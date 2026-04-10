Pep Guardiola, Manchester City'nin Arsenal ile girdiği Premier Lig şampiyonluk yarışında kritik bir aşamaya girerken "aldığım en iyi karar"ı açıkladı

City sezonun son düzlüğüne yaklaşırken, Bernardo Silva’nın Haziran ayında sözleşmesi sona erdiğinde kulüpten ayrılmadan önce son birkaç maçını oynayacağına dair yaygın bir kanı var. Guardiola’nın yardımcısı Pep Lijnders geçen hafta Bernardo’nun ayrılacağını ağzından kaçırmış olsa da, teknik direktör Cuma günü oyuncunun kendisine henüz böyle bir şey söylemediğini belirtti.

Guardiola basın toplantısında şunları söyledi: "Bernardo'ya çok kızgınım çünkü bir ay önce ona 'Bir karar verirsen bunu bana ilk söyleyen sen olmalısın' demiştim ama o bana henüz hiçbir şey söylemedi. Bence [kararı duyurması] gereken kişi Bernardo olmalı. Şaka olarak 'bunu hak ettiğimi söyle' demiştim ama bana söylemedi, bu yüzden neler olup bittiğini bilmiyorum."

Ancak Guardiola, tüm teknik direktörlük kariyeri boyunca en uzun süre forma giyen oyuncu olan Silva'nın kulüp için inanılmaz bir hizmet verdiğini kabul etti ve sezon başında Portekizli oyuncuyu kaptan olarak atadığına haklı çıktığını söyledi.

Guardiola basın toplantısında şunları söyledi: "Evet, bu sezon verdiğim en iyi karardı. Öncekiler de iyiydi. Herkes önemlidir ama kaptanlık basit bir konudur. Takımın öncelikli olduğunu düşünürseniz, bazen politikacılar şöyle der: 'Ülke önceliklidir' ama sonra asla öncelikli olmaz. Ancak Bernardo'da durum tam tersidir. Şimdiye kadar kaptanlık görevini üstlenenlerin çoğunda, her zaman takımın neye ihtiyacı olduğunu düşünmek zorundasınız ve hepsi bunu başaramayabilir. Normalde takımın öncelikli olduğu iyi anlarda bu olur, ancak kötü anlarda, kişisel olarak aleyhinize olan durumlarda, takımı, kulübü ve organizasyonu öncelikli tutmanız gerekir ve hepsi bunu başaramadı."