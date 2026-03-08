Goal.com
Pep Guardiola, Manchester City'den iki maçlık ceza aldıktan sonra tatile çıkabileceğini şaka yollu olarak söyledi, ancak Carabao Kupası finalinde yine de yedek kulübesinde yer alacak

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Cumartesi günü Newcastle United'ı 3-1 mağlup ettikleri FA Cup maçında hakemlerle yaşadığı bir dizi hararetli tartışmanın ardından iki maçlık saha kenarı cezası alacağını doğruladı. Katalan teknik adam, Jeremy Doku'ya yaptığı faulün cezalandırılmaması üzerine dördüncü hakem Lewis Smith ile yaşadığı tartışmanın ardından, ligde bu sezon aldığı altıncı sarı kartı gördü.

    Omar Marmoush'un City'nin çeyrek finale yükselmesini sağlayan iki gol attığı galibiyete rağmen, maç sonrası konuşmalar Guardiola'nın yakında teknik direktörlük görevinden ayrılacak olmasıyla ilgiliydi. Bu sezon getirilen kurallara göre, Premier League menajerleri üç sarı kart aldıklarında bir maç, altı sarı kart aldıklarında ise iki maç ceza alıyorlar. Guardiola, bu haberi kendine özgü alaycı tavrıyla karşıladı ve teknik direktörlük görevinden uzak kalacağı süre hakkında şaka yaptı.

    Pep, hakemlerin tutarsız kararlarına öfkelenirken 'tatil' zamanı

    Olay, Kieran Trippier'in Doku'yu geri çekmesi sırasında meydana geldi ve hakem Samuel Barrott faul kararı vermediğinde City teknik direktörü öfkelendi. "Dinleyin, mesele penaltı ya da penaltı olmaması değil. Benim için anlaması zor [hakemlik] kararları var. Jeremy arkadan çekildiğinde, burada hariç her yerde bu faul sayılır. Durum bu. İki maçlık ceza olacak. Önümüzdeki iki maçta tatile çıkacağım ve takım yoluna devam edecek" dedi Guardiola, maçın bitiminden sonra TNT Sports'a.

    Hayal kırıklığını daha da genişleterek şunları ekledi: "Size bir şey söyleyeceğim - her şeye rağmen, bu ülkedeki tüm rekorlar bizim. En çok sarı kart gören teknik direktör rekorunu elimizde tutuyoruz. Tüm rekorları istiyorum ve şimdi de aldım, iki maçlık ceza ve sonraki iki maçta tatile çıkacağım. 10 yıl sonra hala anlayamadığım şeyler var. Hareketi tekrar izleyin. Tabii ki Doku'yu ve tüm takımlarımı savunacağım."

  • St James' Park'ta 'en iyi performans'

    St James' Park'ta sergilenen taktiksel ustalık, Guardiola'nın yönetiminde City'nin on yıl içinde dokuzuncu kez FA Cup'ta son sekize kalmasını sağladı. Harvey Barnes'ın erken golünü aşan City, Magpies'i domine etti ve Savinho ile Marmoush, Eddie Howe'un takımına karşı çok etkili oldu. 3-1'lik galibiyeti değerlendiren Guardiola, övgüler yağdırdı. "Çok iyiydi. Pas dizisi yapmaya çalıştığımızda, özellikle Savinho ve Jeremy Doku çok belirleyici oldular. Bu, bu stadyumda birlikte geçirdiğimiz süre içinde gördüğüm en iyi performansımızdı. Gerçekten çok, çok iyiydi" diye devam etti.

  • Newcastle United v Manchester City - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    Pep için Wembley'de rahatlama

    Cityzens için neyse ki, bu ceza sadece Premier Lig ve FA Cup maçları için geçerli. Bu, Guardiola'nın 22 Mart'ta Arsenal ile oynanacak Carabao Cup finalinde saha kenarında olacağı anlamına geliyor. Ancak, West Ham ile oynanacak lig maçı ve henüz kura çekilmemiş olan FA Cup çeyrek final maçını tribünden izlemek zorunda kalacak. Yurtiçi maçların dışında, City Çarşamba gecesi Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid ile karşılaşacak.

