Pep Guardiola, Man City'nin Crystal Palace karşısında hayati öneme sahip galibiyeti elde etmek için oyun kurucunun yeteneğine ihtiyaç duyduğunu belirterek, Phil Foden'ın "kalite dolu" olduğunu söyledi
Foden, Premier Lig'de tarihi bir kilometre taşına ulaştı
Foden, Eagles'ı rahat bir şekilde mağlup ettikleri maçta, oyun kurma konusunda ustalık dersi vererek tarihi bir kilometre taşına ulaştı ve Premier Lig'deki 100. gol katkısını kaydetti. İngiltere milli takım oyuncusu, Guardiola'nın takımının tüm olumlu hamlelerinin mimarı oldu ve rakibin inatçı savunma bloğunu aşmak için gereken kıvılcımı ateşledi. İlk asistinde ise tam anlamıyla ilham verici bir an yaşandı; Palace savunmasını şaşkına çeviren muhteşem bir "no-look" topuk pasıyla Antoine Semenyo'yu buldu.
Guardiola, "kalite dolu" oyun kurucuyu övdü
Son haftalarda kadroda kenarda kalan bir isim olmasına rağmen, Foden ilk yarıda iki muhteşem asist yaparak nadir bir ilk 11 şansını sonuna kadar değerlendirdi. Maç sonrası açıklamalarda Guardiola, bu tür bireysel yeteneklere sahip olmanın önemini vurguladı. City teknik direktörü BBC Match of the Day'e şunları söyledi: "Bu tür maçlarda rakipler düşük blok kuruyor; bu da ilk golde Phil gibi kanat oyuncuları için bir fırsat. Bu tür maçlarda kalite fark yaratır. Ve Phil bu yeteneğe sahip. Son derece mutlu ve memnunum. Phil'in niteliklerini biliyoruz. Onu çok takdir ediyorum. İnanılmaz bir koşucu ve savaşçı. Son üçte birde inanılmaz bir kıvılcım. Bundan gerçekten çok memnun kaldım."
Şampiyonluk yarışı City'nin elinden kaçtı
Bu galibiyetle City şampiyonluk yarışında kalmayı başarsa da, Arsenal'in son maçlarında puan kaybetmesine bağımlı durumda. Gunners'ın iki maç kala iki puanlık bir avantajı var; bu da City'nin sadece kazanmaya devam etmesi ve başka yerlerden de yardım beklemesi gerektiği anlamına geliyor. Guardiola durum konusunda gerçekçi bir tavır sergiledi ve ivmenin hâlâ Kuzey Londra'daki Mikel Arteta'nın takımında olduğunu kabul etti.
"Onlara [Arsenal] bağlı. Eğer iki maçı kazanırlarsa, yapacak bir şey yok, konuşacak bir şey yok. Bizim yapabileceğimiz tek şey, her ihtimale karşı hazır olmak. Son iki maç zorlu geçecek," diye itiraf etti Guardiola. Ayrıca defansif takımları aşmanın zorluğuna da değindi ve şunları ekledi: "Her zaman on kişiye karşı oynamak ve düşük blokla karşılaşmak kolay değil ama ilk günden beri düşük bloklara nasıl saldırılacağını çalışıyorum. Doğru yerde olmalıyım ve bunu unutmalıyım. İyi kulüpler, birinci sınıf oyuncular kıvılcım yaratır, bugün Phil gibi bir oyuncu ya da son maçtaki [Rayan] Cherki gibi bir oyuncu aksiyonu yaratır - bundan daha karmaşık bir şey yok."
Dikkatler FA Kupası finaline çevrildi
Ligde üç puanı daha garantileyen City, şimdi dikkatini Wembley’e ve Chelsea ile oynayacağı FA Cup finaline çevirdi. Guardiola, Palace maçında kadrosunda altı değişiklik yaptı; Erling Haaland ve Jeremy Doku’yu dinlendirerek, takımının ulusal kupa dublesini kazanma şansı için zinde kalmasını sağladı. Katalan teknik direktör, Blues’un ligdeki istikrarsız performansına rağmen oluşturduğu tehdidi ciddiye alıyor.
"Tek yapabileceğimiz, bir an önce uykuya dalmak ve FA Cup'a hazırlanmak. Yapmamız gereken bu," dedi Guardiola. "FA Cup'a büyük saygı duyuyorum. Son iki kez yeterince iyi olmadığımız için kaybettik. Oraya kazanmak için gideceğiz. En iyi sezonunu geçirmese de kalitesi olan bir takıma karşı fiziksel ve zihinsel olarak hazır olmalıyız. Elbette onlar ellerinden geleni yapacaklar ve biz de kazanmak için elimizden geleni yapmalıyız."