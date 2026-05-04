Getty
Çeviri:
Pep Guardiola, Manchester City'den kiralık olarak Everton'da forma giyen Jack Grealish'in geleceğine ilişkin son gelişmeleri aktardı
Guardiola, Everton'a kiralanmasının ardından Grealish'in geleceği hakkında konuştu
Grealish’in Everton’daki kiralık sözleşmesinin sona ermesine az bir zaman kala Guardiola, oyuncunun City’deki durumu hakkında bilgi verdi. 30 yaşındaki oyuncu, 2023’te City’nin tarihi üçlü kupayı kazandığı sezonda kilit bir rol oynamasına rağmen Etihad’daki rolünün azalması üzerine düzenli olarak forma giyebilmek amacıyla geçen Ağustos ayında Hill Dickinson Stadyumu’na transfer olmuştu. Grealish, David Moyes yönetiminde umut verici bir performans sergiledi ve Everton formasıyla Premier League'de çıktığı ilk 20 maçta 2 gol ve 6 asist kaydetti. Ancak, ayağındaki stres kırığı nedeniyle sezonu erken bitirmek zorunda kaldı.
- Getty Images Sport
Guardiola, Grealish’in geleceğinin kendi elinde olduğunu vurguluyor
Pazartesi gecesi City’nin Everton ile oynayacağı maç öncesinde konuşan Guardiola, Grealish’in uzun vadeli geleceğinin büyük ölçüde oyuncunun kendisine bağlı olacağını vurguladı.
"Bilmiyorum. Jack için en iyisini istiyorum," dedi Guardiola gazetecilere. "Everton'da, üçlü kupayı kazandığımız sezonda oynadığı dakikalarla gerçekten iyi bir etki yarattığını biliyorum. Üçlü kupayı kazandığımız sezon olağanüstüydü ve ondan sonra belki ona yeterince yardımcı olamadım ya da belki de onun ulaştığı seviyeye ulaşamadık. Ve onun maç, maç, maç oynamaya ihtiyacı var ve Everton'da bunu bulmuştu. Maalesef sakatlık yaşadı ama umarım iyileşir ve gelecek sezon oynamaya devam edebilir. Bu ona bağlı. Kesinlikle ona bağlı. Kalitesi şüphe götürmez, her şey onda var."
Kadro değişikliklerinin getirdiği potansiyel fırsat
Bernardo Silva ve John Stones gibi oyuncuların bu yaz takımdan ayrılmasıyla birlikte, hücum ve orta saha rotasyonlarında boşluklar oluşabilir. Bu ayrılıklar, Grealish’in Guardiola’nın planlarında yeniden yerini alması için bir fırsat yaratabilir. Kanat oyuncusu, daha önce yaratıcılığı ve top taşıma yeteneği ile sistemdeki değerini kanıtlamıştı. Ancak, oyuncunun ilk takımda düzenli olarak forma giyme arzusu, özellikle Etihad'da sınırlı bir rol üstlenme ihtimaliyle karşı karşıya kalırsa, belirleyici olabilir.
- Getty Images Sport
Şimdi ne olacak?
Şu an için Grealish, sezon öncesi hazırlık dönemi öncesinde iyileşmeye ve tam formuna kavuşmaya odaklanmış durumda; bu dönemde City'deki rolüne ilişkin nihai kararın netleşmesi bekleniyor. Bu arada Guardiola, Premier Lig'in zirvesinde yer alan Arsenal'e rakip olmak amacıyla City'yi Everton maçına çıkaracak.