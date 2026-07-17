Getty Images Sport
Çeviri:
Pep Guardiola, Manchester City’den ayrılmasının ardından ‘hayatı keşfetmeye’ çalışıyor; teknik direktör, futbola geri dönme arzusu ‘hissetmediğini’ itiraf ediyor
Guardiola, teknik direktörlükten bir süre uzak kalmayı tercih ediyor
Guardiola, Etihad Stadyumu’ndaki görevine son verme kararını verdikten sonra futbolu hiç özlemediğini vurguladı. Katalan teknik adam, Premier Lig’in dev kulübünde geçirdiği son derece başarılı on sezonun ardından teknik direktörlük görevinden ayrılmayı tercih etti. Teknik direktör, zihinsel sağlığını korumak ve adını duyuran yorucu futbol rutininin dışında yeni bir mutluluk arayışına girmek amacıyla bu adımı attı.
- Getty Images
Katalan teknik direktör, yokluğunun nedenini açıkladı
Guardiola, OKXplatformuyla yaptığı son röportajda, kendi duygusal sağlığı için teknik direktörlüğün getirdiği baskıdan uzaklaşma kararının ardındaki kişisel nedenleri anlattı.
"Zihinsel açıdan hiçbir şeyi özlemiyorum. 37 yaşında teknik direktörlüğe başladım ve tüm hayatım futbolla iç içe geçti. Artık hayatı keşfetmek, futbolla hiçbir ilgisi olmayan başka şeyler yaparak mutlu olmak istiyorum," diye açıkladı Guardiola.
"İşimi seviyorum, ama bir noktada durman gerektiğini hissettiğin bir an gelir. Belki bir gün uyanıp ‘Tamam, tekrar teknik direktörlüğe dönmek istiyorum’ derim. Ancak bu his içimden gelmeli ve şu anda bunu hissetmiyorum."
Aile değerleri önceliklidir
Geçici olarak uzaklaşma kararı, büyük ölçüde ailesine tam anlamıyla zaman ayırma ve hayat yolculuğunun geri kalanını derinlemesine düşünme arzusundan kaynaklandı. Sözlerine şöyle devam etti: “Hayatımın nasıl bir hal alacağını anlamaya çalışıyorum. Kendime biraz daha özen göstermek istediğim için ara vermeye karar verdim. Çocuklarımla ve 95 yaşında olmasına rağmen hâlâ aramızda olan babamla daha fazla zaman geçirmek istiyorum. 56 yaşına geldim, artık genç değilim ve hayata bakış açınız da değişiyor. Hâlâ bu yeni aşamaya alışmaya çalışıyorum, ama işler oldukça iyi gidiyor."
- Getty Images Sport
Geleceğe dair ufuklar hâlâ açık
Guardiola, yeni hayatında şu anda mutlu olduğunu kabul etse de, gelecekte futbola geri dönme olasılığını tamamen dışlamamıştır. “37 yaşında teknik direktörlüğe başladım ve bugün 56 yaşındayım. Yeni şeyler yapmam gerekiyor. Şu anda kendimi çok mutlu hissediyorum.”
City'ye olası bir dönüşüyle ilgili olarak Guardiola şunları ekledi: "Elbette bir gün Etihad Stadyumu'na geri döneceğim. Ama şu anda sahne arkasında kalmak istiyorum. Bana ihtiyaçları olursa, orada olacağım," diye açıkladı.
Son olarak, Jürgen Klopp’a da özel bir övgüde bulunarak şunları söyledi: “O, kariyerimdeki en büyük rakibimdi. Taktik sistemini her yirmi dakikada bir değiştirebiliyordu. Beni çılgına çevirirdi.”
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun