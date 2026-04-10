Pep Guardiola, Manchester City'nin Arsenal ile girdiği Premier Lig şampiyonluk yarışında kritik bir aşamaya girerken "aldığım en iyi karar"ı açıkladı
Guardiola, Bernardo'nun kaptan seçilmesinden memnun
City sezonun son düzlüğüne yaklaşırken, Bernardo Silva’nın Haziran ayında sözleşmesi sona erdiğinde kulüpten ayrılmadan önce son birkaç maçını oynayacağına dair yaygın bir kanı var. Guardiola’nın yardımcısı Pep Lijnders geçen hafta Bernardo’nun ayrılacağını ağzından kaçırmış olsa da, teknik direktör Cuma günü oyuncunun kendisine henüz böyle bir şey söylemediğini belirtti.
Guardiola basın toplantısında şunları söyledi: "Bernardo'ya çok kızgınım çünkü bir ay önce ona 'Bir karar verirsen bunu bana ilk söyleyen sen olmalısın' demiştim ama o bana henüz hiçbir şey söylemedi. Bence [kararı duyurması] gereken kişi Bernardo olmalı. Şaka olarak 'bunu hak ettiğimi söyle' demiştim ama bana söylemedi, bu yüzden neler olup bittiğini bilmiyorum."
Ancak Guardiola, tüm teknik direktörlük kariyeri boyunca en uzun süre forma giyen oyuncu olan Silva'nın kulüp için inanılmaz bir hizmet verdiğini kabul etti ve sezon başında Portekizli oyuncuyu kaptan olarak atadığına haklı çıktığını söyledi.
Guardiola basın toplantısında şunları söyledi: "Evet, bu sezon verdiğim en iyi karardı. Öncekiler de iyiydi. Herkes önemlidir ama kaptanlık basit bir konudur. Takımın öncelikli olduğunu düşünürseniz, bazen politikacılar şöyle der: 'Ülke önceliklidir' ama sonra asla öncelikli olmaz. Ancak Bernardo'da durum tam tersidir. Şimdiye kadar kaptanlık görevini üstlenenlerin çoğunda, her zaman takımın neye ihtiyacı olduğunu düşünmek zorundasınız ve hepsi bunu başaramayabilir. Normalde takımın öncelikli olduğu iyi anlarda bu olur, ancak kötü anlarda, kişisel olarak aleyhinize olan durumlarda, takımı, kulübü ve organizasyonu öncelikli tutmanız gerekir ve hepsi bunu başaramadı."
"İçinde bir ateş var"
Guardiola, geçen yılki kabus gibi geçen sezonda Silva'nın en çok öne çıkan isim olduğunu söyledi. O sezon, takımın geri kalanı sakatlıklarla boğuşurken Silva formunu korudu ve takımın Premier Lig'de üçüncü sırada bitirmesini sağlayan son dönemdeki galibiyet serisinde önemli bir rol oynadı.
Teknik direktör şöyle açıkladı: "Geçen sezon en büyük örnekti. Geçen sezon en zor sezondu – nedenini açıklamama gerek yok, herkes biliyor – ve o her zaman oradaydı, iyi oynayarak ve antrenman yaparak örnek oldu. O en uzun boylu, en kaslı oyuncu değil, ya da bir sezonda 50 gol atan ya da 50 asist yapan bir oyuncu değil. Bu tür oyuncular spot ışıklarının altında olur ve herkes onlardan bahseder. Dokuz yıldır onu oldukça iyi tanıyorum ve bir teknik direktörün neye ihtiyacı olduğunu biliyorum.
"Tüm teknik direktörler onu ne kadar sevdiklerini söylerlerdi çünkü inanılmaz derecede rekabetçidir, içinde her zaman bir ateş vardır. En zor anlarda ve en büyük sahnelerde her zaman oradadır. Birçok kez söyledim, büyük maçlarda önemli olan iyi ya da kötü oynamak değil, kendin olmak ve korkmamaktır. Bernie, Monaco'dan geldiği ilk günden beri tüm bu özelliklere sahipti."
Basın toplantısı sırasında Silva hakkında o kadar çok soru soruldu ki, teknik direktör şaka yaparak "Bunun onun veda basın toplantısı olduğunu fark etmemiştim." dedi.
"Onun kararı"
Silva, milli maç arası sırasında, City'de daha uzun süre kalmasını engelleyen tek şeyin, Güney Avrupa'da değil de Manchester'da yaşamak zorunda olması olduğunu söyledi. "Her zaman şaka yapıp, Man City Güney Avrupa'da olsaydı, beni kapı dışarı edene kadar burada kalırdım derim," dedi. "Hayatımın diğer tarafı farklı çünkü burayı sevmediğimi söylemiyorum ama kültürel olarak hayatımda ideal olarak istediğim şeyin yüzde 100'ü değil."
Guardiola, ideal olarak Silva'nın yazın ötesinde de City'de kalmasını istediğini söyledi, ancak ayrılırsa oyuncunun kararını saygıyla karşılayacağını da açıkça belirtti. Teknik direktör şunları ekledi: "O bizim için inanılmaz bir transfer oldu, inanılmaz. Bu kulübü inanılmaz derecede seviyorum ve burada kalıp kariyerini burada bitirmesini çok isterim ama bilmiyorum. Neye karar verecekse o kararını verecek ve kulübe, basına ve taraftarlara açıklayacak. Bu onun kararı. İstatistikleri, oynadığı dakikalar, kazandığı şampiyonluklar ve özellikle de zor anlarda gösterdiği performansla inanılmaz bir transfer oldu. Ben oyuncuları her şey zor olduğunda değerlendiririm ve o her zaman öne çıkıp yardım etmek için burada olduğunu söyler."
Guardiola şampiyonluk için puan hedefi belirledi
City, Pazar günü Chelsea'ye konuk olacak; o zamana kadar şampiyonluk yarışında Arsenal'in 12 puan gerisinde kalmış olabilirler, ancak iki maç eksikleri var ve bir sonraki hafta Gunners'ı evlerinde ağırladıklarında bu farkı daha da azaltma potansiyeline sahipler. City genellikle Nisan ayında vites yükseltiyor; Guardiola yönetiminde bu ayda maç başına ortalama 2,5 puan topluyorlar.
Ancak Arsenal ile aradaki fark bu kadar büyük olduğundan, teknik direktör, City'nin şampiyonluk şansını sürdürmek için kalan tüm maçlarını kazanması gerektiğine inanıyor. O şöyle dedi: "Umarım çok puan toplayabiliriz. Premier Lig'de içinde bulunduğumuz durum nedeniyle, tüm maçları kazanmamız gerekiyor, aksi takdirde sonuna kadar mücadele etme şansımız kalmaz. Yeterince istikrarlı olamadık, puanlar kaybettik ve bunları almamız gerektiğini biliyoruz. Bu yüzden şu anda başka türlü davranamayacağımız bir durumdayız."