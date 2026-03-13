Pep Guardiola Manchester City 2025-26
Mohamed Saeed

Pep Guardiola, Man City teknik direktörü olarak 2021'den bu yana ilk kez Premier Lig'de Ayın Teknik Direktörü ödülünü kazanarak bu unvanı elde edememe serisini nihayet sonlandırdı

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Şubat ayı Premier Lig Ayın Teknik Direktörü seçilerek dört yıllık şaşırtıcı bir ödül hasretine resmi olarak son verdi. City’nin son sezonlardaki kesintisiz hakimiyetine ve kazandığı sayısız kupaya rağmen, Katalan teknik adamın Aralık 2021’den bu yana bu aylık bireysel ödülü kazanamaması, İngiliz futbolunda tartışmasız bir konuma sahip bir teknik direktör için önemli bir boşluk oluşturmuştu.

  • Uzun zamandır beklenen podyum dönüşü

    City teknik direktörü, dört yılı aşkın bir süredir kazandığı ilk başarı olan Şubat Ayının En İyi Teknik Direktörü ödülünü aldı. Bu ödül, takımının kritik kış döneminde üstünlüğünü ortaya koyduğu muhteşem bir performans serisinin ardından geldi.

    • Reklam
    Tüm zamanların en iyileri listesinde yükselme

    Aralık 2021'den bu yana bu ödülü kazanmamış olmasına rağmen, bu Guardiola'nın 12. Ayın Teknik Direktörü ödülü oldu ve onu Sir Alex Ferguson ile Arsene Wenger'in ardından tek başına üçüncü sıraya yerleştirdi. 

    Man City teknik direktörü, Everton'dan David Moyes'un bir puan önünde yer alıyor ve Premier League tarihinin en çok ödül alan isimlerinden biri olarak mirasını daha da sağlamlaştırıyor.

  • Şubat ayı fikstürüne damga vuruyor

    Guardiola’nın zaferi, takımının taktiksel akıcılık ile sağlam savunmayı dengelediği, neredeyse kusursuz bir Şubat ayına dayanıyordu. Ayın başında Tottenham Hotspur ile berabere kalan Guardiola, Liverpool, Fulham, Newcastle ve Leeds’i mağlup ederek Man City’yi kalan haftalarda ligin en yüksek puanı olan 13 puana taşıdı. Bu etkileyici puan hasılatı, rakipleri istikrarlı bir performans sergilemekte zorlanırken City’nin şampiyonluk yarışında kalmasını sağladı.

    54 yaşındaki teknik adam, kupayı kazanmak için zorlu bir rekabeti geride bırakmak zorunda kaldı ve sonunda yetenekli teknik direktörler arasından en çok tercih edilen isim oldu. Guardiola, Keith Andrews (Brentford), Michael Carrick (Manchester United) ve Arne Slot (Liverpool) gibi isimlerin de yer aldığı dört kişilik aday listesinin zirvesinde yer aldı.

    Citizens için çifte kutlama

    Etihad ekibi için her açıdan verimli bir ay oldu; teknik direktörün taktiksel başarısının yanı sıra, A takım kadrosundaki oyuncuların bireysel performansları da ödüllendirildi. Bu, forvet Antoine Semenyo’nun Ayın Oyuncusu seçilmesinin ardından Man City’nin Şubat ayında kazandığı ikinci ödül oldu. Hem teknik kadro hem de sahadaki oyuncuların ödüllü performansları sayesinde, sezonun sonuna yaklaşırken City, yeni kupa zaferleri için yoluna devam etmeye hazır görünüyor.

