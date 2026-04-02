İtalya'nın Dünya Kupası elemeleri play-off'larında Bosna'ya karşı dramatik bir şekilde elenmesinin ve bunun sonucunda ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılamamasının ardından, milli takım teknik direktörü Gennaro Gattuso görevden alınmak üzere. La Gazzetta dello Sport, şimdi aniden Pep Guardiola'yı bile olası haleflerden biri olarak gösteriyor.
Çeviri:
Pep Guardiola, Manchester City'den ayrılmasının ardından oldukça dikkat çekici bir adım atabilir
- Getty
Son zamanlarda, 2027 yılına kadar Manchester City ile sözleşmesi bulunan İspanyol teknik adam Guardiola'nın kulüpten erken ayrılacağına dair söylentiler dolaşıyordu.
Yine de yaz aylarında bir transfer pek olası görünmüyor, oysa Fabrizio Romano'ya göre İtalya'da Gattuso'nun halefini bulma çalışmaları şimdiden tüm hızıyla devam ediyor.
Massimiliano Allegri, İtalyan Futbol Federasyonu'nun favori adayı olarak görülüyor, ancak AC Milan'ın teknik direktörünün 2027 yılına kadar sözleşmesi olduğu için işvereninden izin alamayacağı düşünülürse, onun atanması da pek gerçekçi görünmüyor.
Bu nedenle, durum Roberto Mancini ile Antonio Conte arasında bir rekabete dönüşecek gibi görünüyor. Mancini şu anda Suudi Arabistan’daki Al-Sadd ile 2028 yılına kadar sözleşmeli olsa da, Conte ise Napoli ile 2027 yılına kadar sözleşmeli.
Bu arada, her ikisi için de milli takımın başına geri dönmek anlamına geliyor. Conte, 2014'ten 2016'ya kadar İtalya milli takımının teknik direktörlüğünü yaptı. Mancini ise 2018'den 2023'e kadar bu görevi üstlendi ve 2021'de İtalya ile Avrupa Şampiyonası şampiyonluğunu kazandı.