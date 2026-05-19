Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Çeviri:

Pep Guardiola, Manchester City'den ayrılacağına dair sızan haberler yüzünden 'öfkeli'; oyuncularını gece geç saatlerde bir grup görüşmesi için topladı

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola'nın, yaz aylarında ayrılacağına dair haberlerin vaktinden önce sızması üzerine öfkelendiği bildirildi. Kulübü kupa dolu bir on yıla taşıyan İspanyol teknik adam, kritik bir maç öncesinde bu şok edici haberi doğrulamak için gece geç saatlerde beklenmedik bir grup görüşmesi düzenleyerek kadrosuna doğrudan seslenmek zorunda kaldı.

  • Çıkış planları vaktinden önce ortaya çıktı

    Guardiola, şaşkın oyuncularına Pazar günü Aston Villa ile oynanacak son Premier Lig maçının ardından kulüpten ayrılacağını bildirdi. The Sun gazetesinin haberine göre, 55 yaşındaki teknik direktör, Bournemouth deplasmanında kazanılması gereken bu kritik maçın hemen öncesinde bu önemli idari gelişmenin sızdırılmasına öfkeli. Efsanevi teknik direktör, son günlerde geleceği konusunda tamamen sessiz kalmış ve Etihad ile olan sözleşmesinin kalan 12 ayını tamamlamayı planladığını defalarca vurgulamıştı.

    Gece geç saatlerdeki telefon görüşmelerinin ayrıntıları ortaya çıktı

    Bu ani açıklama, birkaç gün önce teknik direktörün kalacağı söylenmiş olduğu için A takım kadrosunu tam bir şokun içine attı. Kulüp içindeki yankıları anlatan bir kaynak, SunSport’a şunları söyledi: “Pep, maçın hemen öncesinde yapılan bu açıklamaya çok öfkeli. Oyuncuları gece geç saatlerde bir grup görüşmesine çağırdı ve ayrılacağını doğruladı. Haberin bu şekilde ortaya çıkması nedeniyle özür diledi. Bu durum onu da şaşırttı. Oyunculara daha Cumartesi günü ayrılmayacağı söylenmişti, bu yüzden herkes şokta.”

  • Maresca'nın adı, bir dönemin sona ermesiyle anılıyor

    Guardiola'nın yakında gerçekleşecek ayrılışı, 2016'da Bayern Münih'ten geldiğinden bu yana 17 büyük kupa kazandığı inanılmaz bir on yıllık hakimiyet döneminin ardından geliyor. Bu başarılar arasında altı Premier Lig şampiyonluğu, 2023'te kazanılan ilk Şampiyonlar Ligi kupası ve bu sezon FA Cup finalinde Chelsea'yi 1-0 yenerek elde edilen lig ve kupa dublesi yer alıyor. The Athletic'in haberlerine göre, Ocak ayında Stamford Bridge'den ayrılmasının ardından eski asistanı Enzo Maresca'nın onun yerini alabileceği belirtiliyor ve geçiş süreciyle ilgili konuşmalar şimdiden başladı.

    Duygusal bir Etihad finali bizi bekliyor

    City'nin şampiyonluk yarışını son güne taşıma umudu, tamamen Bournemouth karşısında galibiyet almasına bağlı. Eğer bunu başarırlarsa, Pazar günü Aston Villa ile oynanacak bu tarihi maç, Guardiola'nın 593. ve görünüşe göre teknik direktörlük kariyerindeki son maçı olacak. Yaklaşan maç, uzun süredir takımda forma giyen yıldızlar Bernardo Silva ve John Stones için de bir dönemin kesin sonunu işaret ediyor. Her iki oyuncunun da bu yaz kulüpten ayrılacağı zaten kesinleşti.

