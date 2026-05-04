Çeviri:
Pep Guardiola, Manchester City'deki "fena sayılmayacak" ilk sezonunun ortasında, Rayan Cherki'nin "korkutucu" boks videosuna tepki gösterdi
Guardiola, Cherki'nin internette yayılan boks videosu hakkında şaka yapıyor
Cherki'nin bir boks antrenmanı sırasında hızlı ayak hareketleri sergilediği görüntüler internette yayılınca, İspanyol teknik direktör bu duruma esprili bir şekilde yanıt verdi. City'nin yıldızı ringde zinde ve çevik görünüyordu; video kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.
"O çok korkutucu!"
City'nin Everton ile oynayacağı Premier Lig maçı öncesinde konuşan Guardiola, söz konusu videoya değindi ve Fransız oyuncunun enerjisiyle ilgili şaka yaptı. City teknik direktörü, Cherki'nin futbol dışındaki atletik yapısının sahaya taşıdığı enerjiyi yansıttığını belirtti. "Şu anda Instagram'da [Cherki] boks yapıyor. Adam korkutucu!" dedi Guardiola gazetecilere.
"Benim takımımda tipik oyuncular yok"
Manchester’a transfer olduğundan bu yana, 22 yaşındaki oyuncu City formasıyla tüm turnuvalarda 46 maçta 10 gol ve 13 asist kaydetmiş ve bu süreçte geniş çapta övgüler almıştır. Ancak Guardiola, Cherki’nin kendi yönetim tarzına tipik bir örnek olduğu yönündeki görüşü reddetmiştir.
"Benim tipik oyuncum nedir?" diyen Guardiola, "Benim tipik oyuncum yok. İlk sezonunda yaptığı şey fena değil. Ben buna inanmıyorum. Barcelona'da güçlü ve iyi oyuncularımız vardı. Elbette oynayabilir, burada bulunan tüm oyuncular benim tarzımdaki oyuncular."
City, sezonun belirleyici sonuna hazırlanıyor
Cityzens, birden fazla kupa kazanma hedefiyle sezonun kritik bir aşamasına girmiş durumda. Carabao Kupası’nı çoktan kazanan Guardiola’nın takımı, iki ulusal şampiyonluk için de yarışıyor. Şu anda Premier Lig lideri Arsenal’in altı puan gerisinde olan takımın elinde iki maç fazlası bulunuyor ve FA Kupası finalinde Chelsea ile karşılaşacak.