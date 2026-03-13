Pep Guardiola, Man City teknik direktörü olarak 2021'den bu yana ilk kez Premier Lig'de Ayın Teknik Direktörü ödülünü kazanarak bu unvanı elde edememe serisini nihayet sonlandırdı
Uzun zamandır beklenen podyum dönüşü
City teknik direktörü, dört yılı aşkın bir süredir kazandığı ilk başarı olan Şubat Ayının En İyi Teknik Direktörü ödülünü aldı. Bu ödül, takımının kritik kış döneminde üstünlüğünü ortaya koyduğu muhteşem bir performans serisinin ardından geldi.
Tüm zamanların en iyileri listesinde yükselme
Aralık 2021'den bu yana bu ödülü kazanmamış olmasına rağmen, bu Guardiola'nın 12. Ayın Teknik Direktörü ödülü oldu ve onu Sir Alex Ferguson ile Arsene Wenger'in ardından tek başına üçüncü sıraya yerleştirdi.
Man City teknik direktörü, Everton'dan David Moyes'un bir puan önünde yer alıyor ve Premier League tarihinin en çok ödül alan isimlerinden biri olarak mirasını daha da sağlamlaştırıyor.
Şubat ayı fikstürüne damga vuruyor
Guardiola’nın zaferi, takımının taktiksel akıcılık ile sağlam savunmayı dengelediği, neredeyse kusursuz bir Şubat ayına dayanıyordu. Ayın başında Tottenham Hotspur ile berabere kalan Guardiola, Liverpool, Fulham, Newcastle ve Leeds’i mağlup ederek Man City’yi kalan haftalarda ligin en yüksek puanı olan 13 puana taşıdı. Bu etkileyici puan hasılatı, rakipleri istikrarlı bir performans sergilemekte zorlanırken City’nin şampiyonluk yarışında kalmasını sağladı.
54 yaşındaki teknik adam, kupayı kazanmak için zorlu bir rekabeti geride bırakmak zorunda kaldı ve sonunda yetenekli teknik direktörler arasından en çok tercih edilen isim oldu. Guardiola, Keith Andrews (Brentford), Michael Carrick (Manchester United) ve Arne Slot (Liverpool) gibi isimlerin de yer aldığı dört kişilik aday listesinin zirvesinde yer aldı.
Citizens için çifte kutlama
Etihad ekibi için her açıdan verimli bir ay oldu; teknik direktörün taktiksel başarısının yanı sıra, A takım kadrosundaki oyuncuların bireysel performansları da ödüllendirildi. Bu, forvet Antoine Semenyo’nun Ayın Oyuncusu seçilmesinin ardından Man City’nin Şubat ayında kazandığı ikinci ödül oldu. Hem teknik kadro hem de sahadaki oyuncuların ödüllü performansları sayesinde, sezonun sonuna yaklaşırken City, yeni kupa zaferleri için yoluna devam etmeye hazır görünüyor.
