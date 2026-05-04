Pep Guardiola, Manchester City'den kiralık olarak Everton'da forma giyen Jack Grealish'in geleceğine ilişkin son gelişmeleri aktardı

Pazartesi gecesi City’nin Everton ile oynayacağı maç öncesinde konuşan Guardiola, Grealish’in uzun vadeli geleceğinin büyük ölçüde oyuncunun kendisine bağlı olacağını vurguladı.

"Bilmiyorum. Jack için en iyisini istiyorum," dedi Guardiola gazetecilere. "Everton'da, üçlü kupayı kazandığımız sezonda oynadığı dakikalarla gerçekten iyi bir etki yarattığını biliyorum. Üçlü kupayı kazandığımız sezon olağanüstüydü ve ondan sonra belki ona yeterince yardımcı olamadım ya da belki de onun ulaştığı seviyeye ulaşamadık. Ve onun maç, maç, maç oynamaya ihtiyacı var ve Everton'da bunu bulmuştu. Maalesef sakatlık yaşadı ama umarım iyileşir ve gelecek sezon oynamaya devam edebilir. Bu ona bağlı. Kesinlikle ona bağlı. Kalitesi şüphe götürmez, her şey onda var."