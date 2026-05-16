AFP
Pep Guardiola, Manchester City'nin Chelsea'yi yenerek FA Cup finalinde çifte kupayı kazanmasıyla İngiliz futbol tarihine adını yazdırdı
Guardiola tarih kitaplarında tek başına yer alıyor
Guardiola, City’nin son zaferinin ardından İngiliz futbol tarihinin belki de en büyük teknik direktörü olarak konumunu sağlamlaştırdı. Bu sezon daha önce kazandığı Carabao Kupası’na FA Kupası’nı da ekleyen Katalan teknik adam, İngiliz futbol tarihinde iki kez ulusal kupa dublesi gerçekleştiren ilk teknik direktör oldu.
Bu başarı, onu kendi başına bir kategoriye yerleştiriyor, zira daha önce tarihi 2018-19 sezonunda da bu başarıya imza atmıştı. Sir Alex Ferguson ve Arsene Wenger gibi diğer efsanevi isimler on yıllarca başarıların tadını çıkarsa da, hiçbiri iki ayrı sezonda iki yerel kupa turnuvasını da kazanmayı başaramadı; bu da Guardiola'nın Manchester'a geldiğinden beri sürdürdüğü benzeri görülmemiş istikrar düzeyini vurguluyor.
Wembley'deki büyük maç kıl payı sonuçlandı
Wembley Kemeri'nin altında sonuç hiç de önceden belli değildi; zira Chelsea, Premier Lig'in devlerine zorlu bir sınav yaşattı. Taktiksel disiplin ve fiziksel mücadelenin damgasını vurduğu gergin bir karşılaşmada, iki takımı birbirinden ayıran ve finalin uzatmalara gitmesini engelleyen tek bir kaliteli an yeterli oldu.
Cumartesi günü Wembley'de Antoine Semenyo'nun golüyle Chelsea'yi 1-0 yenmek, işi bitirmek için yeterli oldu. Bu sonuç, City'nin sekizinci FA Cup kupasını kaldırmasını garantiledi ve sezonun başlarında kazandıkları Lig Kupası'na ek olarak, ülkenin en önemli kupa müsabakalarını tamamen domine etmelerini sağladı.
City, çift kupayı kazanan seçkin kulüpler arasına katıldı
Guardiola, ulusal kupa dublesini iki kez başaran tek teknik direktör olarak tek başına öne çıkarken, City de bu başarıya imza atan seçkin kulüpler grubuna katıldı. Şimdiye kadar sadece dört takım aynı sezonda hem Lig Kupası’nı hem de FA Kupası’nı kazanmış ve City, bunu iki kez başaran tek kulüp olarak Liverpool’a eşlik ediyor.
Tarih kitaplarına göre, bu başarıya ilk olarak 1992-93 sezonunda Arsenal ulaşmış, onu 2006-07 sezonunda Chelsea izlemiş, Liverpool ise 2000-01 ve 2021-22 sezonlarında bu başarıyı tekrarlamıştır. City'nin son zaferi, özellikle de tarihte sekiz kez üst üste FA Kupası yarı finaline ulaşan ilk takım olmaları da göz önüne alındığında, modern dönemdeki hakimiyetlerine daha da ağırlık katmaktadır.
Pep'in döneminin ardındaki şaşırtıcı rakamlar
Guardiola’nın görev süresindeki istatistikler, 2016’da City’ye katıldığından bu yana toplam kupa sayısını 20’ye çıkarmasıyla akıllara durgunluk vermeye devam ediyor. Bu başarılar arasında beş Carabao Kupası ve üç FA Kupası da yer alıyor; bu da kulübün, hem Premier Lig’de hem de Avrupa’da başarı peşinde koşarken, ulusal turnuvalarda gösterdiği sarsılmaz istikrarı vurguluyor.
Guardiola'nın eleme usulü futbolundaki hakimiyeti, modern çağda eşi benzeri görülmemiş bir seviyede. İngiltere'de geçirdiği süre boyunca, hiçbir takım City'den daha fazla FA Cup maçı (46) kazanamadı; bu da rakiplerini geride bırakan acımasız bir verimliliği ortaya koyuyor. Altı Premier League şampiyonluğuyla birleştiğinde, bu rakamlar Katalan teknik adamın Etihad'da inşa ettiği olağanüstü mirası daha da pekiştiriyor.