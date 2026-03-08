Pep Guardiola, Manchester City'den iki maçlık ceza aldıktan sonra tatile çıkabileceğini şaka yollu olarak söyledi, ancak Carabao Kupası finalinde yine de yedek kulübesinde yer alacak

Olay, Kieran Trippier'in Doku'yu geri çekmesi sırasında meydana geldi ve hakem Samuel Barrott faul kararı vermediğinde City teknik direktörü öfkelendi. "Dinleyin, mesele penaltı ya da penaltı olmaması değil. Benim için anlaması zor [hakemlik] kararları var. Jeremy arkadan çekildiğinde, burada hariç her yerde bu faul sayılır. Durum bu. İki maçlık ceza olacak. Önümüzdeki iki maçta tatile çıkacağım ve takım yoluna devam edecek" dedi Guardiola, maçın bitiminden sonra TNT Sports'a.

Hayal kırıklığını daha da genişleterek şunları ekledi: "Size bir şey söyleyeceğim - her şeye rağmen, bu ülkedeki tüm rekorlar bizim. En çok sarı kart gören teknik direktör rekorunu elimizde tutuyoruz. Tüm rekorları istiyorum ve şimdi de aldım, iki maçlık ceza ve sonraki iki maçta tatile çıkacağım. 10 yıl sonra hala anlayamadığım şeyler var. Hareketi tekrar izleyin. Tabii ki Doku'yu ve tüm takımlarımı savunacağım."