ilk teknik direktör oldu.

Bu başarı, onu kendi başına bir kategoriye yerleştiriyor, zira daha önce tarihi 2018-19 sezonunda da bu başarıya imza atmıştı. Sir Alex Ferguson ve Arsene Wenger gibi diğer efsanevi isimler on yıllarca başarıların tadını çıkarsa da, hiçbiri iki ayrı sezonda iki yerel kupa turnuvasını da kazanmayı başaramadı; bu da Guardiola'nın Manchester'a geldiğinden beri sürdürdüğü benzeri görülmemiş istikrar düzeyini vurguluyor.