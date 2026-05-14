Pep Guardiola, Man City'nin Crystal Palace karşısında hayati öneme sahip galibiyeti elde etmek için oyun kurucunun yeteneğine ihtiyaç duyduğunu belirterek, Phil Foden'ın "kalite dolu" olduğunu söyledi

Bu galibiyetle City şampiyonluk yarışında kalmayı başarsa da, Arsenal'in son maçlarında puan kaybetmesine bağımlı durumda. Gunners'ın iki maç kala iki puanlık bir avantajı var; bu da City'nin sadece kazanmaya devam etmesi ve başka yerlerden de yardım beklemesi gerektiği anlamına geliyor. Guardiola durum konusunda gerçekçi bir tavır sergiledi ve ivmenin hâlâ Kuzey Londra'daki Mikel Arteta'nın takımında olduğunu kabul etti.

"Onlara [Arsenal] bağlı. Eğer iki maçı kazanırlarsa, yapacak bir şey yok, konuşacak bir şey yok. Bizim yapabileceğimiz tek şey, her ihtimale karşı hazır olmak. Son iki maç zorlu geçecek," diye itiraf etti Guardiola. Ayrıca defansif takımları aşmanın zorluğuna da değindi ve şunları ekledi: "Her zaman on kişiye karşı oynamak ve düşük blokla karşılaşmak kolay değil ama ilk günden beri düşük bloklara nasıl saldırılacağını çalışıyorum. Doğru yerde olmalıyım ve bunu unutmalıyım. İyi kulüpler, birinci sınıf oyuncular kıvılcım yaratır, bugün Phil gibi bir oyuncu ya da son maçtaki [Rayan] Cherki gibi bir oyuncu aksiyonu yaratır - bundan daha karmaşık bir şey yok."