Kulüp tarihinin en başarılı dönemlerinden birinde, Cityzens'in başını 115 adet suçlama sarmış durumda. City'nin suçlu bulunması halinde uygulanabilecek cezalar arasında puan düşürme, yüksek para cezaları ve hatta birinci ligden ihraç edilme de yer alabilir. Herhangi bir kararın ardından muhtemelen uzun süren bir temyiz süreci de başlayacaktır. Bu arada, City'nin eski mali danışmanı Stefan Borson da daha önce bu konuyla ilgili görüşlerini dile getirmişti.

Football Insider'a konuşan Borson, "Hukuk çevrelerinden, kararın taslağının hazırlanması açısından davanın sona ermek üzere olduğuna işaret eden bazı bilgiler duydum. Taraflar, kararın sezon bittikten kısa bir süre sonra açıklanmasını bekliyorlar, ancak daha önce de yanıldıkları oldu." dedi.

"Her zaman piyasada dolaşan bilgilere dayanan analizim de, kararın açıklanmaması nedeniyle açıkça yanlış çıktı. Ancak, karmaşıklığına rağmen özel bir tahkim davasında kararın yazılması çok uzun sürmeyeceği için, geçen her gün kararın açıklanma olasılığı artıyor."