Pep Guardiola, Liverpool yıldızının Manchester City ile oynayacağı son karşılaşma öncesinde 'gerçek bir efsane' olan Mohamed Salah'ı övdü

Etihad Stadyumu'nda oynanacak olan kupa maçı, Salah'ın Liverpool formasıyla Manchester City'ye karşı son kez sahaya çıkacağı maç olacak. 2017 yılında Roma'dan transfer olan 33 yaşındaki oyuncu, bu özel derbi mücadelesinde son derece etkili bir varlık göstermiş ve tüm turnuvalarda kulüp adına toplam 255 gol kaydetmiştir.

Liverpool'un bu sezonki zorluklarına rağmen, Premier League tablosunda beşinci sırada yer almasına rağmen, Salah Arne Slot'un takımı için başlıca tehdit olmaya devam ediyor. Guardiola, Mısırlı oyuncunun rekorunun son derece farkında. Forvet, yıllar boyunca Citizens'a karşı 25 maçta 13 gol attı, ancak bu sezon önceki iki karşılaşmada gol bulamadı.