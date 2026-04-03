Pep Guardiola, Liverpool yıldızının Manchester City ile oynayacağı son karşılaşma öncesinde 'gerçek bir efsane' olan Mohamed Salah'ı övdü
Guardiola, efsanelerden birini övüyor
Premier Lig’in en efsanevi kariyerlerinden birinin perdesi kapanmaya başlarken, Guardiola durup saygısını sundu. Cumartesi günü Etihad Stadyumu’nda oynanacak FA Cup çeyrek finali öncesinde basına konuşan Manchester City teknik direktörü, kendisine defalarca baş belası olan bu forvet oyuncusuna duyduğu hayranlığı gizlemedi.
"En iyilerden biri. Ne oyuncu ama! Bence o inanılmaz bir insan," dedi Guardiola gazetecilere. "Goller ve asistler, yaptıklarıyla Liverpool ve tüm Premier League için mutlak bir efsane. Bence yarın bu ülkede ona veda etmek için iyi bir an, dünya futboluna, özellikle de bu ülkeye kattığı inanılmaz katkılarından dolayı bu takdiri hak ediyor."
- Getty Images Sport
Salah'ın City'deki son karşılaşması
Etihad Stadyumu'nda oynanacak olan kupa maçı, Salah'ın Liverpool formasıyla Manchester City'ye karşı son kez sahaya çıkacağı maç olacak. 2017 yılında Roma'dan transfer olan 33 yaşındaki oyuncu, bu özel derbi mücadelesinde son derece etkili bir varlık göstermiş ve tüm turnuvalarda kulüp adına toplam 255 gol kaydetmiştir.
Liverpool'un bu sezonki zorluklarına rağmen, Premier League tablosunda beşinci sırada yer almasına rağmen, Salah Arne Slot'un takımı için başlıca tehdit olmaya devam ediyor. Guardiola, Mısırlı oyuncunun rekorunun son derece farkında. Forvet, yıllar boyunca Citizens'a karşı 25 maçta 13 gol attı, ancak bu sezon önceki iki karşılaşmada gol bulamadı.
Slot oyuncusu, kupa için sahaya çıkıyor
Guardiola onu durdurmaya odaklanmışken, Liverpool teknik direktörü Arne Slot, Salah’ın Anfield’daki mirasına son bir sihir katmasını umuyor. Slot, forvetin formda olduğunu ve Manchester deplasmanına hazır olduğunu doğrulayarak, Mısırlı oyuncunun ayrılışı yaklaşmasına rağmen takıma tam bir bağlılık sergilediğini vurguladı.
Slot, "Bunu açıkladığından beri olanlar, onun tamamen hak ettiği şeyler" dedi. "Bu kulüpte inanılmaz bir kariyer, her üç günde bir kupa kazanma... Kazandığı tüm kupaların önünde çekilmiş güzel bir fotoğrafını gördüm, umarım sezon bitmeden iki tane daha ekleyebilir. Mo, yıllardır olduğu formda olursa, bu bizim için büyük bir yardım olacaktır."
- AFP
Guardiola, Liverpool'un tehdidinden çekiniyor
Salah’ın bireysel parlaklığının ötesinde Guardiola, Liverpool kadrosunun durumuna da değindi. Ligde üst üste üç maç galibiyetsiz kalarak ilk dört sıraya girme umutlarını tehlikeye atmış olsalar da, City teknik direktörü, Salah’ın ayrılmasına bakılmaksızın Kırmızılar’ın uzun vadede rekabet gücünü sürdürebileceği temellerin mevcut olduğuna inanıyor.
Guardiola, Liverpool'un Paris Saint-Germain ile oynayacağı çeyrek final maçına atıfta bulunarak, "Takım, uzun yıllar boyunca bu seviyede kalabilmek için geçen sezon inanılmaz bir yatırım yaptı, Şampiyonlar Ligi'ndeler" dedi. "Liverpool, en iyi takımlardan biri ve birinci sınıf oyunculara sahip."