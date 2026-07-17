Pep Guardiola, Manchester City’den ayrılmasının ardından ‘hayatı keşfetmeye’ çalışıyor; teknik direktör, futbola geri dönme arzusu ‘hissetmediğini’ itiraf ediyor

Guardiola, OKXplatformuyla yaptığı son röportajda, kendi duygusal sağlığı için teknik direktörlüğün getirdiği baskıdan uzaklaşma kararının ardındaki kişisel nedenleri anlattı.

"Zihinsel açıdan hiçbir şeyi özlemiyorum. 37 yaşında teknik direktörlüğe başladım ve tüm hayatım futbolla iç içe geçti. Artık hayatı keşfetmek, futbolla hiçbir ilgisi olmayan başka şeyler yaparak mutlu olmak istiyorum," diye açıkladı Guardiola.

"İşimi seviyorum, ama bir noktada durman gerektiğini hissettiğin bir an gelir. Belki bir gün uyanıp ‘Tamam, tekrar teknik direktörlüğe dönmek istiyorum’ derim. Ancak bu his içimden gelmeli ve şu anda bunu hissetmiyorum."