Pep Guardiola, Manchester City’nin 115 maddelik FFP davasının nasıl sonuçlanacağına dair görüşünü açıkladı; altı kez Premier Lig şampiyonu olan teknik direktör, herhangi bir yaptırım uygulanmadan önce görevinden ayrılmaya hazırlanıyor
City karar beklerken Guardiola inancını koruyor
Guardiola, Etihad Stadyumu’nda kupa dolu bir on yılın perdesini kapatmaya hazırlanırken, Premier Lig’in iddia edilen mali usulsüzlüklerle ilgili soruşturmasının gölgesi hâlâ gündemin en önemli maddesi olmaya devam ediyor. Teknik direktör, kulübün en ateşli savunucusu olarak hareket etti ve son günlerinde, suçlamaların ciddiyetine rağmen tutumunun değişmediğini yineledi. Suçlamalar, 2009 ile 2018 yılları arasında meydana geldiği iddia edilen mali ihlallerle ilgili. City, Şubat 2023'te Premier Lig tarafından resmen suçlandı ve dava, İngiliz futbol tarihinin en büyük hukuki ihtilaflarından biri haline geldi.
Guardiola, City'ye desteğini yineledi
Bağımsız komisyonun nihai kararının yakında açıklanacağı bildiriliyor; kararın mevcut sezonun sona ermesinden sonra verilmesi bekleniyor. Ancak Guardiola, soruşturma hakkında konuşurken kulüp yönetimine duyduğu güveni bir kez daha vurguladı.
Manchester Evening News'in aktardığına göre, "Onlara güveniyorum" dedi. "Onlarla konuştum ve davranışlarına ve yaptıklarına güveniyorum. Olan oldu. Karar bu olacak. Teknik kadrodan kimse burada değildi, çok uzun zaman önceydi ve onlara güveniyorum. Daha önce de söyledim, şimdi de söylüyorum."
City'nin teknik direktörü, nihai karara kamuoyu önünde tepki gösterip göstermeyeceği sorulduğunda, sürecin uzun sürmesinden de bahsetti ve "Beni bulabilirseniz" dedi.
Ağır cezalarla karşı karşıya kalma riski
Kulüp tarihinin en başarılı dönemlerinden birinde, Cityzens'in başını 115 adet suçlama sarmış durumda. City'nin suçlu bulunması halinde uygulanabilecek cezalar arasında puan düşürme, yüksek para cezaları ve hatta birinci ligden ihraç edilme de yer alabilir. Herhangi bir kararın ardından muhtemelen uzun süren bir temyiz süreci de başlayacaktır. Bu arada, City'nin eski mali danışmanı Stefan Borson da daha önce bu konuyla ilgili görüşlerini dile getirmişti.
Football Insider'a konuşan Borson, "Hukuk çevrelerinden, kararın taslağının hazırlanması açısından davanın sona ermek üzere olduğuna işaret eden bazı bilgiler duydum. Taraflar, kararın sezon bittikten kısa bir süre sonra açıklanmasını bekliyorlar, ancak daha önce de yanıldıkları oldu." dedi.
"Her zaman piyasada dolaşan bilgilere dayanan analizim de, kararın açıklanmaması nedeniyle açıkça yanlış çıktı. Ancak, karmaşıklığına rağmen özel bir tahkim davasında kararın yazılması çok uzun sürmeyeceği için, geçen her gün kararın açıklanma olasılığı artıyor."
Devam eden hukuki mücadele sürerken yeni bir dönem başlıyor
City, hem saha içinde hem de saha dışında büyük bir dönüşüm dönemiyle karşı karşıya. Guardiola’nın ayrılışı, kulüp davanın sonucunu beklerken Premier Lig tarihinin en başarılı teknik direktörlük dönemlerinden birine son verecek.
Beklenen karar, City'nin geleceğinin bir sonraki aşamasını şekillendirecek. Guardiola, Etihad'dan ayrılsa bile, 115 suçlamanın yarattığı etki, önümüzdeki yıllarda kulübün gündemini meşgul etmeye devam edecek gibi görünüyor.